OnePlus 15 首張照片展示全新設計及三種顏色選擇

今年對 OnePlus 來說將是重大變革的一年。幾個月前，有消息指出即將推出的旗艦手機 OnePlus 15 將會全面重塑設計。現在，透過一名微博用戶的分享，首次曝光了這款新設計的樣貌。

過去作為高端 OnePlus 型號關鍵元素的圓形相機模組已不復存在，取而代之的是一個黑色的方形模組，四角圓滑，內含三個攝像頭，其中一對和一個獨立的攝像頭。

雖然尚未看到背面，但據悉該手機將配備一塊平面 6.78 吋 1.5K 顯示屏，刷新率高達 165Hz。此外，據聞該手機將有三種顏色供選擇：沙丘色（Dune）、絕對黑（Absolute Black）和霧紫色（Mist Purple）。

廣告 廣告

在這三種顏色中，沙丘色應該是右側的顏色，將成為主打顏色，並在大部分的市場推廣中出現。絕對黑（左側）則將成為智能手機中最黑的黑色，這使得照片可能難以充分展現其色彩。最後，霧紫色位於中間位置。

根據傳聞，OnePlus 15（公司依照傳統跳過帶有數字「4」的型號）將於不久後發佈，預計在十月份，並將與 Ace 6 一同亮相。這款旗艦型號將搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，並在 OnePlus 與哈蘇（Hasselblad）結束合作後推出自家影像引擎。其 7,000mAh 的電池將支持 120W 有線和 50W 無線充電。

推薦閱讀