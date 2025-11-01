【 Oliver's Super Sandwiches 】進縱社交媒體 單點三文治減$11.3（03/11-05/11）

11月3日係世界三文治日，Oliver's Super Sandwiches同大家一齊慶祝！

11月3日至11月5日下午2時後，只要向店員出示成功進縱Oliver's Super Sandwiches Facebook或Instagram嘅畫面，即可享有任何單點三文治減$11.3優惠！

日期：2025/11/03 - 2025/11/05 下午2時後

地點：Oliver's Super Sandwiches分店

