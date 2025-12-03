OnePlus 11 開始獲得 3.58GB 的 OxygenOS 16 更新，首批僅限印度用戶

根據最新消息，2023 年的 OnePlus 11 現在開始接收基於 Android 16 的 OxygenOS 16 更新，這一步驟跟隨了 OnePlus 13、OnePlus 12 和 OnePlus Open 的腳步。此次更新首批將僅供印度地區的用戶使用，版本號為 CPH2447_16.0.1.300(EX01)。更新檔案大小達到 3.58GB，用戶在下載時需確保連接到快速的網絡。

與大多數此類更新一樣，此次的推送是分階段進行的，因此並不是所有擁有印度版 OnePlus 11 的用戶都會即時收到更新通知。如果尚未收到通知，不必擔心，這個更新預計會在接下來幾天內到達，除非出現了重大缺陷。

廣告 廣告

此次更新的變更日誌內容相當龐大，與其他接收 OxygenOS 16 的 OnePlus 設備類似。如果希望查看完整的變更內容，可以前往下方的來源鏈接。此次更新不僅帶來了性能上的改進，還包括了多項新功能，進一步提升了用戶體驗。

推薦閱讀