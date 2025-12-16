OnePlus 確認全新 Turbo 系列專注於遊戲性能，強調超長電池續航

在十月，我們開始聽到有關 OnePlus 即將推出的新系列 Turbo 的傳聞。隨後該系列第一款設備的完整規格也在本月稍晚時洩露，而現在該公司正式確認了這個系列。OnePlus 中國總裁李杰在微博上宣布了 Turbo 系列，以慶祝 OnePlus 成立 12 週年。

Turbo 設備將「繼承 OnePlus 旗艦手機強大的性能基因」，並在同類中提供最強的電池壽命，以及「前所未有的遊戲體驗」。有趣的是，李杰還透露，OnePlus 在中國預計到 2025 年將以 40% 的增長率成為所有智能手機品牌中銷售增長最大的品牌，這一數字是相對於 2024 年而言。

在明年，伴隨著 Turbo 系列的推出，該公司希望提升遊戲體驗，讓更多人享受到極致的使用感受。根據之前的洩露信息，第一款 OnePlus Turbo 智能手機將配備 6.7 吋 OLED 屏幕，解析度為「1.5K」，並支持 165Hz 的刷新率。

該設備將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，並配備 8,000 mAh 的電池，支持 100W 的有線充電。後置相機方面，將配備 5,000 萬像素的主攝像頭以及 800 萬像素的超廣角鏡頭。

規格 詳細資訊 顯示屏 6.7 吋 OLED，1.5K，165Hz 處理器 Snapdragon 8 Gen 5 電池 8,000 mAh，100W 有線充電 主攝像頭 5,000 萬像素 超廣角攝像頭 800 萬像素

