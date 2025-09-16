從《ONE PIECE》到電影獎！滿島光逆天轉身的背後真相！

10歲就出道，沖繩女孩的意外星途

滿島光小時候是個愛讀推理小說的沖繩女孩，10歲被朋友拖去安室奈美惠的徵選，沒想到直接被選上，還拿到免費演藝課程！😎 1997年，她以「HIKARI」之名加入Folder音樂團，

首支單曲《パラシューター》賣破10萬張，火得不要不要的！同年還客串了電影《摩斯拉2 海底大決戰》，小小年紀就站上大螢幕，誰說沖繩妹只能曬太陽？

Folder5的青春回憶，唱響《ONE PIECE》

加入Folder後，滿島光跟團員們發了7張單曲、2張專輯。2000年，團體變成五人女子組合Folder5，她唱的《Believe》成了《ONE PIECE》超夯片頭曲，直接唱進無數動漫迷的心！

2002年，她還跟w-inds.、FLAME組了限定團「Earth Harmony」，推出《World needs love》。X上有老粉感嘆：「每次聽《Believe》，都覺得HIKARI的聲音好青春！」可惜2003年Folder5解散，她也進入了人生小低谷。

從迷茫高中生到綜藝小幫手

Folder5散團後，滿島光回到東京讀高中，卻因為失去方向一度不想上學。幸好有超暖老師每天陪她吃早餐，還讓她當籃球隊經理，才慢慢找回節奏。😊

2003年，她以本名在東京電視台《XEBEC ONLINE》當主持人，從小助手做到大咖主持，親和力爆棚！但她心裡只想演戲，試鏡卻老是碰壁，只能拍拍寫真、上綜藝，內心OS：「這不是我要的啊！」

《愛的曝光》大爆發，獎項拿到手軟

2009年，滿島光終於迎來人生高光！她在園子溫導演的《愛的曝光》中，演技像火山爆發，瘋狂又揪心，直接讓影迷看傻眼！🎬 這部片幫她拿下電影旬報獎、報知電影獎、橫濱電影節、

每日電影獎等一堆新人獎和最佳女配角獎！她在訪問中說，園子溫的指導讓她徹底愛上演戲。X上粉絲激動留言：「滿島光這演技，簡直是炸裂級的！」

跨界全能王，電影劇場無所不能

2010年，滿島光一口氣拍了四部電影，還在《草食男之桃花期》拿下東京國際戲劇節助演女優賞。2011年，她在NHK《陽子》和富士電視台《儘管如此也要活下去》用真心演技感動無數人，後者還幫她抱回橋田獎新人獎。😢

2013年，她在《我的超人媽媽》演單親媽，感動到讓人飆淚，橫掃日本放送映畫藝術大獎、東京國際戲劇節最佳女主角！

2014年，她演出宮藤官九郎的《SORRY青春！》，還被《電影旬報》選為日本電影史上百大女演員第15位。網友在X上喊：「滿島光演什麼都像本色，真的太強！」

社群超親民，98萬粉絲愛到不行

滿島光的Instagram（@hikarimitsushima）有98萬粉絲，但她超低調，PO的不是愛貓就是沖繩風景，偶爾秀個甜笑，親切到像隔壁鄰居！😺

粉絲留言超熱血：「Hikari的照片一看就心情大好！」雖然她TikTok不常玩，但偶爾的搞笑短片，像是模仿自己角色的片段，直接讓網友轉到瘋：「這也太可愛了吧！」每次她有新作品，X上的討論就像過年一樣熱鬧！

