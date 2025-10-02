綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
One UI 8.5 將引入 AI 通知摘要功能
Samsung 即將推出的 One UI 8.5 預計將於 1 月與 Galaxy S26 系列一同發佈，根據最新洩露的早期版本，該更新將新增一項功能：基於 AI 的通知摘要。
在最近洩露的 One UI 8.5 版本中，這項功能已經添加，但目前尚未啟用。該功能的運作方式相當簡單——AI 將幫助用戶總結通知內容。首次下拉通知欄時，會出現一個彈出窗口，解釋此功能。用戶可以選擇忽略該提示或在設置中啟用。
功能
說明
AI 通知摘要
AI 將幫助用戶總結通知，但目前尚未啟用。
應用程序排除選項
用戶將能選擇排除某些應用程序的通知摘要，目前所有安裝的應用程序均會顯示，尚無法移除。
雙擊背面啟動功能
用戶可雙擊手機背面以執行操作或啟動應用，這一功能將內置於 One UI 8.5 中。
One UI 8.5 還將增加一項新功能，允許用戶雙擊手機背面以執行特定操作或啟動應用，這在 Samsung 設備上已經可以通過 Good Lock 應用實現，但在 One UI 8.5 中將直接內置於系統界面中。
隨著 One UI 8.5 的逐步完善，預期在正式發佈之前，這些功能將得到進一步的優化和改進。
