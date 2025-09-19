Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Omakase優惠｜海景鐵板燒海賀廚師發辦限時1折起！人均低至$39歎蟹肉茶碗蒸、鐵板燒大蝦、蟹肉蟹膏炒飯

尖沙咀The ONE的海景鐵板燒海賀，9月19日下午三點在KKday推出多款Omakase套餐優惠，午市十品套餐低至1折或買一送一，人均僅$39起！食客可盡享蟹肉茶碗蒸、鐵板燒大蝦、鐵板美國牛肉 、蟹肉蟹膏炒飯等日式佳餚！另有午市十四品壽司套餐及晚市十二品套餐買一送一，人均分別低至$240及$420，前者包括前菜、蒸蛋、壽司等，後者則除精緻壽司外，還有磯煮鮑魚、西京燒銀鱈魚等，CP值極高！喜愛日式料理的讀者絕對不能錯過！立即睇下文了解詳情啦！

按此查看海景鐵板燒海賀Omakase優惠

尖沙咀鐵板燒海賀推Omakase套餐1折優惠

位於尖沙咀的鐵板燒海賀來自東京銀座，由多名日本料理師傅主理，食材非常新鮮。而且餐廳更可以飽覽270 度維港迷人景色，一邊食Omakase一邊欣賞美景，十分享受！海賀推出午市Omakase十品套餐1折或買一送一優惠，套餐包括鮮美的蟹肉茶碗蒸、清爽的海賀沙律、刺身三點、惹味的鐵板燒大蝦，帆立貝、鐵板蟹肉薯仔餅配蟹膏汁，還有鐵板美國牛肉及蟹肉蟹膏炒飯，每一道菜都用料十足，相當有誠意，性價比超超超超高，$39品嚐到絕對是午餐的奢華享受！

尖沙咀鐵板燒海賀推Omakase套餐優惠

更多Omakase買一送一！

另外，餐廳都推出十四品壽司套餐買一送一，套餐包含前菜、蒸蛋、十貫壽司、暖心鰹魚湯烏冬及甜品，對喜歡食壽司的讀者而言都超吸引！除此之外，晚市Omakase十二品套餐同樣推出買一送一優惠！套餐包括前菜、磯煮鮑魚、八貫精緻壽司、西京燒銀鱈魚及甜品，高質日式料理結合海景鐵板燒的無敵維港夜景，絕對是兼備味道與視覺的享受！

超有誠意

【1折優惠】尊享午市 Omakase 廚師發辦十品套餐（用餐時段：星期一至五12:00-15:00）

購買1折優惠客人可以半價加購1位尊貴午市 Omakase 廚師發辦十品套餐

現場另收原價加一服務費

優惠價：$39/位（ 原價：$388/位 ）

SHOP NOW

【買一送一】尊享午市 Omakase 廚師發辦十品套餐（用餐時段：12:00-15:00）

優惠價：$388/2位（ 原價：$388/位 ）

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

【買一送一】尊貴午市 Omakase 壽司廚師發辦十四品套餐（用餐時段：12:00-15:00）

優惠價：$480/2位（ 原價：$480/位 ）

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

【買一送一】精選晚市 Omakase 廚師發辦十二品套餐（用餐時段：18:00-22:00）

優惠價：$840/2位（ 原價：$840/位 ）

現場另收原價加一服務費

SHOP NOW

用料十足

多款壽司

用餐環境

預訂日期：即日起至2025年9月25日

用餐日期：2025年9月20日起至11月30日

鐵板燒海賀

地址：尖沙咀彌敦道 100 號 The ONE 19 樓 (地圖)

