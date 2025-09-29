OnePlus 15 確認全球發佈及官方顏色揭曉

OnePlus 最近發佈聲明，確認其下一款旗艦手機——OnePlus 15 將會在全球上市，此前該手機僅在中國進行了預告。

公司還透露了有關顏色和外觀的更多細節。在圖片中出現的新顏色名為 Sand Storm，這種顏色使用了業界首創的微弧氧化處理技術，該技術通過高壓等離子體工藝將陶瓷塗層直接鍛造於金屬表面。根據公司聲稱，這種處理使表面硬度達到原生鋁的 3.4 倍，韌性則達到鈦的 1.3 倍。手機背面採用光滑質感的玻璃纖維面板。

型號 處理器 顏色 背面材料 OnePlus 15 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Sand Storm 玻璃纖維

目前尚未公佈有關可用性和價格的具體信息。

