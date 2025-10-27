葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕
其中 OnePlus Ace 6 設有 7,800mAh 電池，對應的估計是國際版 OnePlus 15R。
今天 OnePlus 15 正式發佈後，國產手機副牌旗艦的這一輪更新基本就告一段落了。以外觀來說，OnePlus 此次的設計幾乎就是在 OPPO Find X9 的造型上做了點微調。廠方強調的是背蓋質感，三種配色的玻璃能呈現出絲綢、流光等不同效果。除此之外，機身的重量輕至 211g，厚度薄至 8.18mm，OPPO 還為其加入了 IP66/68/69/69K「滿級」防塵防水。
OnePlus 15 搭載了 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片，同時有 6.78 吋 1.5K+ 平面螢幕，更新率達到 165Hz 且配備屏下超聲波指紋模組。其內建有 7,300mAh 電池，支援 120W 有線和 50W 無線快充。正面開孔內的自拍相機是 32MP，背後則是 1/1.56 吋 50MP 廣角主相機、50MP 超廣角和 50MP 潛望式 3.5X 遠攝的組合。
在帶來 OnePlus 15 的同時，廠方也另推了一款次旗艦 OnePlus Ace 6（對應的估計是國際版 OnePlus 15R）。它會換用去年的 Qualcomm 旗艦處理器 Snapdragon 8 Elite，面板大小是 6.83 吋，也是 1.5K+ 和 165Hz。該款產品的防護等級與 OnePlus 15 一致，但電池增至 7,800mAh，支援 120W 有線充電。相機部分也縮水了一些，前置模組變為 16MP，翻過來則變成了 50MP 廣角主攝加 8MP 超廣角相機的組合。
OnePlus 15 和 OnePlus Ace 6 都可選 12GB/16GB RAM 和 256GB/512GB/1TB 儲存，售價分別為人民幣 3,999 元起和 2,599 元起，即刻開始在內地預售。
