OnePlus 13R 獲得 OxygenOS 15.0.0.850 更新，包含 8 月安全補丁及 Private Safe 改進
OnePlus 為 OnePlus 13R 發佈了 OxygenOS 15.0.0.850 更新。此更新包含了 2025 年 8 月的 Android 安全補丁，並允許用戶在沒有網絡連接的情況下通過 BeaconLink 向附近的人發送圖片、文字和語音消息。
此外，該更新還允許在 Private Safe 中共享圖片和視頻，並可以自定義 Private Safe 中圖片或視頻專輯的封面。此外，用戶可以直接在 Private Safe 的「其他文件」類別下添加文件。
以下是 OxygenOS 15.0.0.850 更新的完整變更記錄，提供更多詳細信息。
功能
詳細信息
無縫體驗
改善了浮動窗口開啟、重新定位和調整大小的動畫效果。
分享內容
現在可以在 Private Safe 中共享圖片和視頻。
自定義專輯封面
可以自定義 Private Safe 中圖片或視頻專輯的封面。
排序方式
可以按時間排序和查看 Private Safe 中的圖片和視頻。
添加文件
可以在 Private Safe 的「其他文件」類別中直接添加文件。
Split View 調整
Split View 現在不再限制於固定比例，可以根據需要調整比例。在橫屏模式下顯示兩個應用時，可以拖動分隔符來調整它們的相對大小。
任務管理
當最近的任務堆疊時，可以通過向下滑動應用來修改應用的鎖定狀態。
通知顯示
所有在橫屏模式下接收到的通知現在以簡化的橫幅格式顯示，以減少干擾。
浮動窗口
可以在簡化的橫幅通知上向下滑動以顯示應用在浮動窗口中。
簡化通知
點擊簡化的橫幅通知上的按鈕現在會在浮動窗口中打開應用，而不是全屏，從而減少干擾。
橫幅通知位置調整
調整了橫屏模式下橫幅通知的位置，以最小化分心。
網絡連接
現在可以在沒有網絡連接的情況下通過 BeaconLink 向附近的人發送文本、圖片和語音消息。可以在「設置 - 移動網絡 - BeaconLink」中找到此功能。
系統安全
整合了 2025 年 8 月的 Android 安全補丁，以增強系統安全性。
目前，OxygenOS 15.0.0.850 更新正在印度推出，固件版本為 CPH2691_15.0.0.850(EX01)。目前僅向少數用戶推送，預計在幾天內將進行更廣泛的推送。
