跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
26歲Olivia Dean英國創作歌手唱出「老靈魂」復古音樂，擔任全新Burberry Her香水代言
喜歡R&B復古靈魂音樂的朋友，有無聽過Olivia Dean？這位來自英國的靈魂樂創作歌手，其音樂特色混合了Motown、R&B、Jazz、民謠、藍調等，被譽為新生代的Soul Pop歌手。當你聽她的歌時都會有種在聽7、80年代復古音樂的感覺，而她卻是生於1999年的26歲女生。還未認識Olivia Dean嗎？一起來聽聽吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
從小就學習音樂的Olivia Dean，小時候有加入福音合唱團，在學亦有修讀歌曲創作與聲樂。她的音樂受到受Carole King、Lauryn Hill、Amy Winehouse等人影響，歌曲創作靈感很多都來自自身經歷，有著愛、心碎、自我探索等主題，真實又具共鳴力，是這時代流行的音樂派別。
她的音樂聽起來很舒服，即使是關於心碎的歌曲，聽起來也有種很「絲滑」、「順耳」的感覺。她早在17歲與英國電子組合Rudimental合作，嶄露頭角；在2019年發行首張EP《Ok Love You Bye》，並在2021年獲Amazon Music年度突破藝人、2023年奪BBC Music Introducing年度藝人。在去年2025年以一首〈Man I Need〉登上英國單曲榜冠軍，在Spotify現在已經有5億7千播放率。
近期她就成為Burberry邀來擔任全新Burberry Her Parfum香水的形象大使，同時亦為廣告創作背景音好，Olivia Dean指，「「靈感源自翱翔天際的自由感覺，飛越萬物，感覺無所不能。」
至於香水的部分，今次Burberry Her香水的味道是充滿自由、愉悅感的春季香氣，加入了櫻桃與梨子做前調，一噴就有著香甜味道，伴隨著琥珀、小蒼蘭、淡忌廉、廣藿香油作為中調，並以優雅的雲呢拿香氣營造溫柔溫暖的層次感。Burberry Her Parfum香氛由2026年1月5日起發售，喜歡Olivia Dean音樂，或是喜歡香甜溫暖香氣的朋友，也可以去試試看！
Burberry Her Parfum 香氛
$850/30ml；$1,210/50ml；$1,760/100ml
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
GU找來前Marni創意總監Francesco Risso入主！首系列預計2026秋冬亮相＋與UNIQLO出聯名
G-Dragon小雛菊積木禮盒香港預購！GD親自設計、數量有限、$499預購
其他人也在看
雷軍豪言｜雷軍：Tesla並非不可戰勝 SU7是唯一能擊敗Model 3的同檔純電轎車
小米（1810）創辦人雷軍發文稱，美國電動車巨頭特斯拉（TSLA）確實很強，但並非不可戰勝，豪言小米SU7是唯...BossMind ・ 14 小時前
2026馬年生肖運程龍震天｜屬虎財運感情穩定一動不宜一靜，小心是非宜慎言
龍震天2026馬年生肖運程屬虎篇｜今年肖虎朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！肖虎的人今年宜靜不宜動。因為今年吉星全無，猶幸今年煞星不強，所以今年的運勢是中等格局。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
下午茶買一送一！陳家廚房聯乘Häagen-Dazs下午茶人均$109起 歎傳統英式下午茶三層點心 雪糕火鍋/炮仗牛柳粒/鮑魚撻
銅鑼灣利景酒店陳家廚房與Häagen-Dazs™️聯手帶來期間限定「冬日二人下午茶」，將雪糕火鍋創意融入傳統英式三層點心架，配上火辣元素新派鹹點，如鮑魚撻、炮仗牛柳粒、麻婆豆腐春卷、泡菜蝦餅等，為冬日時光注入冰火交融的刺激感；更推出「買一送一」超值優惠，人均低至$109即可體驗這場忽冷忽熱的美味，限時開搶！Yahoo Food ・ 18 小時前
元朗美食｜元朗台灣過江龍「羅東肉焿番」宣佈結業！主打台式魯肉飯＋芋泥肉鬆吐司
元朗「羅東肉焿番」宣佈結業！位於元朗的台灣過江龍「羅東肉焿番」，開業近十年，主打台式魯肉飯、肉焿湯、芋泥肉鬆吐司、蛋餅等，近日在Facebook上宣布將營業至1月25日。Yahoo Food ・ 18 小時前
新年禮物2026｜Razer BlackWidow V4 Mini HyperSpeed 歷史低價，HK$680 免運購熱插拔小巧電競鍵盤
新的一年需要升級遊戲裝備？Razer 旗下首款無線熱插拔鍵盤 BlackWidow V4 Mini HyperSpeed 目前正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
鈴鹿央士出道就橫掃新人獎！ 鋼琴天才一演成名新劇心碎！
鈴鹿央士，2000年1月11日出生在岡山縣岡山市，血型O型，隸屬FOSTER事務所（之前是FOSTER PLUS）。高中二年級時，學校成了電影《老師！喜歡你好嗎？》的拍攝地，他純粹好奇當臨演，沒想到被主演廣瀨鈴一眼相中，直接推薦給事務所！Japhub日本集合 ・ 14 小時前
京都大學生舉債500萬日元 搶救百年澡堂
大家去日本旅遊浸溫泉可能係例牌節目，不過就未必會去舊式澡堂「探秘」。日式澡堂在不少城市舊區是街坊集體回憶，有京都大學大學生為了搶救百年澡堂，不惜舉債500萬日元接手做老闆。Yahoo財經 ・ 13 小時前
Steam Machine價格悄曝光？國外零售商洩露至少 7,000 港元起跳
去年 11 月，全球最大 PC 遊戲平台 Steam 無預警公布了自己接下來的全新硬體產品，除了控制器 Steam Controller、VR 裝置 Steam Frame VR 外，竟還打算進軍主機市場推出自己的「Steam Machine」，性能將是旗下掌機 Steam Deck 的 6 倍，引起玩家們的討論與期待。不過，隨著記憶體等電腦零組件的價格持續上漲，也讓許多人開始好奇、擔心 Steam Machine 的定價策略。沒想到，現在捷克一間零售商就已經搶先上架 Steam Machine 的商品頁面，在網頁原始碼中也洩露這款全新主機至少要賣 3 萬台幣起步。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
南韓即食麵去年出口額增近22%首破15億美元
南韓初步統計數據顯示，2025年即食麵出口額首次突破15億美元，達15.2億美元(約118億港元)，按年增加近22%。南韓關稅廳指，即食麵出口額自2014年以來連升11年，尤其是自2021年以來的5年間的年均增幅達23%。《韓聯社》報道，隨著南韓文化在全球走紅，南韓即食麵在海外的地位持續提升。 (ST)infocast ・ 20 小時前
深圳國際會展中心洲際酒店67折優惠｜2大1小人均$443.7起、新春不加價！500呎豪華房、包早晚自助餐、兒童樂園任玩
北上深圳想住靚酒店、食自助餐，又要有地方俾小朋友放電？與其迫爆商場，不如移師深圳西部會展新城，入住深圳國際會展中心洲際酒店（InterContinental Shenzhen World Exhibition Center），住星級酒店、食buffet，仲有兒童樂園同室內無邊際恆溫泳池，一家大細都照顧到！Klook 現推出住宿套票67折優惠，2大1小入住洲際豪華客房 1 晚，包雙人自助早餐、自助晚餐或套餐，以及任玩兒童樂園，人均只需$443.7起。新年期間入住同樣不加價，優惠套票數量有限，新春想北上 staycation就要趁早預約！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
日本櫻花2026｜靜岡河津櫻旅行團！$493起任食士多啤梨／同遊梅花祭／住露天風呂客房
位於靜岡縣伊豆地區的「河津櫻花祭2026」是日本最早的賞櫻盛會，今年將於2月7日至3月8日期間舉行，河津川兩岸綿延4公里粉色花海，配上夜櫻燈光秀，營造出浪漫迷人的氛圍。Yahoo Travel為大家精選多個日本河津櫻櫻花旅行團，有東京或香港出發，最平每位$493便能看到漫天粉櫻的畫面，立即看看河津櫻櫻花旅行團推介！Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
守誠者 劇情懶人包︳任達華再演PTU成員 陳小春李治廷何潤東熊黛林李麗珍合演
任達華再演PTU成員 陳小春李治廷何潤東熊黛林李麗珍合演Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
【百佳】CJ急凍餃子買第2件半價、合味道大杯麵 $30/4杯（即日起至15/01）
百佳精選今期必搶精選，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有急凍加拿大比目魚扒(MSC)320克 $90/2包、全線CJ急凍餃子買第2件半價、日清合味道大杯麵 $30/4杯！YAHOO著數 ・ 1 天前
金球獎︱《Kpop獵魔女團》奪最佳動畫與歌曲
【on.cc東網專訊】人氣Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）於影壇盛事《第83屆金球獎》奪得「最佳動畫電影」，有份為魔王配音的韓國男星李炳憲連同導演Maggie Kang與Chris Appelhans站起，但沒有東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等
大阪日本環球影城（USJ）每年最令人期待的「Universal Cool Japan」今年再次突破想像！1月30日起，5大超人氣IP將同時進駐園區，包括首次登場的《葬送的芙莉蓮》、經典回歸的《名偵探柯南》、震撼升級的《咒術迴戰》，還有東野圭吾原著《假面飯店系列》與《魔物獵人荒野》。今年最特別之處在於每個體驗都全面進化：柯南推出3大全新設施，包括變身人質的密室逃脫；咒術迴戰4D體驗加入原創劇情「迴轉鐘塔」；假面飯店打造華麗推理舞會；魔物獵人餐廳已率先開幕，營火料理配AR狩獵任務。最令動漫迷期待的應該是芙莉蓮將如何呈現其獨特的奇幻世界觀，答案即將揭曉！Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
尋秦記｜洪金寶與3個仔父子檔合作 細仔洪天照顏值高擁健碩身形
電影《尋秦記》促成洪金寶與3個兒子父子檔合作，洪金寶為電影擔任動作導演，洪天祥擔任幕後，洪天明與細仔洪天照則擔任幕前演出。早前，電影釋出幕後花絮，洪金寶特別在意拍攝車隊混戰場面時洪天照嘅表現，並指導佢調整武打動作。洪天照於電影中飾演秦王手下大將武樹一角，非常搶鏡，有網民大讚洪天照做得幾好，又係三兄弟中最靚仔嗰個。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
AGA現身漫天風雪叢林 同行外籍男子身份惹揣測
【on.cc東網專訊】歌手AGA（江海迦）自和唱片公司完約後，已移居家鄉澳洲方便照顧年邁母親，不過她並未有放棄其歌唱事業，早前她以2025年壓軸場嘉賓身份演出假中山舉行的草莓音樂節，在可容納5萬人的露天場地開騷。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
大S離世快1年了…粉絲飛到台灣獻花祭拜「終於來見妳」 一段話讓網友都鼻酸
大S徐熙媛離世即將滿一年，近日一名大陸粉絲專程飛到台北，前往金寶山墓園獻花，並寫下滿懷想念的文字，意外在網路上引發熱議。他透露，這趟旅程先是搭巴士轉公車、再叫計程車，最後在好心司機的協助下，才找到大S的墓地。站在墓前，他忍不住落淚：「被你改變的那部分的我，會代替你，永遠陪伴我。」姊妹淘 ・ 16 小時前