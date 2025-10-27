OnePlus 15 相機性能測評報告

OnePlus 15 今日在中國正式發佈，預計下個月將進軍國際市場。在此之前，有幸在捷克布拉格進行了一些 OnePlus 15 的攝影樣本拍攝。該機型摒棄了前代產品與 Hasselblad 的聯名合作，轉而使用公司自家開發的 DetailMax 引擎，這被稱為其計算攝影的新時代，專注於提供「清晰和真實」的影像（這是 OnePlus 的說法）。接下來將展示一些主攝像頭在白天拍攝的樣本。

攝像頭類型 樣本 主攝像頭 白天樣本

在此不對樣本進行評價，完整的想法將在即將到來的 OnePlus 15 全面評測中分享。接下來展示的是 2 倍變焦的樣本。

變焦類型 樣本 2 倍變焦 樣本

取景器同樣提供 3.5 倍放大，當然也進行了測試。

變焦類型 樣本 3.5 倍變焦 樣本

取景器還有 7 倍的選項，因此也無法抗拒拍攝這樣的影像。

變焦類型 樣本 7 倍變焦 樣本

變焦滑塊實際上可以達到 120 倍，我們也捕捉了幾張使用此驚人放大級別的照片（這很可能是 AI 增強的）。

變焦類型 樣本 120 倍變焦 樣本

現在讓我們來看看超廣角攝像頭的輸出。

攝像頭類型 樣本 超廣角攝像頭 樣本

此外，我們在上述所有放大級別下拍攝了一些夜景照片。請注意，所有這些都是在自動模式下拍攝，並未使用專門的夜間模式（但大多數照片確實採用了某種形式的自動夜間模式）。先從主攝像頭開始：

攝像頭類型 樣本 主攝像頭（夜間） 樣本

然後是 2 倍變焦的夜間樣本。

變焦類型 樣本 2 倍變焦（夜間） 樣本

接下來是夜間的 3.5 倍變焦照片。

變焦類型 樣本 3.5 倍變焦（夜間） 樣本

當然，我們也測試了夜間的 7 倍變焦影像。

變焦類型 樣本 7 倍變焦（夜間） 樣本

最後是超廣角的夜間樣本。

攝像頭類型 樣本 超廣角攝像頭（夜間） 樣本

我們還在白天拍攝了一張自拍，並在夜間拍攝了兩張（第一張無閃光燈，第二張則使用了屏幕閃光燈，差異相當明顯）。

攝像頭類型 樣本 自拍 樣本

OnePlus 終止與 Hasselblad 的合作決定無疑是個有趣的選擇，尚需觀察市場反應。DetailMax 引擎承諾保留 Hasselblad 的「精緻美學」，未來的影像表現將值得期待。

