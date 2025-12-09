焦點

精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

OMG！ 廣東人私藏嘅「美人湯」！清遠呢10間溫泉酒店奢華到你唔信！

講起廣東省北部有乜好玩，一定要數清遠！呢個地方有得天獨厚嘅溫泉資源，仲攞咗個朵叫「中國溫泉之鄉」添！最勁係，無論係溫泉儲量水質，清遠都係成個廣東省嘅No.1！你嚟到清遠，就會發現呢度啲溫泉選擇多到眼花繚亂，而且好多都係依山傍水咁起，風景靚到冇得頂。無論你鍾意神秘嘅天然溶洞溫泉、夠晒私密豪華嘅私人湯屋，定係想親親大自然嘅森林溫泉，清遠都一定滿足到你！

呢度啲泉水係天然純淨㗎，富含鈣、鎂、鈉等等對身體好嘅礦物質，唔單止可以幫你舒緩身心疲勞促進血液循環，仲可以滋養皮膚，真係超級養生！

🚄 點樣由香港去清遠？

對於我哋香港朋友嚟講，去呢個「中國溫泉之鄉」都好方便㗎。雖然暫時香港西九龍站仲未有直達清遠嘅高鐵，但你只需要喺西九龍站搭高鐵去廣州南站，再輕鬆轉車去清遠站就得。全程車程加埋都只係大約 1 小時 25 分鐘！咁快就可以撇甩都市嘅煩囂，跳入清遠溫泉嘅懷抱，話走就走啦！


立即預訂香港去清遠高鐵車票

🏨 清遠溫泉酒店精選推介

酒店名稱

酒店地址

酒店特色

住客評價

清遠佛岡聚龍灣天然溫泉度假村

湯塘鎮 (京珠高速湯塘出口左轉一公里), 佛岡, 511675

- 設有日式、泰式、藥浴等多種特色溫泉池，適合不同需求的遊客的清遠溫泉

4.4/5 ✨✨✨✨

英德寶墩湖湖山溫泉度假村

望埠鎮寶墩大道, 英德

- 別墅式的清遠溫泉酒店

4.5/5 ✨✨✨✨✨

清遠佛岡森波拉松鼠酒店

森波拉度假森林悦松莊以南 50 米, 佛岡

- 以熱帶雨林為主題，擁有天然森林氧吧的清遠溫泉

4.6/5 ✨✨✨✨✨

英德湞陽峽醴泉江景度假酒店

連江口鎮湞陽峽風景區內, 英德, 513023

- 設有日式溫泉池、石板浴、泥療等多元化養生體驗

4/5 ✨✨✨✨

清遠熹樂谷溫泉度假酒店

湯塘鎮熹樂谷溫泉度假區熹谷路 28 號, 佛岡, 511675

- 房間配備私人溫泉池的清遠溫泉

4.6/5 ✨✨✨✨✨

清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店

寶晶宮生態旅遊度假區, 英德, 513000

- 結合天然湖泊景觀與溫泉養生，景色宜人

4.5/5 ✨✨✨✨✨

碧水灣溫泉度假村

流溪溫泉旅遊度假區, 從化區, 510960

- 擁有純天然自湧溫泉，水質優良的清遠溫泉

4.8/5 ✨✨✨✨✨

清遠新銀盞溫泉度假村

銀盞林場平安西街 128 號, 清城區, 清遠, 511542

- 設有私家溫泉池和溫泉石板炕

4.4/5 ✨✨✨✨

清遠新世界酒店

三坑鎮新麗路 1 號, 清新區, 清遠

- 國際品牌 Rosewood 旗下酒店

4.7/5 ✨✨✨✨✨

清遠古龍峽·河中溫泉 VLOG 酒店

三坑鎮泉谷路 2 號, 清新區, 清遠

- 清遠溫泉來自地底深處，富含多種礦物質

4.7/5 ✨✨✨✨✨

♨️ 清遠佛岡聚龍灣天然溫泉度假村 | 湯塘鎮 | 多種特色溫泉池

呢間係清遠溫泉酒店嘅一個頂級之選。佢將靚景同養生理念完美結合。呢度嘅泉水好特別，富含稀有嘅偏硅酸氟元素，畀人叫做「溫泉中嘅美容液」，對護膚同保健好有幫助，好多注重美容健康嘅人都特登嚟。佢嘅溫泉區設計得好精緻，有日式湯泉、泰式花瓣池療癒藥浴池等等，選擇多到你實搵到啱自己嘅！部份貴賓房仲有獨立私人泡池添。

清遠佛岡聚龍灣天然温泉度假村(Dragon Bay Natural Hot Spring Resort)

評分：9.0/10.0

地址：湯塘鎮 (京珠高速湯塘出口左轉一公里), 佛岡, 511675


立即預訂清遠佛岡聚龍灣天然溫泉度假村

🏡 英德寶墩湖湖山溫泉度假村 | 英德鎮 | 別墅式的溫泉酒店

呢間係一間別墅主題嘅豪華溫泉酒店，環境夠晒寧靜私密。溫泉水嚟自地下深層，天然純淨，有益礦物質豐富，仲有獨特嘅岩洞泡湯體驗！園區設施好齊全，有大戶外溫泉區親子遊樂區。佢位置好方便，喺正英西峰林同寶晶宮玻璃橋附近，浸完溫泉仲可以順便去玩！

英德寶墩湖湖山温泉度假村(Baodun Lake Hushan Hot Spring Resort)

評分：8.7/10.0

地址：望埠鎮寶墩大道, 英德


立即預訂英德寶墩湖湖山溫泉度假村

🐿️ 清遠佛岡森波拉松鼠酒店 | 佛岡鎮 | 房間配備私人溫泉池

呢間酒店行熱帶雨林主題，好有異國風情。佢個溫泉水係珍貴嘅天然蘇打泉，對皮膚護理效果一流，好啱愛美嘅人士。溫泉區設計多元化，有森林溫泉瀑布溫泉藥浴池兒童戲水池。部份豪華房仲有獨立私人溫泉池，好歎！

清遠佛岡森波拉松鼠酒店(Qingyuan Fogang Senbola Squirrel Hotel)

評分：9.3/10.0

地址：森波拉度假森林悦松莊以南50米, 佛岡


立即預訂清遠佛岡森波拉松鼠酒店


🏞️ 英德湞陽峽醴泉江景度假酒店 | 英德鎮 | 奢華江景溫泉

佢喺英德鎮湞陽峽入面，空氣清新，環境好清幽。溫泉水富含珍貴礦物質，可以放鬆肌肉促進血液循環。酒店仲有茶籽油SPA養生食坊醴泉古街等等康養設施，配埋北江嘅靚景，可以畀你一個全方位嘅養生體驗

英德湞陽峽醴泉江景度假酒店(Yingde Liyang Gorge Liquan Riverview Resort)

評分：8.2/10.0

地址：連江口鎮湞陽峽風景區內, 英德, 513023


立即預訂英德湞陽峽醴泉江景度假酒店

✨ 清遠熹樂谷溫泉度假酒店 | 佛岡鎮 | 酒店設施豐富

呢間酒店出名喺佢原始生態山林嘅環境。溫泉水有獨特嘅硫磺成分，對緩解肌肉疲勞同改善皮膚好有效。溫泉設施勁豐富，有好多露天池、草藥浴池同魚療池。最正係，住客仲可以去玩星球無動力樂園藝術空間，同埋試吓佢哋嘅荔枝碳燒雞，設施多到唔會悶！

清遠熹樂谷温泉度假酒店(Xilegu Hotspring Holiday Hotel)

評分：9.1/10.0

地址：湯塘鎮熹樂谷温泉度假區熹谷路28號, 佛岡, 511675


立即預訂清遠熹樂谷溫泉度假酒店


🦢 清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店 | 英德鎮 | 湖泊景觀的天然溫泉

清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店坐落於國家 AAAA 級景區寶晶宮生態旅遊度假區內，這裡坐擁壯麗的山景，依傍恬靜的天鵝湖水，靜靠著天然的江灣，遠離城市的喧囂與浮躁。來到這裡，您將能完全沉浸在質樸而浪漫的清遠溫泉氛圍中。酒店的溫泉水富含多種對人體有益的天然礦物質，對於促進血液循環、有效舒緩身心壓力具有顯著的功效。度假村內精心設計了多個特色露天泡池，包括浪漫的花瓣池、具有養生效果的藥浴池，以及趣味橫生的魚療池，滿足不同遊客的多元化需求。在住宿方面，酒店更提供別具一格的水上船屋以及溫馨舒適的親子主題客房，無論是家庭出遊還是情侶度假，都能在這裡找到最完美的清遠溫泉住宿體驗。

清遠寶晶宮天鵝湖温泉酒店(BJG Swan Lake Hot Spring Hotel)

評分：9.1/10.0

地址：寶晶宮生態旅遊度假區, 英德, 513000


立即預訂清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店

💦 碧水灣溫泉度假村 | 從化鎮 | 結合湖泊景觀的天然溫泉

雖然呢間喺從化溫泉鎮（近清遠），但都值得一提，因為從化溫泉素有「天南第一泉」美譽。碧水灣環境清幽，有高品質嘅碳酸氫鈉泉，結合咗中醫養生，有功能獨特嘅藥浴池。除咗浸溫泉，仲有籃球、羽毛球等運動設施，適合想動靜皆宜嘅朋友。

廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)

評分：9.6/10.0

地址：流溪温泉旅遊度假區, 從化區, 廣州, 510960


立即預訂碧水灣溫泉度假村

🌳 清遠新銀盞溫泉度假村 | 清城鎮 | 園林美景的溫泉

呢間度假村以純天然碳酸氫鈉溫泉出名，人稱「美人湯」，好啱想美容養生嘅人。溫泉區係園林式設計，好優美，有藥浴池、花瓣池同魚療池。浸住溫泉，可以欣賞埋四周嘅靚景，好寫意。有啲房仲有石板熱床㗎！

清遠新銀盞温泉度假村(Xinyinzhan Hot Spring Holiday Resort)

評分：8.8/10.0

地址：銀盞林場平安西街128號, 清城區, 清遠, 511542


立即預訂清遠新銀盞溫泉度假村

🏢 清遠新世界酒店 | 清新鎮 | 國際品牌溫泉酒店

佢係屬於奢華品牌 Rosewood 個集團，走日式溫泉酒店風格。佢嘅溫泉水質仲經過日本檢測，係第一等級嘅弱鹼性泉！無論係房嘅私人露台公眾浴池，都一樣舒服。除咗溫泉，仲有高爾夫推桿、射箭，同埋超大型嘅兒童俱樂部，節目好豐富。

清遠新世界酒店(New World Qingyuan Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：三坑鎮新麗路1號, 清新區, 清遠


立即預訂


🛶 清遠古龍峽·河中溫泉 VLOG 酒店 | 清新鎮 | 草原帳篷私家溫泉

呢間設計好獨特，有樹屋帳篷房等主題客房，每間都有私家溫泉池！佢仲喺古龍峽風景區入面，可以結合埋溫泉同刺激嘅漂流活動同戶外探險。佢嘅溫泉水富含天然礦物質，可以緩解壓力舒緩疲勞，探險完嚟浸一浸，包你叉足電！

清遠·河中溫泉VLOG酒店(Qingyuan GLX River Hotspring Hotel)

評分：9.5/10.0

地址：三坑鎮泉谷路2號, 清新區, 清遠


立即預訂清遠古龍峽·河中溫泉 VLOG 酒店

宏福苑五級大火

