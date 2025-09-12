OnePlus 15 顏色選擇及重量資訊曝光

OnePlus 預計將於下個月在中國發佈 OnePlus 15，日前有新消息透露其將推出的三款顏色及其重量，顏色的不同可能意味著背面的材質會有所變化。

在顏色方面，Dune 版本的重量為 211 克，據悉這是品牌最主要的顏色，將在官方宣傳材料中廣泛使用。

另外兩款顏色均重 215 克，分別為 Absolute Black 和 Mist Purple。其中，Absolute Black 據傳比以往任何黑色都更深邃。

以上三種顏色的渲染圖已在之前曝光，但需注意該圖片僅為推測性質，並非實際泄露。攝像頭模組的具體設計可能會有些不同，但預計會如圖所示，位於左上角。

有傳聞指出，OnePlus 15 可能搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，配備 6.78 英寸的「1.5K」顯示屏，刷新率達到 165Hz，最高可擴展至 16GB 的 RAM 和 1TB 的存儲空間，並配備 7,000 mAh 的電池。

顏色 重量 Dune 211 克 / 約 HK$ 1,646 Absolute Black 215 克 / 約 HK$ 1,675 Mist Purple 215 克 / 約 HK$ 1,675

