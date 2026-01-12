26歲Olivia Dean英國創作歌手唱出「老靈魂」復古音樂，擔任全新Burberry Her香水代言

喜歡R&B復古靈魂音樂的朋友，有無聽過Olivia Dean？這位來自英國的靈魂樂創作歌手，其音樂特色混合了Motown、R&B、Jazz、民謠、藍調等，被譽為新生代的Soul Pop歌手。當你聽她的歌時都會有種在聽7、80年代復古音樂的感覺，而她卻是生於1999年的26歲女生。還未認識Olivia Dean嗎？一起來聽聽吧！

從小就學習音樂的Olivia Dean，小時候有加入福音合唱團，在學亦有修讀歌曲創作與聲樂。她的音樂受到受Carole King、Lauryn Hill、Amy Winehouse等人影響，歌曲創作靈感很多都來自自身經歷，有著愛、心碎、自我探索等主題，真實又具共鳴力，是這時代流行的音樂派別。

她的音樂聽起來很舒服，即使是關於心碎的歌曲，聽起來也有種很「絲滑」、「順耳」的感覺。她早在17歲與英國電子組合Rudimental合作，嶄露頭角；在2019年發行首張EP《Ok Love You Bye》，並在2021年獲Amazon Music年度突破藝人、2023年奪BBC Music Introducing年度藝人。在去年2025年以一首〈Man I Need〉登上英國單曲榜冠軍，在Spotify現在已經有5億7千播放率。

近期她就成為Burberry邀來擔任全新Burberry Her Parfum香水的形象大使，同時亦為廣告創作背景音好，Olivia Dean指，「「靈感源自翱翔天際的自由感覺，飛越萬物，感覺無所不能。」

官方圖片

至於香水的部分，今次Burberry Her香水的味道是充滿自由、愉悅感的春季香氣，加入了櫻桃與梨子做前調，一噴就有著香甜味道，伴隨著琥珀、小蒼蘭、淡忌廉、廣藿香油作為中調，並以優雅的雲呢拿香氣營造溫柔溫暖的層次感。Burberry Her Parfum香氛由2026年1月5日起發售，喜歡Olivia Dean音樂，或是喜歡香甜溫暖香氣的朋友，也可以去試試看！

Burberry Her Parfum 香氛

$850/30ml；$1,210/50ml；$1,760/100ml

官方圖片

官方圖片

