OnePlus 結束與 Hasselblad 的合作，轉向自家影像引擎

OnePlus 13 是今年最受歡迎的智能手機之一，其優秀的相機表現雖然可能不及 Google 的最佳產品，但在某些時刻仍能令人驚豔。這部分得益於 OnePlus 與 Hasselblad 的合作，利用這家相機公司在色彩科學方面的專業，讓其產品在通常過度處理且對比度不足的市場中脫穎而出。不過，這段合作關係即將結束。

OnePlus 首席執行官 Pete Lau 昨晚在公司的論壇上發佈了一封信，回應早前有關品牌下一款旗艦機型將不再使用 Hasselblad 品牌的影像處理技術的傳言。在經歷了五代產品之後——從 2021 年的 OnePlus 9 系列開始——OnePlus 正在尋求建立自己的影像系統。Lau 將這一變化形容為已完成的使命，而不是合作關係的解散，並稱與 Hasselblad 的合作為「計劃中的章節已結束」。

如果 OnePlus 的相機進入新時代，至少可以期待品牌將在新一代產品中保持其標誌性的對比強烈風格。新影像系統名為「OnePlus DetailMax Engine」，將從基礎開始構建，專注於清晰度和細節，Lau 表示這一推動來自於與顧客的討論。這一系統還將重點放在計算影像技術上，Lau 甚至提到對 Samsung 在月球拍攝爭議上的間接批評，表示這可以提供「無與倫比的深度和真實感」。

顯然，目前尚無法確定這一新影像系統將如何與過去幾代的 Hasselblad 品牌相機相比較；雖然像 OnePlus 13R 這樣的設備能拍攝出不錯的照片，但在後期處理中差異卻非常明顯。不過，OnePlus 15 的正式發佈應該不會再讓人等太久；通常品牌會在年末為中國市場宣布其設備，並在 CES 期間在其他地區發布。

與此同時，Oppo——OnePlus 的母公司——最近重新延續了與 Hasselblad 的合作關係，這進一步凸顯了這兩家 Android 廠商之間的差異。

