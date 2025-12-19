OnePlus 15 現已在美國開放銷售，價格為 $899.99 起，提供 12GB RAM 和 16GB RAM 版本

OnePlus 15 在十月於中國發佈後，於一個多月前在國際市場上亮相。原定於美國的發佈因政府關閉而延遲。OnePlus 15 本月初在美國開始接受預訂，並已在 OnePlus 官方網站及 Amazon 上架銷售。

這款手機在美國提供無限黑、超紫和沙暴三種顏色，並有兩個 RAM 與儲存配置可選擇，分別為 12GB/256GB 和 16GB/512GB，售價為 $899.99 / 約 HK$ 7,020 及 $999.99 / 約 HK$ 7,799。然而，截至目前，只有無限黑版本在這兩種配置中可供選擇。

顏色 RAM / 儲存配置 價格 (美元 / 港元) 無限黑 12GB / 256GB $899.99 / 約 HK$ 7,020 無限黑 16GB / 512GB $999.99 / 約 HK$ 7,799 超紫 目前無法選擇 目前無法選擇 沙暴 目前無法選擇 目前無法選擇

OnePlus 15 配備 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC，運行基於 Android 16 的 OxygenOS 16，並擁有一塊 6.78 吋 165Hz LTPO AMOLED 顯示屏，解析度達 2,772 x 1,272 像素。手機內部搭載 7,300 毫安時的 Si/C 電池，支援 120W 有線充電及 50W 無線充電。

在攝影方面，OnePlus 15 配備四個攝像頭，包括一個 3,200 萬像素前置攝像頭及三個 5,000 萬像素後置攝像頭（主鏡頭、超廣角及潛望式長焦鏡頭）。

