OnePlus 15 更新 OxygenOS 16.0.2.401，新增 Neon 相機濾鏡及非遊戲活動的繞過充電功能

OnePlus 最近為 OnePlus 15 發佈了 OxygenOS 16.0.2.401 更新。此版本包含了 2025 年 12 月的 Android 安全補丁，並在默認相機應用中新增了「Neon」濾鏡，模擬 CineStill 800T 胶卷效果。

隨著這次更新，照片應用中的濾鏡也支持了「運動照片」、「截圖和螢幕錄影」以及「編輯」選項，讓圖像和視頻的濾鏡操作變得更加方便。此外，此次更新還為 OnePlus 15 開啟了旁路充電功能，無論是遊戲還是其他活動都能使用。

以下是 OxygenOS 16.0.2.401 更新的完整變更記錄：

功能 描述 輕鬆的 AI 改善了結束摘要和字幕的邏輯，當一段時間內沒有聲音輸入時，自動結束這些功能。 細節之美 在調整應用圖示大小後，新增常用快捷圖示，並可拖放這些快捷圖示以重新排列。 新增「Neon」濾鏡 該濾鏡在相機應用中能重現 CineStill 800T 胶卷效果，增強夜間人像拍攝的氛圍。 旁路充電功能 在遊戲、直播、觀看視頻、導航或其他高負載情況下，連接充電器即可使用旁路充電，這樣可以同時使用和充電而不損害電池，並減少過熱。 改善縮略圖解析方法 加快了照片應用中縮略圖的顯示速度。 系統安全性 整合了 2025 年 12 月的 Android 安全補丁，以增強系統安全性。

OxygenOS 16.0.2.401 更新目前正在向 OnePlus 15 的印度型號推送，韌體版本為 CPH2745_16.0.2.401(EX01)，而歐洲及全球型號則為 CPH2747_16.0.2.401(EX01)。值得注意的是，此次更新將首先針對少量 OnePlus 15 用戶推出，若初期推送順利，幾天後將進行更大範圍的推送。

