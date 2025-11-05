雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
OMEGA x Swatch x Snoopy三方聯名最新腕錶！不再一日限定搶購，即睇開賣日期
記得上次為了買 OMEGA 與 Swatch 系列而通宵排隊的慘況嗎？好消息來了， Swatch 這次學聰明了。當 OMEGA 遇上 Swatch，再拉埋 SNOOPY做拍檔，推出的 Mission to Earthphase - Moonshine Gold 系列終於不再搞「一日限定」這種折磨人的玩法。更有趣的是，每個月的滿月都有專屬設計—— 8 月的月亮長出魚網紋、9 月變成爆谷、10 月有隻手指指住你、11 月更離譜，月亮直接被咬了一口。最妙的是錶盤上史努比偷偷說了句「I BEAT EVERYBODY」，要用紫外光照才看得到。大家會否心癢癢，想入手一隻呢？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
SNOOPY 登月的故事
講起 SNOOPY 與 OMEGA 的關係，其實比大家想像中有趣得多。話說 1970 年，阿波羅 13 號出事了，太空人差點回不了地球。好在他們手上戴著 OMEGA Speedmaster，靠著精準計時 14 秒成功修正航道，最終平安返回地球。 NASA 覺得 OMEGA 在這方面貢獻實在太大，決定頒個獎，但頒什麼獎好呢？就頒「Silver Snoopy Award」吧！為什麼是 SNOOPY ？因為這隻狗狗是 NASA 的吉祥物，代表就算遇到麻煩事都能保持輕鬆心情。
快轉到 2022 年， Swatch 突然宣布和 OMEGA 合作推出 MoonSwatch，用塑膠材質重新演繹經典登月錶，售價才兩千多港元。消息一出，全球錶迷瘋了，門市外的人龍比 iPhone 發售日還誇張。去年 3 月，他們終於把 SNOOPY 加進來，推出黑白兩色的 Mission to Moonphase ，結果又是秒殺。
今年的 Mission to Earthphase 玩得更大。 10 點鐘位置那個地相顯示最特別——平時我們看月相是從地球望月亮，但這款錶反過來，讓你從月球看地球。地球圖案逆時針轉動，當它完全消失時就是滿月，完整出現就是新月。更好玩的是，地相盤下面畫了穿太空衣的 SNOOPY 和 Woodstock ，兩個呆呆望著地球，旁邊還藏了句「I BEAT EVERYBODY...」，要用紫外光照才會出現。這句話既是 SNOOPY 在漫畫裡扮演王牌飛行員的經典台詞，也暗示 OMEGA 是第一隻上太空的錶，贏了所有對手。
每月滿月都有新花樣
以往的 Moonswatch 多以色彩或星球為主題，而今次加入 Snoopy 及「地相／月相」功能，如2點鐘位置的月相顯示簡直是創意大爆發。兩個滿月都塗上OMEGA獨家的Moonshine™ Gold金色塗層，在深藍色錶盤上特別搶眼。最絕的是每個月設計都不同，靈感來自北美原住民對滿月的傳統命名。
8月「鱘魚月」月亮表面變成魚網圖案；9月「粟米月」設計師腦洞大開，把月亮變成爆谷盒，旁邊還有金黃粟米做背景，寓意想像力就像爆谷，條件合適就會爆發；10月「獵人月」一隻手指指向佩戴者；11月「海狸月」最搞笑，月亮直接被咬了一口。
錶背電池蓋印著地球圖案，同樣寫著「I BEAT EVERYBODY...」。海軍藍VELCRO®魔鬼氈錶帶來自太空服設計，這種錶帶NASA真的在用，因為無重力環境下比傳統錶扣更容易操作。
材質方面， Swatch 採用獨家的 Bioceramic 生物陶瓷，2/3陶瓷混合1/3蓖麻油提煉的生物塑料，既環保又輕巧，只有 29 克重。 42mm 錶殼大小適中，錶盤和指針都塗了 Grade A 的 Super-LumiNova 夜光物料。
MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD
價錢：$2,940
售賣點（SWATCH 專門店）：尖沙咀（圓方 、K11 MUSEA 、海港城及美麗華商場）、中環（IFC）、銅鑼灣（啟超道）、 旺角（朗豪坊）
售賣日期：11月5日至11月20日
網址：按這裏
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」
《F1》電影掀賽車時尚熱潮，Puma Speedcat、IWC錶、賽車褸穿搭要火紅起來
Rolex「開心果綠」Oyster Perpetual 41以近3倍價錢成交！Rolex錶2025「話題新人」系列官方原價價目表一覽
其他人也在看
錢越多越疼老婆！3大星座男「致富後寵妻行為」閃瞎全網 嫁對等於中頭獎
「男人有錢就變壞」這句話對這三個星座男完全不適用！他們沒錢時願意陪妳吃路邊攤，富起來後更是第一時間幫妳升級人生。這三位「越成功越專情」的代表，根本是幸福潛力股！姊妹淘 ・ 18 小時前
聖誕禮物2025｜「頭號獵物」名牌小銀包推薦！$2,800起GUCCI、YSL、BV無失手實用禮物列陣
不到兩個月就到聖誕節，聖誕禮物名單也為你準備就緒！先來看看名牌「頭號獵物」小銀包推薦，如果你之前還未送過小銀包的話，那看這邊就對了，幫你整理了一系列在$2,800至$4,300價位的名牌小銀包，幫你在預算之內買到得體又實用的聖誕禮物心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Jisoo、Rosé都愛用「Hulken購物袋」爆紅！比行李箱更能裝的「最強旅行神器」，韓妹、歐美名人新寵
外出旅遊時，你有沒有發現不少年輕人拖着一個外型簡潔卻極具存在感的購物袋，它就是近年紅遍社交平台的Hulken購物袋。這款來自瑞士的購物袋，憑藉獨特外觀與強大功能，在短時間內成功打入潮流界，更因Blackpink成員Jisoo與Rosé的使用與推薦而掀起搶購潮！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜Vivienne Westwood折上折低至48折！Logo衫/首飾不用千元、人氣餃子袋低至$1,384
由「西太后」所創的Vivienne Westwood，曾因日本電影《NANA》紅爆亞洲，近年重新受Gen Z追捧，就算本身不留意名牌，但其土星Logo總是讓人無法忽略，一看便知是Vivienne Westwood出品。Mytheresa近期有雙11優惠，由即日起至11月12日，指定減價產品買滿$2,500可享額外8折優惠，可以不用千元入手Vivienne Westwood耳環、Logo衫，Vivienne Westwood人氣餃子袋低至$1,384，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
21歲任晴佳「最美星二代」180cm模特兒身型超會穿！與父母任達華琦琦遠赴意大利的兩套飲宴晚裝，一套更是由她自己設計
「最美星二代」競爭持續，任達華及琦琦之女任晴佳 180cm 模特兒身型獲盛讚！任晴佳最近與父母一同遠赴意大利參加婚宴，期間穿上兩套服裝，穿出 180cm 好身材之外，其中一套更由她親自設計，盡顯新世代的時尚才華！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜深圳國際會展中心洲際酒店減高達$200、人均$467.3起！聖誕/除夕/元旦不加價 鄰近華發冰雪熱雪奇蹟
全球最大室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」今年9月底深圳開幕，吸引不少滑雪新手、高手北上朝聖！滑完雪想住返晚先返港，推介距離滑雪場只有8分鐘車程的深圳國際會展中心洲際酒店，Klook趁雙11推出立減$100-$200優惠，適合2人或2大1細家庭客入住，折後人均只需$467.3起，聖誕/除夕/元旦不加價，即睇優惠內容。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
張柏芝開明教養觀曝光！霸氣喊「兒子結婚不關我事」 18歲Lucas反過來照顧媽媽
張柏芝近日在實境節目《一路繁花》中展現開明的教養態度。當劉嘉玲問她「會不會催兒子結婚」時，她爽快回答：「不會！讓他自己聊就好，不關我的事！」一句話展現尊重子女自主的態度，也引起網友熱議。姊妹淘 ・ 19 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 14 小時前
直送大閘蟹｜京東產地直採5000斤大閘蟹佳宝發售 5.5兩公蟹$200/3隻
京東 11.11 全球好物節又來了！今年是佳宝超市加入京東後首次參與這一年度消費盛事，京東憑藉其覆蓋全鏈路的超級供應鏈，將產地直採的首批 5000 斤大閘蟹在香港各區佳宝超市已陸續開售。這批大閘蟹不僅刷新了內地大閘蟹恢復直供香港以來的最大載貨量紀錄，也憑藉「最快 12 小時從蟹田到貨架」的極致速度，讓香港市民在家門口就能買到「又好又便宜」的大閘蟹。Yahoo Food ・ 17 小時前
本港5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名 港大第一
【Now新聞台】本港有5間大學位列QS最新亞洲大學排名首十名，其中香港大學排第一。 在榜上的1500多間亞洲大學，香港大學比去年升一位，超越了第二的北京大學。港大校長張翔表示，此次排名是對港大學術實力的肯定，更反映大學在全球高等教育格局中的關鍵角色。而第三名就繼續是新加坡國立大學，香港科技大學排第六，中文大學及城市大學並列第七，理工大學及浸會大學分別排第十及53，嶺南大學及教育大學就排第一百多，樹仁大學及都會大學排第三百多。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其實這次不是林青霞第一次在網路掀起討論，今年她亮相香港金像獎擔任頒獎人時，就已經震撼全場！豹紋透紗禮服配上珍珠長鏈，步伐輕盈、眼神自信，舞台燈一打直接女神回歸，當時影片一出直接衝上小紅書熱搜榜，網友甚至留言「她一走出來，全場自動升級」。日常林青霞也完全活...styletc ・ 17 小時前
Jellycat小籠包公仔區域限定登場！令人想咬一口的可愛角色，還附上蒸籠包裝盒
Jellycat最新推出的「小籠包」公仔，萌到讓人想一捏再捏！圓滾滾、白胖胖的身材設計，讓人看到就忍不住微笑。每隻約6cm高，絨毛柔軟細膩，抱著超療癒！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
SAMSUNG 擺脫「擠牙膏」污名? Galaxy S26 系列傳聞規格曝光!
近年 SAMSUNG 旗艦手機被指創新乏力，升級幅度未如理想。不過近日業界流出一個消息，指出將於 2026 年登場的 Galaxy S26 系列將迎來真正意義上的全面升級，從相機系統到電池續航都將有顯著提升！Mobile Magazine ・ 1 天前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 22 小時前
《港樓》由接管人持有沙田嶺3幢獨立屋上載樓書 面積2,972至3,597呎 已屆現樓料短期推售
據《一手住宅物業銷售資訊網》資料，由接管人持有的大埔公路沙田嶺段8513號、8515號及8517號3幢獨立屋，剛上載樓書，並以一手新盤形式發售，大屋實用面積由2,972至3,597平方呎，為四房及五房間隔，備有1,338至1,601平方呎花園，設有1,344至1,661平方呎天台，目前已屆現樓，料短期內推售。 樓書資料顯示，上述3幢獨立屋的賣方為四大會計師事務所之一、羅兵咸永道(PwC)的蘇文俊和莊日杰，二人獲富邦銀行(香港)委任作為上述3幢獨立屋的接管人。 據《香港01》報道指，上述3幢獨立屋的業主為三家不同公司名義，三家公司的董事均為楊素麗，與先機企業集團(00176.HK)主席名字相同，料為同一人。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟直通巴士買去送回！平均$35/程、旺角上落適用
深圳近期最熱門景點非前海華發冰雪熱雪奇蹟莫屬，想舒適又直接北上滑雪，一定是乘搭直通巴士點對點前往。全程只需約1小時車程就去到華發冰雪世界，部分車站每日更有超過20個班次，輕鬆隨時出發。Klook更將於11月5日9pm推出買去送回優惠，相等於買一送一。原價單程車票$70，折扣後平均每程只需$35，旺角上落適用，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
雲迪克樂見不失球：對曼城又是硬仗
【Now Sports】利物浦打敗皇家馬德里，隊長雲迪克為球隊堅壁清野感到高興，但又預計下仗鬥曼城隨時截然不同。雲迪克在紅軍周二歐聯贏利物浦1:0後，聚焦於球隊不失球：「你可看到阿仙奴如日中天，那是源於沒有失球，沒予人機會。己隊有本錢在反擊中傷害對手──從防守開始。今天大家可看到我們的努力。」「我們要繼續下去，周日將又是一場硬仗。我們都知足球是如何運作，一夜之間足以改變。」他所指是周日英超作客硬撼曼城。至於憑一個頭鎚入波奠勝的麥卡里士打表示，紅軍是表現較佳的一隊。「這是一場面對出色球隊的出色球賽。一場勝仗，但我們都知道不代表甚麼，按去季的經驗，我們得到首名（聯賽階段），然後早早就出局。」他續說：「他（皇家馬德里門將）是一名出類拔萃的門將，人所共知。他作出一些撲救，所以我再次認為他是出色的門將。不過，我們今天表現較出色，值得獲勝。」now.com 體育 ・ 2 小時前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式
Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。AASTOCKS ・ 9 小時前