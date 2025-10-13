OnePlus 15 顯示器規格正式公布

OnePlus 15 在中國的發佈即將來臨，預計將於 11 月中旬全球揭幕。在此之前，該品牌已經大幅度預告了手機的顯示屏。

這款顯示屏由 BOE 製造，將於 10 月 14 日由 BOE 全面介紹。根據 OnePlus 的高層早前的暗示，顯示屏支持 165Hz 的刷新率，並且 OnePlus 宣傳其亮度比 OnePlus 13 的面板提高了 13%，色彩準確度和一致性則改善了 11.8%。

顯示屏特徵 參數 邊框厚度 1.15mm 功耗降低 10% 使用壽命延長 30% 響應時間 更快 最小亮度 1 nit（TÜV Rheinland 認證）

這款屏幕還由 Oppo P3 芯片增強，該芯片支持更快的響應時間，並在高刷新率使用時幫助維持亮度的穩定性。至於 OnePlus 為何在宣傳材料中未提及屏幕的解析度，原因是這次的解析度從前一代的 QHD+ 降低至「1.5K」。OnePlus 15 將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器。

