尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
OnePlus 15 相機性能測評報告
OnePlus 15 今日在中國正式發佈，預計下個月將進軍國際市場。在此之前，有幸在捷克布拉格進行了一些 OnePlus 15 的攝影樣本拍攝。該機型摒棄了前代產品與 Hasselblad 的聯名合作，轉而使用公司自家開發的 DetailMax 引擎，這被稱為其計算攝影的新時代，專注於提供「清晰和真實」的影像（這是 OnePlus 的說法）。接下來將展示一些主攝像頭在白天拍攝的樣本。
攝像頭類型
樣本
主攝像頭
白天樣本
在此不對樣本進行評價，完整的想法將在即將到來的 OnePlus 15 全面評測中分享。接下來展示的是 2 倍變焦的樣本。
變焦類型
樣本
2 倍變焦
樣本
取景器同樣提供 3.5 倍放大，當然也進行了測試。
變焦類型
樣本
3.5 倍變焦
樣本
取景器還有 7 倍的選項，因此也無法抗拒拍攝這樣的影像。
變焦類型
樣本
7 倍變焦
樣本
變焦滑塊實際上可以達到 120 倍，我們也捕捉了幾張使用此驚人放大級別的照片（這很可能是 AI 增強的）。
變焦類型
樣本
120 倍變焦
樣本
現在讓我們來看看超廣角攝像頭的輸出。
攝像頭類型
樣本
超廣角攝像頭
樣本
此外，我們在上述所有放大級別下拍攝了一些夜景照片。請注意，所有這些都是在自動模式下拍攝，並未使用專門的夜間模式（但大多數照片確實採用了某種形式的自動夜間模式）。先從主攝像頭開始：
攝像頭類型
樣本
主攝像頭（夜間）
樣本
然後是 2 倍變焦的夜間樣本。
變焦類型
樣本
2 倍變焦（夜間）
樣本
接下來是夜間的 3.5 倍變焦照片。
變焦類型
樣本
3.5 倍變焦（夜間）
樣本
當然，我們也測試了夜間的 7 倍變焦影像。
變焦類型
樣本
7 倍變焦（夜間）
樣本
最後是超廣角的夜間樣本。
攝像頭類型
樣本
超廣角攝像頭（夜間）
樣本
我們還在白天拍攝了一張自拍，並在夜間拍攝了兩張（第一張無閃光燈，第二張則使用了屏幕閃光燈，差異相當明顯）。
攝像頭類型
樣本
自拍
樣本
OnePlus 終止與 Hasselblad 的合作決定無疑是個有趣的選擇，尚需觀察市場反應。DetailMax 引擎承諾保留 Hasselblad 的「精緻美學」，未來的影像表現將值得期待。
推薦閱讀
其他人也在看
AI 應用程式提供度假照片販賣服務
隨著科技的進步，假裝財富的行為已經成為一門大的生意。從購買名牌仿品到租用私人飛機的「場景」拍攝，近年來，越來越 […]TechRitual ・ 8 小時前
臨床級 AI 的實際意義探討
本月初，Lyra Health 宣佈推出一款「臨床級」的 AI 聊天機器人，旨在幫助用戶應對如疲勞、睡眠中斷和 […]TechRitual ・ 8 小時前
免費入場！刺紋化 Trick Or Ink 萬聖節紋身嘉年華 贏限定紋身貼紙/驅邪蒜頭頸帶/搞怪符令膠紙
由10月31日至11月2日，近百位本地紋身師將在啟德Airside化身為各式鬼怪角色，用他們精湛的技藝詮釋身體藝術與節日魔法的完美融合。活動展現了香港紋身界的創作實力，更以創新科技和全齡友善的設計，為大眾重新定義紋身文化的邊界與可能性！ 活動最大亮點莫過於設置在三樓的「Oh My Ink - Try-On Machine」，這台猶如魔法水晶球的創新設備，運用最新AI投影技術即時呈現紋身效果 。參與者無需承受任何疼痛，便能真實感受紋身藝術在身上的視覺效果，並可拍攝分享至社交媒體，打造最具紀念價值的萬聖節時刻。這項技術突破不僅降低了紋身的體驗門檻，更為那些對紋身躇躊滿志的人們提供了絕佳的「試水」機會。 「刺紋化 Trick Or Ink」打破了紋身文化的年齡界線，將活動設計為真正的全民參與慶典 。小朋友只需向主辦單位唸出魔法咒語「Trick or Ink」，即可獲得免費萬聖節糖果和限量紋身貼紙。就連寵物也有專屬的萬聖節限定頸巾，讓毛孩們也能參與這場藝術盛會。 活動特別設計了融入香港元素的萬聖節主題手機遊戲，穿插經典港式鬼故事，帶來獨特的本土驚悚體驗...men’s Reads ・ 7 小時前
Cantor Fitzgerald 調整 Tesla 目標價至 $510 主要依賴 Cybercab、Semi 及 AI 進展
該公司指出，Cybercab、Semi 及 Optimus 的即將生產里程碑是其調整估值的主要驅動因素。這些創 […]TechRitual ・ 9 小時前
Tesla 警告如股東拒絕薪酬計劃 Elon Musk 可能會辭職
Denholm 在信中強調，Tesla 正處於一個「關鍵的轉折點」，因為該公司正在擴展以人工智能驅動的項目，例 […]TechRitual ・ 8 小時前
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器 […]TechRitual ・ 6 小時前
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動
小米 HyperOS 3 全球發佈啟動TechRitual ・ 8 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 6 小時前
Casetify 聯乘 Miffy 70 週年限定系列新登場！復古郵票小兔攜手傳遞跨時代問候！
為慶祝荷蘭繪本大師 Dick Bruna 筆下的小兔 Miffy 誕生 70 週年，Casetify 特別以復古郵票與手寫情書為主題，推出充滿童真與溫度的聯乘系列，帶你重拾紙筆傳情的浪漫年代！Yahoo Tech HK ・ 7 小時前
伯南克及耶倫向美最高法院提交文件 指特朗普關稅理據不符「異常且特殊」威脅界定
包括美聯儲前主席伯南克及耶倫在內的近50名經濟學家上周五(24日)向美國最高法院提交書面意見，促請美國最高法院推翻美國總統特朗普大部分關稅，稱有關關稅基於對全球經濟的錯誤觀念。AASTOCKS ・ 21 小時前
全運會｜香港火炬傳遞路線長10公里 起點為政府總部 終點設於啟德體育園主場館
【Now新聞台】全運會下月2號火炬傳遞，廣州、深圳、香港及澳門會同步進行。香港的路線全長10公里，會橫跨維港兩岸；而50名火炬手中，42名由香港提名，一半是體育界代表。全運會還有不足兩星期就正式開幕，早前已舉行火種採集儀式，而下月2號會舉行火炬傳遞。火炬傳遞於廣州、深圳、香港及澳門同步舉行，共設200棒，每個城市跑50棒。當日早上9時，深圳會舉行火炬傳遞啟動儀式，廣州、香港及澳門則於9時半分別舉行起跑儀式，同步開展火炬傳遞。當中有創新元素，包括動用智能機械人、無人駕駛汽車傳遞。深圳路線全長45公里，只有5公里以跑步形式，其餘40公里就用低空飛行器完成。全運會廣東賽區執委會大型活動和志願服務部副部長唐國華：「凸顯粵港澳大灣區作為國際科技創新中心的產業優勢，以極具創新性及未來感的嘗試，展示科技與體育的深度融合。上午四城傳遞，下午的就在廣州熔火的這樣的一個安排，充分展現了粵港澳大灣區一小時生活圈的精彩和便利。」廣州的傳遞路線將途經歷史建築鎮海樓、明代古城牆，亦會經過海心沙亞運公園等新地標，凸顯廣州重視歷史底蘊及當代精神的城市特色。而香港50名火炬手中，有42名是由香港提名，當中一半是體育界代now.com 新聞 ・ 11 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌
繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠鉅亨網 ・ 2 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 20 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙
立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過am730 ・ 18 小時前
法國 12 歲少女遭性虐殺 27 歲女子被判終身監禁 右翼政客藉事件批評移民政策︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國巴黎一名 27 歲女子因強姦及殺害 12 歲女童達維耶（Lola Daviet）被判終身監禁，成為法國首名獲此極刑的女性，被裁定至少須服刑 30 年。這宗案件震驚全國。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」
西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 14 小時前
北海道46萬蛋雞慘遭撲殺，蛋荒陰謀背後藏什麼真相？
一切從那幾隻倒楣雞開始。養雞場老闆發現異常死亡，趕緊報給家畜衛生所，簡單篩檢就敲定禽流感。北海道政府火速開會，基因檢測一出爐，H5高致死型鐵板釘釘。Japhub日本集合 ・ 17 小時前