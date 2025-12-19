OnePlus 15R 和 OnePlus Pad Go 2 首次發佈軟件更新，提升系統穩定性及性能

OnePlus 昨日正式發佈了 15R 和 Pad Go 2，今日公司已開始為這些設備推送首個軟件更新。買家在拆開新設備的同時，將會收到這些更新。15R 的更新首先在印度推出，版本號為 CPH2767_16.0.1.305(EX01)。該更新將很快擴展至其他地區，並以分批方式進行推送。

此次更新帶來了系統穩定性和性能的提升，特定情況下的功耗降低，開啟和關閉應用時的高斯模糊效果優化，攝像頭性能及穩定性的改善，無線連接的穩定性提升以及擴大了兼容性。在與 iPhone 共享時的穩定性也得到了改善，整體網絡穩定性有所提高。

Pad Go 2 的更新版本為 16.0.2.402(EX01)，目前已在全球範圍內推送。此次更新增強了從智能側邊欄啟動存儲清理工具的能力，改進了在某段時間內無聲音輸入時結束 AI 摘要和字幕的邏輯，並在照片應用中新增了裁剪和旋轉人像及建築照片時的自動校正功能。

此外，更新還改善了照片應用中的縮略圖解析方法，部分截圖處理得到了提升，並包含到 2025 年 12 月的安全補丁等級。此外，視頻編輯功能支持裁切、拆分、多段拼接、音樂、文字、速度調整及裁剪，並使得在照片應用中過濾圖像和視頻變得更加便捷。最後，用戶現在可以直接在私人安全中編輯圖像和視頻，而無需先解鎖。

