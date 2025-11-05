OMEGA x Swatch x Snoopy三方聯名最新腕錶！不再一日限定搶購，即睇開賣日期

記得上次為了買 OMEGA 與 Swatch 系列而通宵排隊的慘況嗎？好消息來了， Swatch 這次學聰明了。當 OMEGA 遇上 Swatch，再拉埋 SNOOPY做拍檔，推出的 Mission to Earthphase - Moonshine Gold 系列終於不再搞「一日限定」這種折磨人的玩法。更有趣的是，每個月的滿月都有專屬設計—— 8 月的月亮長出魚網紋、9 月變成爆谷、10 月有隻手指指住你、11 月更離譜，月亮直接被咬了一口。最妙的是錶盤上史努比偷偷說了句「I BEAT EVERYBODY」，要用紫外光照才看得到。大家會否心癢癢，想入手一隻呢？

SNOOPY 登月的故事

講起 SNOOPY 與 OMEGA 的關係，其實比大家想像中有趣得多。話說 1970 年，阿波羅 13 號出事了，太空人差點回不了地球。好在他們手上戴著 OMEGA Speedmaster，靠著精準計時 14 秒成功修正航道，最終平安返回地球。 NASA 覺得 OMEGA 在這方面貢獻實在太大，決定頒個獎，但頒什麼獎好呢？就頒「Silver Snoopy Award」吧！為什麼是 SNOOPY ？因為這隻狗狗是 NASA 的吉祥物，代表就算遇到麻煩事都能保持輕鬆心情。

快轉到 2022 年， Swatch 突然宣布和 OMEGA 合作推出 MoonSwatch，用塑膠材質重新演繹經典登月錶，售價才兩千多港元。消息一出，全球錶迷瘋了，門市外的人龍比 iPhone 發售日還誇張。去年 3 月，他們終於把 SNOOPY 加進來，推出黑白兩色的 Mission to Moonphase ，結果又是秒殺。

今年的 Mission to Earthphase 玩得更大。 10 點鐘位置那個地相顯示最特別——平時我們看月相是從地球望月亮，但這款錶反過來，讓你從月球看地球。地球圖案逆時針轉動，當它完全消失時就是滿月，完整出現就是新月。更好玩的是，地相盤下面畫了穿太空衣的 SNOOPY 和 Woodstock ，兩個呆呆望著地球，旁邊還藏了句「I BEAT EVERYBODY...」，要用紫外光照才會出現。這句話既是 SNOOPY 在漫畫裡扮演王牌飛行員的經典台詞，也暗示 OMEGA 是第一隻上太空的錶，贏了所有對手。

每月滿月都有新花樣

以往的 Moonswatch 多以色彩或星球為主題，而今次加入 Snoopy 及「地相／月相」功能，如2點鐘位置的月相顯示簡直是創意大爆發。兩個滿月都塗上OMEGA獨家的Moonshine™ Gold金色塗層，在深藍色錶盤上特別搶眼。最絕的是每個月設計都不同，靈感來自北美原住民對滿月的傳統命名。

8月「鱘魚月」月亮表面變成魚網圖案；9月「粟米月」設計師腦洞大開，把月亮變成爆谷盒，旁邊還有金黃粟米做背景，寓意想像力就像爆谷，條件合適就會爆發；10月「獵人月」一隻手指指向佩戴者；11月「海狸月」最搞笑，月亮直接被咬了一口。

錶背電池蓋印著地球圖案，同樣寫著「I BEAT EVERYBODY...」。海軍藍VELCRO®魔鬼氈錶帶來自太空服設計，這種錶帶NASA真的在用，因為無重力環境下比傳統錶扣更容易操作。

材質方面， Swatch 採用獨家的 Bioceramic 生物陶瓷，2/3陶瓷混合1/3蓖麻油提煉的生物塑料，既環保又輕巧，只有 29 克重。 42mm 錶殼大小適中，錶盤和指針都塗了 Grade A 的 Super-LumiNova 夜光物料。

MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD

價錢：$2,940

售賣點（SWATCH 專門店）：尖沙咀（圓方 、K11 MUSEA 、海港城及美麗華商場）、中環（IFC）、銅鑼灣（啟超道）、 旺角（朗豪坊）

售賣日期：11月5日至11月20日

網址：按這裏

