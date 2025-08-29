OnePlus 15 在 Geekbench 測試中曝光更多規格及顏色渲染圖

一部型號為 PLK110 的 OnePlus 手機今日在 Geekbench 上進行了測試，該手機搭載即將推出的 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 處理器，最有可能是 OnePlus 15。

根據基準測試結果，該處理器配備了 16GB RAM，並運行 Android 16。儘管測試結果相對較低，但這顯然是一個非常早期的原型機，因此不應過於考慮這一點。

這次測試揭示了 Qualcomm 下一代旗艦 CPU 的一些細節，包括兩個主核心的時脈為 4.61 GHz，六個性能核心的時脈為 3.63 GHz。

同時，數字聊天站（Digital Chat Station）在中國透露，OnePlus 15 將配備 6.78 吋的「1.5K」屏幕，並提供多種 RAM 和存儲選擇：12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/256GB、16GB/512GB 和 16GB/1TB。

該手機據說將提供三種顏色：黑色、紫色和「鈦」色（這很可能僅僅是名稱，而非框架材料的指示）。有關這些顏色的推測渲染圖如下所示，新的設計已經有傳聞出現。

OnePlus 15 預計將於十月在中國揭曉，預計配備 7,000 mAh 電池及三攝系統，主攝像頭為 5,000 萬像素，並且還將有一個潛望式變焦攝像頭。

規格 詳細資料 處理器 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 RAM 16GB 存儲選項 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB 屏幕尺寸 6.78 吋 屏幕解析度 1.5K 電池容量 7,000 mAh 主攝像頭 5,000 萬像素

