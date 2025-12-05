OnePlus 15R 現身 Geekbench，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 和 12GB RAM，單核得分 2,846 分

即將到來的 OnePlus 15R 最近在 Geekbench 上出現，揭示了其主要規格。該手機將於 12 月 17 日發佈，搭載高通的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。根據 Geekbench 的資料，型號為 CPH2767 的 OnePlus 設備被認為是 15R。該列表顯示其運行 Android 16，並配備 12GB RAM。

在單核測試中，該手機獲得了 2,846 分，而在多核測試中則獲得 9,775 分。OnePlus 15R 預計將是最近在中國推出的 Ace 6T 的重新品牌版本。

目前，OnePlus 已確認即將推出的全球版本將提供 165Hz 的刷新率顯示屏，並擁有 IP66/68/69/69K 等級的防塵防水能力，還配備了自訂的 G2 Wi-Fi 芯片和顯示芯片。

