OnePlus 15 真機現身電競比賽現場，機背設計沿用 OnePlus 13T

文章來源：Qooah.com

OnePlus 旗下全新機型 OnePlus 15 的真機照在 2025 和平精英職業聯賽（PEL）夏季賽總決賽現場曝光。在賽事落幕後的歷屆和平精英冠軍大合影環節中，這款尚未正式發佈的新機意外亮相。

從曝光的真機圖來看，OnePlus 15 在設計上延續了前代機型 OnePlus 13T 的風格，背部鏡頭區域採用左上角矩陣式 Deco 佈局，不過與 OnePlus 13T 不同的是，新機並未延續與哈蘇的聯名合作，這一設計調整成為外觀上的顯著變化。

廣告 廣告

此前曝光的跑分數據顯示，OnePlus 15 搭載高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，配備 16GB RAM，在 6.5.0 版本測試中，單核跑分達 3709 分，多核跑分更是突破 11000 分，性能表現十分強勁。同時，入網信息還透露，該機將支援 120W 超級快充，充電效率較前代有明顯提升。

OnePlus 與 PEL 電競賽事有著深厚的合作基礎。此前 OnePlus 13T 便與《和平精英》進行深度聯調，並通過 PEL 技術實驗室的賽事環境測試，成為適配電競場景的代表性機型。此次 OnePlus 15 選擇在 PEL 夏季賽總決賽亮相，不僅延續了品牌與電競賽事的合作傳統，也暗示新機或在遊戲性能、賽事適配等方面有著針對性改善。目前，OnePlus 官方尚未公佈 OnePlus 15 的正式發佈時間及更多詳細參數，相關消息仍有待進一步披露。