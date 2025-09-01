OnePlus 15 將發佈自家研發影像引擎

OnePlus 在過去幾年對攝影能力進行了大量投資，旨在改善以往用戶對其手機的一大抱怨——影像質量。

根據最新的傳聞，OnePlus 將進一步提升技術，據說正在開發首個自家研發的「影像引擎」，這是一個「專有平台，旨在全面控制照片和視頻的處理」。這個系統將包含先進的影像算法，以更好地處理低光環境的細節、皮膚色調的準確性和動態範圍，「以 OnePlus 從未能做到的方式」。

該技術將在 OnePlus 15 上首度亮相，該手機後置將配備三個 5,000 萬像素的攝像頭，並由高通即將推出的 Snapdragon Elite 晶片組供電。至於這個 OnePlus 影像引擎的推出，與 Hasselblad 的合作是否會繼續尚不明朗，事實上，最近幾周有不少傳言表示可能不會。

至於 OnePlus 影像引擎與 Oppo 的 Lumo 之間是否存在差異，仍需進一步觀察，這可能只是一次品牌重新包裝，而不會有太多實質性的改變。

