OnePlus 11 和 11R 獲得 OxygenOS 15.0.0.850 更新，10T 獲得 OxygenOS 15.0.0.1201 更新
OxygenOS 15.0.0.850 更新於近日為 OnePlus 13R 發佈，現在也開始推送至 OnePlus 11 和 OnePlus 11R。
此外，OnePlus 亦為 OnePlus 10T 發佈了 OxygenOS 15.0.0.1201 更新，該更新的變更日誌與 OxygenOS 15.0.0.850 相同，這意味著 OnePlus 10T 同樣獲得了 2025 年 8 月的安全補丁以及針對 Private Safe 的改進等功能。
以下是 OxygenOS 15.0.0.850 和 OxygenOS 15.0.0.1201 的變更日誌詳情：
功能
詳細信息
流暢體驗
改善了浮動窗口的開啟、重新定位和調整大小的動畫。
細節之美
現在可以在 Private Safe 中分享圖片和視頻。
自定義專輯封面
現在可以自定義 Private Safe 中的圖片或視頻專輯封面。
時間排序
現在可以按時間排序和查看 Private Safe 中的圖片和視頻。
直接添加文件
現在可以直接在 Private Safe 的「其他文件」類別下添加文件。
調整分屏比例
分屏不再限制於固定比例，現在可以根據需要調整比例。在橫屏顯示兩個應用時，可以拖動分隔條來調整其相對大小。
應用鎖定狀態
在最近任務堆疊時，可以通過向下滑動應用來修改應用的鎖定狀態。
簡化通知
所有在橫屏模式下接收的通知現在以簡化的橫幅格式顯示，以減少干擾。
浮動窗口
現在可以在簡化的橫幅通知上向下滑動，以顯示應用於浮動窗口。
簡化通知的按鈕
點擊簡化的橫幅通知上的按鈕現在會在浮動窗口中打開應用，而不是全屏，減少干擾。
橫幅通知位置調整
調整橫屏模式下的橫幅通知位置，以減少干擾。
網絡連接
現在可以在沒有互聯網連接的情況下，通過 BeaconLink 向附近的人發送文本、圖片和語音消息。該功能可以在「設置 - 移動網絡 - BeaconLink」中找到。
系統安全
集成了 2025 年 8 月的 Android 安全補丁，以增強系統安全性。
OxygenOS 15.0.0.1201 更新正逐步推送至北美的 OnePlus 10T，固件版本為 CPH2417_15.0.0.1201(EX01)。而 OxygenOS 15.0.0.850 針對 OnePlus 11 的更新在印度和北美推送，固件版本分別為 CPH2447_15.0.0.850(EX01) 和 CPH2451_15.0.0.850(EX01)。OnePlus 11R 的 OxygenOS 15.0.0.850 更新正在印度進行推送，固件版本為 CPH2487_15.0.0.850(EX01)。
所有更新目前正在小範圍推送，未來幾天將會擴大至更多用戶。
