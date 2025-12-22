葉劉淑儀回顧政途起伏 親解退選潮失態一幕直認心慌
OnePlus 15R 拆解視頻顯示易於維修的設計
最新的 OnePlus 15R 最近接受了 PBKreviews 的拆解測試。這款與 OnePlus 15 相伴的手機，設計幾乎與其旗艦型號相同，拆解過程中也有不少相似之處。拆解流程遵循標準步驟，包括移除 SIM 卡托、加熱玻璃後蓋以及撬開面板。
當面板移除後，可以看到相機模組，它是由四顆十字螺絲固定。若想進一步拆解 OnePlus 15R，需移除多達 17 顆十字螺絲。電池電纜隱藏在石墨膜和銅帶之下，OnePlus 較為貼心地在電池兩側提供了拉取袋，這使得拆卸過程更加輕鬆。
部件
細節
前置相機
3200 萬像素
電池
隱藏在石墨膜和銅帶下
主板
由一顆十字螺絲固定
移除幾條靈活的電纜後，可以釋放 3200 萬像素的前置相機，而主板則只需移除一顆十字螺絲便可釋放。拆卸屏幕的過程相對複雜，因為需要移除大部分剩餘的組件，包括底部蓋、後蓋、副板和顯示電纜。
最終，OnePlus 15R 獲得了 8.5/10 的可維修性評分。更多詳細信息，包括性能測試和相機樣本，可以參考 OnePlus 15R 的實際使用評測。
