Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

ON Running跑鞋低至48折！Black Friday優惠「超舒服神鞋」Cloudsurfer Trail低至$840

來自瑞士的專業運動品牌ON Running，在短短十多年間便迅速崛起，成為全球跑鞋市場的黑馬。憑藉獨創的 CloudTec®緩震科技，為跑者帶來輕盈又穩定的腳感，深受運動員與潮流人士喜愛。平日ON Running跑鞋定價多在千元以上，而這次FARFETCH Black Friday狂歡季正是入手的好時機。活動折扣低至48折（精選商品低至6折再享額外8折），其中被譽為「超舒服神鞋」的Cloudsurfer Trail更只需$840即可擁有！

廣告 廣告

👉🏻【用力掃】Black Friday優惠Promo Code大合集

👉🏻【繼續掃】Black Friday優惠推薦：美食、時裝、科技、旅遊

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

FARFETCH Black Friday黑五優惠詳情：

日期：香港時間：11月18日4pm至12月2日5pm

優惠：滿$1,200黑五優惠額外8折（在結帳時自動顯示折後價格）

運費：指定正價及減價貨品，購物滿$1,200免運費（11月13日4pm至12月3日6am）

按此到Black Friday FW25減價頁 即睇ON Running黑五優惠

機能性與潮流跨界爆紅全球 顛覆傳統跑鞋設計

ON Running創立於2010年，來自瑞士的它憑藉獨特的CloudTec®專利中底科技，迅速在跑鞋界嶄露頭角。這種由中空「雲朵」結構打造的鞋底，能帶來「軟著陸、硬起跑」的獨特腳感，並在專業跑者間建立良好口碑。品牌能夠在全球爆紅，除了技術優勢，更仰賴精準的市場策略：一方面，透過網球巨星Roger Federer 的投資與合作，成功塑造輕奢機能的形象；另一方面，ON的極簡流線設計恰好契合當下盛行的Gorpcore（戶外機能風），讓它從專業跑道跨界至日常通勤與潮流穿搭，成為兼具高性能與時尚感的跑鞋代表。

Zendaya成ON帶貨女王 Black Friday優惠低至48折！

Zendaya因拍攝《挑戰者》期間經服裝設計師的推薦而接觸到ON Running，成為品牌粉絲。她在日常生活或片場拍攝，經常穿著ON運動鞋，意外為品牌帶來高度關注。隨後，她正式成為ON品牌大使，並參與聯名鞋履設計與行銷活動，更進一步提升了品牌的全球影響力。ON Running跑鞋近年深受眾多跑友喜愛，鞋底舒適度極高，不僅能讓人健步如飛，即使整天步行也不易感到腳酸。現在FARFETCH Black Friday享受到低至6折＋額外8折的驚喜優惠，其中被稱為「超舒服神鞋」的Cloudsurfer Trail，現在只需$840就能入手！能夠應付全日長途步行、城市通勤或旅行探險的Cloudaway 2都有折扣，折後$723，不用千元就買到舒適運動鞋。但因為都是搶手系列，容易斷碼，各位選購時要留意了！

ON Running Cloudsurfer Trail運動鞋

額外8折後：$840， 原價：$1,860

SHOP NOW

ON Running Cloudsurfer Trail運動鞋

ON Running Cloudaway 2綁帶運動鞋

額外8折後：$723， 原價：$1,290

SHOP NOW

ON Running Cloudaway 2綁帶運動鞋

ON Running Cloudmonster 2運動鞋

額外8折後：$932， 原價：$1,790

SHOP NOW

ON Running Cloudmonster 2運動鞋

ON Running Cloudboom Strike運動鞋

額外8折後：$1,148， 原價：$2,390

SHOP NOW

ON Running Cloudboom Strike運動鞋

ON Running Cloudflyer 4運動鞋

58折後：$1,190， 原價：$2,056

SHOP NOW

ON Running Cloudflyer 4運動鞋

ON Running Cloudpulse運動鞋

7折後：$1,075， 原價：$1,572

SHOP NOW

ON Running Cloudpulse運動鞋

ON Running Cloudboom Max運動鞋

7折後：$1,594， 原價：$2,428

SHOP NOW

ON Running Cloudboom Max運動鞋

ON Running logo印花運動鞋

75折後：$1,143， 原價：$1,555

SHOP NOW

ON Running logo印花運動鞋

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

Black Friday優惠推薦：

Black Friday優惠2025｜iHerb破萬好評洗護產品限時64折起！最平$58入手受損髮質適用洗頭水/排名第一髮膜只需$64

Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Alo Yoga官網減價7折！Black Friday優惠碼快搶，入手Jisoo、Kendall同款運動服