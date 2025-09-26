焦點

專訪Jer柳應廷　罕談初戀會放伴侶做首位

On、BEAMS 與 REI Co-op 三方聯乘限量膠囊系列正式登場

橫跨機能服飾、鞋履到露營裝備，從城市街頭直上山林一套搞定。

HYPEBEAST
On、BEAMS 與 REI 三方聯乘，推出限量膠囊系列，將瑞士性能創新、美國戶外傳承與日本設計美學融為一體。

承接去年 On x BEAMS 企劃的熱度，此回合作由頭到腳網羅機能服飾與鞋履 —— 焦點鎖定 Cloudultra 3 越野跑鞋與 Cloudrock Low 防水健行鞋，並備有 Club Hoodie、Trek Jacket 及 Trek Pants 等招牌單品；每件單品兼顧前瞻機能與日常造型，城市、山林無縫切換。

露營裝備亦一應俱全，包括 Speed Pack 18L 背囊、Base Camp 4 帳篷、Flexlight Camp Chair 摺疊椅、Zephyr 25 睡袋，以及 Helix Insulated Air Sleeping Pad 氣墊睡墊；系列中的「三山」圖騰向 Matterhorn、Mount Fuji 與 Mount Rainier 致敬，而取自 REI Living Archive 的復古牛仔藍與大地中性色調，則為整體注入歷久不衰的韻味。

「在 On，我們的目標很簡單，就是透過運動啟發人心。」On 全球合作主管 Julia Sieter 表示。REI Co-op Brands 副總裁 Isabelle Portilla 補充：「此系列凝聚三大品牌精華，為露營、跑步與生活方式帶來全新解讀。」BEAMS Men’s Casual 採購 Keita Kobayashi 亦說，結合 On 的科技、REI 的傳承與 BEAMS 的時尚視角，讓穿著者得以「在各種場景中，以自己的方式擁抱戶外」。

此系列定價 60 至 499 美元，On x BEAMS x REI Co-op 膠囊系列將於 9 月 25 日起陸續登上 BEAMS、On 及 REI 官方網店。

