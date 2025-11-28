探索4款全新Omega歐米茄Speedmaster Dark and Grey Side of the Moon腕錶

Omega歐米茄從1968年太陽神8號進行環繞月球飛行任務的事跡汲取靈感，推出全新Speedmaster系列Dark Side of the Moon和Grey Side of the Moon腕錶。四款型號包括：一，Dark Side of the Moon纖薄型手動上鏈型號；二， 重塑Dark Side of the Moon原版型號；三，全黑Dark Side of the Moon型號；四，Grey Side of the Moon太陽神8號任務團隊紀念腕錶。四款腕錶之腕錶結構經過重新設計， Liquidmetal錶圈和錶冠技術亦有所提升，通過連日嚴格測試，獲得METAS瑞士聯邦計量研究所Master Chronometer認證，性能穩定可靠。

靈感源自太陽神8號環繞月球飛行任務

Omega歐米茄從1968年太陽神8號進行環繞月球飛行任務的事跡汲取靈感，推出全新Speedmaster系列Dark Side of the Moon和Grey Side of the Moon腕錶。四款型號包括：一，Dark Side of the Moon纖薄型手動上鏈型號；二， 重塑Dark Side of the Moon原版型號；三，全黑Dark Side of the Moon型號；四，Grey Side of the Moon太陽神8號任務團隊紀念腕錶。上圖顯示Speedmaster系列Dark Side of the Moon纖薄型手動上鏈型號（中）和全黑型號腕錶（左和右）。PHOTO/ OMEGA

廣告 廣告

首款Dark Side of the Moon腕錶在2013年面世。腕錶是以1968年太陽神8號進行首次環繞月球飛行任務之事跡為靈感製造。太陽神8號太空船準備繞到月球背面時，任務指揮官Jim Lovell對地面控制中心說：「We’ll see you on the other side.（我們在另一邊相見。）」然後太空船便失去訊號，進入沒有雷達覆蓋的月球背面。當時每位有份參與任務的太空人都有佩戴Omega超霸腕錶。

Speedmaster系列Dark Side of the Moon腕錶便以這段歷史事跡為靈感製造。全新Dark Side of the Moon腕錶配備纖薄型手動上鏈型號、重塑原版型號，以及全黑型號。三個型號均採用科技陶瓷錶殼，錶殼由一整塊陶瓷切割打磨而成，經過斜邊光面處理，直徑44.25毫米，線條纖薄而構造輕盈貼手。

1. Dark Side of the Moon纖薄型手動上鏈型號

纖薄型手動上鏈新型號腕錶沿用全黑色陶瓷設計，錶殼與固定錶圈均使用科技陶瓷製造，鑲Liquidmetal測速計，直徑44.25毫米、厚13.02毫米。錶殼厚度比原版腕錶減少約2至3毫米。PHOTO/ OMEGA

纖薄型手動上鏈型號沿用全黑色陶瓷設計，錶殼與固定錶圈均使用科技陶瓷製造，鑲Liquidmetal測速計，直徑44.25毫米、厚13.02毫米。錶殼厚度比原版腕錶減少約2至3毫米。全啞光黑色錶盤中央設有紅色漆面指針，對比鮮明。這是三個全新Dark Side of the Moon系列腕錶型號中，唯一一款設有紅色指針的錶款。

錶背透視9908亮黑版Co-Axial Master Chronometer手動機芯。機芯提供時間顯示和計時功能，動力儲備60小時。主夾板和橋板經過黑色霧面處理和黑色漆面鐫刻，集中視覺焦點於擺輪運轉。PHOTO/ OMEGA

錶背透視9908亮黑版Co-Axial Master Chronometer手動機芯。機芯提供時間顯示和計時功能，動力儲備60小時。主夾板和橋板經過黑色霧面處理和黑色漆面鐫刻，集中視覺焦點於擺輪運轉。配備黑色橡膠錶帶和黑色陶瓷摺疊扣，錶帶底部飾有立體月球表面紋理，細節悅目豐富。

2. 重塑Dark Side of the Moon原版型號

重塑Dark Side of the Moon原版型號配備陶瓷錶殼，直徑44.25毫米，厚度15.09毫米，尺寸比原版腕錶更纖薄。錶盤採用對比色設計：黑色亮面錶盤設有白色指針和刻度。PHOTO/ OMEGA

重塑Dark Side of the Moon原版型號配備陶瓷錶殼，直徑44.25毫米，厚度15.09毫米，尺寸比原版腕錶更纖薄。錶盤細節光鮮易讀，採用對比色設計，於黑色亮面錶盤設有白色指針和刻度。

腕錶搭載9900 Co-Axial Master Chronometer自動機芯，提供時間顯示、日曆顯示和計時功能，配備串聯式雙發條盒，動力儲備60小時；配備12小時及60分鐘計時盤，內設矽游絲，構造有效抵擋15,000高斯磁場。PHOTO/ OMEGA

腕錶搭載9900 Co-Axial Master Chronometer自動機芯，提供時間顯示、日曆顯示和計時功能，配備串聯式雙發條盒，動力儲備60小時。這款機芯性能出眾，配備12小時及60分鐘計時盤，內設矽游絲，構造有效抵擋15,000高斯磁場。機芯底部飾有阿拉伯風格日內瓦波紋鍍銠飾面。佩戴者通過透明底蓋便能觀賞機芯優美律動。配備黑色橡膠錶帶，以及尼龍織物錶帶配橡膠襯裡兩個款式。

3. Dark Side of the Moon全黑型號

全黑色陶瓷錶盤經過鐳射噴砂工藝處理，配光亮黑色打磨斜邊小時刻度和黑色指針，通過光影變化描繪錶盤細節。PHOTO/ OMEGA

Dark Side of the Moon全黑型號洋溢科技型格，裝飾細節與上述兩款腕錶略有分別。全黑色陶瓷錶盤經過鐳射噴砂工藝處理，配光亮黑色打磨斜邊小時刻度和黑色指針，通過光影變化描繪錶盤細節。

亮黑版9900 Co-Axial Master Chronometer機芯，性能與構造跟重塑原版型號相若，但機芯零件經過黑化處理，呈深黑色亮澤，是亮點之一。PHOTO/ OMEGA

腕錶搭載亮黑版9900 Co-Axial Master Chronometer機芯，性能與構造跟重塑原版型號相若，但機芯零件經過黑化處理，呈深黑色亮澤，是亮點之一。

4. Grey Side of the Moon 太陽神8號任務團隊紀念腕錶

首款腕錶在2014面世，靈感也是源自1968年太陽神8號環繞月球飛行任務。當時任務指揮官Jim Lovell坐太空船環繞月球航行，期間看到灰色的月球表面便說：「The Moon is essentially grey.（月球基本上是灰色。）」啟發Omega製作首款Grey Side of the Moon系列腕錶。PHOTO/ OMEGA

Grey Side of the Moon系列腕錶也有典故，首款腕錶在2014面世，靈感也是源自1968年太陽神8號環繞月球飛行任務。當時任務指揮官Jim Lovell坐太空船環繞月球航行，期間看到灰色的月球表面便說：「The Moon is essentially grey.（月球基本上是灰色。）」啟發Omega製作首款Grey Side of the Moon系列腕錶，向最先看到月球背面的幾位太空人致敬。

錶盤飾有月球正面的立體紋理，透明底蓋則透視機芯底部夾板和橋板的月球背面立體紋理。錶盤結構層次豐富，可見由不同刻度內圈、月球紋理中央顯示盤、實心計時盤和鏤空小秒盤組成，呈多種深淺金屬灰調。PHOTO/ OMEGA

全新Grey Side of the Moon系列腕錶同樣配備陶瓷錶殼，錶盤和機芯底部零件經過鏤雕和鐳射蝕刻工藝處理，錶盤飾有月球正面的立體紋理，透明底蓋則透視機芯底部的月球背面立體紋理。錶盤結構層次豐富，可見由不同刻度內圈、月球紋理中央顯示盤、實心計時盤和鏤空小秒盤組成，呈多種灰色色調。機芯底部夾板和橋板採用鏤空設計，淺灰色鍍層齒輪與深灰色鍍金擺輪成鮮明對比。優美襯托機芯運轉。錶背底蓋飾有「THE MOON IS ESSENTIALLY GREY」字樣，向環月任務歷史致敬。整枚腕錶的細節均非常精緻，宛如佩戴一枚迷你灰色月球於手腕。

腕錶配備灰色橡膠錶帶襯月球紋襯裡，或灰色織紋錶帶配橡膠襯裡，共兩個款式。PHOTO/ OMEGA

此型號腕錶搭載3869 Co-Axial Master Chronometer手動機芯，內設矽游絲，有效抵擋15,000高斯磁場，裝進錶殼後經過連日測試，同樣獲METAS瑞士聯邦計量研究所Master Chronometer認證，動力儲備50小時。配備灰色橡膠錶帶襯月球紋襯裡，以及灰色織紋錶帶配橡膠襯裡。

以上四款腕錶洋溢科技型格，設計耳目一新，在現代傳承探索太空、勇敢突破科技及知識界限的冒險精神。