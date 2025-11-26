珠海長隆飛船酒店買2送2
ONE OK ROCK演唱會2026丨亞洲巡演香港站 即睇搶飛攻略、票價、座位表
日本搖滾樂團ONE OK ROCK宣布明年舉行《DETOX》亞洲巡迴演唱會，香港場將於5月2至3日於中環海濱活動空間舉行，門票發售安排即將公布！
ONE OK ROCK演唱會2026丨《DETOX》亞洲巡演香港站詳情
日期: 2026年5月2、3日
時間: 有待公布。
地點: 中環海濱活動空間
ONE OK ROCK演唱會2026丨《DETOX》亞洲巡演香港站票價
有待公布。
ONE OK ROCK演唱會2026丨《DETOX》亞洲巡演香港站公開售票詳情
有待公布。
ONE OK ROCK演唱會2026丨《DETOX》亞洲巡演香港站座位表
有待公布。
更多資訊：
