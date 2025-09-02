OnePlus 15 認證顯示更快充電速度

一部型號為 CPH2747 的 OnePlus 設備已獲得 TÜV 認證，這表明其支持 120W 有線充電，較 OnePlus 13 的 100W 提升了 20%。雖然目前無法百分之百確認該型號屬於 OnePlus 15，但考慮到其旗艦級別的充電規格，這樣的推測似乎是合理的。

OnePlus 15 將搭載高通即將推出的旗艦芯片組（可能稱為 Snapdragon 8 Elite Gen 5），並配備高達 16GB 的 RAM 和高達 1TB 的存儲空間。據傳聞，其將配備一塊 6.78 吋的平面 OLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，且刷新率高達 165Hz。此外，內建的 7,000 mAh 電池將配合 120W 有線充電支持，並具備 50W 無線充電功能。

在攝像頭方面，OnePlus 15 將在其背面擁有三個 5,000 萬像素的鏡頭，並置於一個方圓形的攝像頭模組中，位於手機背部的左上角。其中一個鏡頭應為支持 3 倍光學變焦的潛望式長焦鏡頭。顏色方面，OnePlus 15 將提供黑色、紫色和「鈦金屬」版本。預計該手機將於十月在中國發佈，隨後會有全球上市的計劃。

型號 價格 OnePlus 13 $699 / 約 HK$ 5,445 OnePlus 15 預計價格待定

