精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
OMG！ 廣東人私藏嘅「美人湯」！清遠呢10間溫泉酒店奢華到你唔信！
講起廣東省北部有乜好玩，一定要數清遠！呢個地方有得天獨厚嘅溫泉資源，仲攞咗個朵叫「中國溫泉之鄉」添！最勁係，無論係溫泉儲量定水質，清遠都係成個廣東省嘅No.1！你嚟到清遠，就會發現呢度啲溫泉選擇多到眼花繚亂，而且好多都係依山傍水咁起，風景靚到冇得頂。無論你鍾意神秘嘅天然溶洞溫泉、夠晒私密豪華嘅私人湯屋，定係想親親大自然嘅森林溫泉，清遠都一定滿足到你！
呢度啲泉水係天然純淨㗎，富含鈣、鎂、鈉等等對身體好嘅礦物質，唔單止可以幫你舒緩身心疲勞、促進血液循環，仲可以滋養皮膚，真係超級養生！
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🚄 點樣由香港去清遠？
對於我哋香港朋友嚟講，去呢個「中國溫泉之鄉」都好方便㗎。雖然暫時香港西九龍站仲未有直達清遠嘅高鐵，但你只需要喺西九龍站搭高鐵去廣州南站，再輕鬆轉車去清遠站就得。全程車程加埋都只係大約 1 小時 25 分鐘！咁快就可以撇甩都市嘅煩囂，跳入清遠溫泉嘅懷抱，話走就走啦！
🏨 清遠溫泉酒店精選推介
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
酒店名稱
酒店地址
酒店特色
住客評價
清遠佛岡聚龍灣天然溫泉度假村
湯塘鎮 (京珠高速湯塘出口左轉一公里), 佛岡, 511675
- 設有日式、泰式、藥浴等多種特色溫泉池，適合不同需求的遊客的清遠溫泉
4.4/5 ✨✨✨✨
英德寶墩湖湖山溫泉度假村
望埠鎮寶墩大道, 英德
- 別墅式的清遠溫泉酒店
4.5/5 ✨✨✨✨✨
清遠佛岡森波拉松鼠酒店
森波拉度假森林悦松莊以南 50 米, 佛岡
- 以熱帶雨林為主題，擁有天然森林氧吧的清遠溫泉
4.6/5 ✨✨✨✨✨
英德湞陽峽醴泉江景度假酒店
連江口鎮湞陽峽風景區內, 英德, 513023
- 設有日式溫泉池、石板浴、泥療等多元化養生體驗
4/5 ✨✨✨✨
清遠熹樂谷溫泉度假酒店
湯塘鎮熹樂谷溫泉度假區熹谷路 28 號, 佛岡, 511675
- 房間配備私人溫泉池的清遠溫泉
4.6/5 ✨✨✨✨✨
清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店
寶晶宮生態旅遊度假區, 英德, 513000
- 結合天然湖泊景觀與溫泉養生，景色宜人
4.5/5 ✨✨✨✨✨
碧水灣溫泉度假村
流溪溫泉旅遊度假區, 從化區, 510960
- 擁有純天然自湧溫泉，水質優良的清遠溫泉
4.8/5 ✨✨✨✨✨
清遠新銀盞溫泉度假村
銀盞林場平安西街 128 號, 清城區, 清遠, 511542
- 設有私家溫泉池和溫泉石板炕
4.4/5 ✨✨✨✨
清遠新世界酒店
三坑鎮新麗路 1 號, 清新區, 清遠
- 國際品牌 Rosewood 旗下酒店
4.7/5 ✨✨✨✨✨
清遠古龍峽·河中溫泉 VLOG 酒店
三坑鎮泉谷路 2 號, 清新區, 清遠
- 清遠溫泉來自地底深處，富含多種礦物質
4.7/5 ✨✨✨✨✨
♨️ 清遠佛岡聚龍灣天然溫泉度假村 | 湯塘鎮 | 多種特色溫泉池
呢間係清遠溫泉酒店嘅一個頂級之選。佢將靚景同養生理念完美結合。呢度嘅泉水好特別，富含稀有嘅偏硅酸同氟元素，畀人叫做「溫泉中嘅美容液」，對護膚同保健好有幫助，好多注重美容健康嘅人都特登嚟。佢嘅溫泉區設計得好精緻，有日式湯泉、泰式花瓣池、療癒藥浴池等等，選擇多到你實搵到啱自己嘅！部份貴賓房仲有獨立私人泡池添。
清遠佛岡聚龍灣天然温泉度假村(Dragon Bay Natural Hot Spring Resort)
評分：9.0/10.0
地址：湯塘鎮 (京珠高速湯塘出口左轉一公里), 佛岡, 511675
🏡 英德寶墩湖湖山溫泉度假村 | 英德鎮 | 別墅式的溫泉酒店
呢間係一間別墅主題嘅豪華溫泉酒店，環境夠晒寧靜私密。溫泉水嚟自地下深層，天然純淨，有益礦物質豐富，仲有獨特嘅岩洞泡湯體驗！園區設施好齊全，有大戶外溫泉區同親子遊樂區。佢位置好方便，喺正英西峰林同寶晶宮玻璃橋附近，浸完溫泉仲可以順便去玩！
英德寶墩湖湖山温泉度假村(Baodun Lake Hushan Hot Spring Resort)
評分：8.7/10.0
地址：望埠鎮寶墩大道, 英德
🐿️ 清遠佛岡森波拉松鼠酒店 | 佛岡鎮 | 房間配備私人溫泉池
呢間酒店行熱帶雨林主題，好有異國風情。佢個溫泉水係珍貴嘅天然蘇打泉，對皮膚護理效果一流，好啱愛美嘅人士。溫泉區設計多元化，有森林溫泉、瀑布溫泉、藥浴池同兒童戲水池。部份豪華房仲有獨立私人溫泉池，好歎！
清遠佛岡森波拉松鼠酒店(Qingyuan Fogang Senbola Squirrel Hotel)
評分：9.3/10.0
地址：森波拉度假森林悦松莊以南50米, 佛岡
🏞️ 英德湞陽峽醴泉江景度假酒店 | 英德鎮 | 奢華江景溫泉
佢喺英德鎮湞陽峽入面，空氣清新，環境好清幽。溫泉水富含珍貴礦物質，可以放鬆肌肉、促進血液循環。酒店仲有茶籽油SPA、養生食坊、醴泉古街等等康養設施，配埋北江嘅靚景，可以畀你一個全方位嘅養生體驗。
英德湞陽峽醴泉江景度假酒店(Yingde Liyang Gorge Liquan Riverview Resort)
評分：8.2/10.0
地址：連江口鎮湞陽峽風景區內, 英德, 513023
✨ 清遠熹樂谷溫泉度假酒店 | 佛岡鎮 | 酒店設施豐富
呢間酒店出名喺佢原始生態山林嘅環境。溫泉水有獨特嘅硫磺成分，對緩解肌肉疲勞同改善皮膚好有效。溫泉設施勁豐富，有好多露天池、草藥浴池同魚療池。最正係，住客仲可以去玩星球無動力樂園同藝術空間，同埋試吓佢哋嘅荔枝碳燒雞，設施多到唔會悶！
清遠熹樂谷温泉度假酒店(Xilegu Hotspring Holiday Hotel)
評分：9.1/10.0
地址：湯塘鎮熹樂谷温泉度假區熹谷路28號, 佛岡, 511675
🦢 清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店 | 英德鎮 | 湖泊景觀的天然溫泉
清遠寶晶宮天鵝湖溫泉酒店坐落於國家 AAAA 級景區寶晶宮生態旅遊度假區內，這裡坐擁壯麗的山景，依傍恬靜的天鵝湖水，靜靠著天然的江灣，遠離城市的喧囂與浮躁。來到這裡，您將能完全沉浸在質樸而浪漫的清遠溫泉氛圍中。酒店的溫泉水富含多種對人體有益的天然礦物質，對於促進血液循環、有效舒緩身心壓力具有顯著的功效。度假村內精心設計了多個特色露天泡池，包括浪漫的花瓣池、具有養生效果的藥浴池，以及趣味橫生的魚療池，滿足不同遊客的多元化需求。在住宿方面，酒店更提供別具一格的水上船屋以及溫馨舒適的親子主題客房，無論是家庭出遊還是情侶度假，都能在這裡找到最完美的清遠溫泉住宿體驗。
清遠寶晶宮天鵝湖温泉酒店(BJG Swan Lake Hot Spring Hotel)
評分：9.1/10.0
地址：寶晶宮生態旅遊度假區, 英德, 513000
💦 碧水灣溫泉度假村 | 從化鎮 | 結合湖泊景觀的天然溫泉
雖然呢間喺從化溫泉鎮（近清遠），但都值得一提，因為從化溫泉素有「天南第一泉」美譽。碧水灣環境清幽，有高品質嘅碳酸氫鈉泉，結合咗中醫養生，有功能獨特嘅藥浴池。除咗浸溫泉，仲有籃球、羽毛球等運動設施，適合想動靜皆宜嘅朋友。
廣州碧水灣温泉度假村(Bishuiwan Hot Spring Resort)
評分：9.6/10.0
地址：流溪温泉旅遊度假區, 從化區, 廣州, 510960
🌳 清遠新銀盞溫泉度假村 | 清城鎮 | 園林美景的溫泉
呢間度假村以純天然碳酸氫鈉溫泉出名，人稱「美人湯」，好啱想美容養生嘅人。溫泉區係園林式設計，好優美，有藥浴池、花瓣池同魚療池。浸住溫泉，可以欣賞埋四周嘅靚景，好寫意。有啲房仲有石板熱床㗎！
清遠新銀盞温泉度假村(Xinyinzhan Hot Spring Holiday Resort)
評分：8.8/10.0
地址：銀盞林場平安西街128號, 清城區, 清遠, 511542
🏢 清遠新世界酒店 | 清新鎮 | 國際品牌溫泉酒店
佢係屬於奢華品牌 Rosewood 個集團，走日式溫泉酒店風格。佢嘅溫泉水質仲經過日本檢測，係第一等級嘅弱鹼性泉！無論係房嘅私人露台定公眾浴池，都一樣舒服。除咗溫泉，仲有高爾夫推桿、射箭，同埋超大型嘅兒童俱樂部，節目好豐富。
清遠新世界酒店(New World Qingyuan Hotel)
評分：9.4/10.0
地址：三坑鎮新麗路1號, 清新區, 清遠
🛶 清遠古龍峽·河中溫泉 VLOG 酒店 | 清新鎮 | 草原帳篷私家溫泉
呢間設計好獨特，有樹屋同帳篷房等主題客房，每間都有私家溫泉池！佢仲喺古龍峽風景區入面，可以結合埋溫泉同刺激嘅漂流活動同戶外探險。佢嘅溫泉水富含天然礦物質，可以緩解壓力、舒緩疲勞，探險完嚟浸一浸，包你叉足電！
清遠·河中溫泉VLOG酒店(Qingyuan GLX River Hotspring Hotel)
評分：9.5/10.0
地址：三坑鎮泉谷路2號, 清新區, 清遠
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
聖誕好去處2025｜深圳福朋喜來登酒店聖誕套票優惠 人均$503.7起 包聖誕大餐、豐富抽獎表演、客房升級
趁聖誕假期想北上深圳，鄰近福田口岸的深圳福朋喜來登酒店有聖誕特備節目，平安夜及聖誕日特設聖誕自助晚餐，同場更有聖誕唱詩班、現場樂隊、小丑魔術表演、聖誕老人派發聖誕糖果及幸運大抽獎等，兩大一小入住一晚連自助早餐、聖誕自助晚餐及升級精選房，平均每人只需$503.7起。絕對是想過得有聖誕氣氛又高CP值的選擇！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
日本地震｜地震、海嘯警示出遊 旅遊保險賠償怎樣計？更改/取消行程、交通延誤是否受保？
日本青森縣以東海域12月8日晚上發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，岩手縣久慈港更在今日零時9分錄得70厘米高海嘯。雖然現時海嘯警報已經解除，但如果地震或海嘯造成行程更改或取消，旅遊保險是否如常賠償呢？抑或有特別注意事項呢？Yahoo Travel整合了香港保險業聯會對近日日本旅行的注意事項，旅人作出決定前可先參考一下。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
雙12優惠2025｜Rakuten Travel日本酒店低至5折+額外85折！東京/大阪/福岡/北海道精選酒店推介 人均$250.5起
各位正在計劃日本旅行住宿的旅人注意，Rakuten Travel推出超抵雙12優惠，即⽇起⾄12⽉22⽇，全日本酒店低至5折，同時推出85折優惠券，逾7千間指定酒店再享折上折優惠。另Rakuten Travel同時推出新會員限定優惠，首單預訂可享8折、最高減$500，立即往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
龔嘉欣獲陳凱琳全家開睡衣派對慶生 網民：鄭嘉穎不參加鐵馬家族聚會 改加入少婦聯盟家屬聚會了
龔嘉欣與「少婦聯盟」陳凱琳及譚凱琪老友鬼鬼；去年，龔嘉欣生日獲鄭嘉穎與太太陳凱琳、譚凱琪為其慶生，齊齊食生日飯、壽包、蛋糕、及大束鮮花。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
香港人唔識老？內地網民熱議6大「港人不顯老」秘密：講廣東話原來會凍齡？！
近年來，中港兩地生活方式的差異常常成為網絡上的熱門話題。而最近，引起內地網民們熱烈討論的竟是香港人的「凍齡」大法。有不少內地網民發現，無論是街頭擦身而過的路人，還是螢幕上的香港藝人，似乎都擁有不顯老的容顏。讓無數網民紛紛加入討論行列，從以下6個角度嘗試解開香港人的「凍齡」之謎！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 20 小時前
胡‧說樓市｜撻訂悲歌！大角咀Larchwood追收百萬差價 拆解買家抗辯關鍵
樓市經歷過山車般的轉角市，雖然近期氣氛稍見回暖，負資產宗數亦有所回落，但對於在樓價高峰期入市的買家來說，噩夢可能才剛剛開始。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
古巨基帶愛兒視察國際學校 每年學費逾21萬 李克勤大仔都係同校畢業生
古巨基同太太Lorraine（陳韻晴）嘅囝囝Kuson（古晉匡）已經5歲大，話咁快就嚟升小學。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 19 小時前
中日關係緊張 金融時報：美國沉默 日本急得跳腳
英國《金融時報》上周六（7 日）援引多名現任和前任美日兩國官員的說法，稱在日本首相高市早苗發表涉台言論激怒中國後，日本對美國的支持力度不足感到沮喪，並敦促美方給予高市更多公開支持。鉅亨網 ・ 1 天前
錦綉花園 5 億天價維修水管煞停 物管稱欠社區共識終止集資 退款予 3000 業主｜Yahoo
錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。物業管理公司稱，經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，並將退回已收取的第一期管理費予已付款業主，涉及逾 3,000 人。Yahoo新聞 ・ 47 分鐘前
【759阿信屋】今期熱選（09/12-13/12）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Prestore 通心粉，7號天使麵，螺絲粉，長通粉，貝殼粉 $13.9/3件、展群刀削麵 $28.9/1件、Ferrero 奇趣蛋 $12/2件、Natureznacks 原粒夏威夷果仁 $28.9/1件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【龍豐】豐搶價 SHU UEMURA 持妝啞光定妝噴霧 $158/件（即日起至15/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，ISHIZAWA KEANA 大米精華保濕塗抹式面膜 $65/件、KOSE SOFTYMO速效卸妝油 $32/件、SHISEIDO MOILIP 藥用潤唇膏 $42/件、SAJO 韓國午餐肉 $22/2件、VINDA 超軟取式袋裝面紙-天然無香 10包裝 $26/件！YAHOO著數 ・ 2 小時前
【譚仔三哥米線】三哥「餸」暖價 一連4星期米線低至$40（即日起至04/01）
譚仔三哥米線一連四星期推出三哥「餸」暖價，每個星期上午10點30分至下午5點，指定米線有優惠，每日下午5點後亦有晚市優惠，多款皇牌小食低至$6，好_抵 Dinner套餐低至$54，套餐包番茄湯雞肉墨丸豆卜米線，小食可選土匪雞翼（2隻），或素菜卷串燒，再加自選飲品，用三哥APP更可用VIP晚市8折優惠，享折上折優惠！YAHOO著數 ・ 48 分鐘前
薄扶林男子上吊 同事揭發惜太遲
【on.cc東網專訊】薄扶林有人上吊。今日(8日)早上11時36分，一名男子報案，指其姓黃(38歲)男同事早前透露有輕生念頭，今早他返回位於大口環道31A號的工作地點時，赫見對方用一條約2米長的麻繩上吊。消防奉召到場，解下陷入昏迷的黃男，再將其送往瑪麗醫院治理，on.cc 東網 ・ 1 天前
趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel
【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
英超話題 ｜經典失言個案逐個捉
英超歷史上，無論領隊或球員，都曾講過一些極具震撼性的言論。BBC Sports趁著利物浦皇牌沙拿的公開決裂，列出以往多個極具代表性的爆炸性時刻，並回顧講完之後的後果。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 22 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 1 天前