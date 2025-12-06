OnePlus 15R 發佈前確認電池容量為 7,400 mAh，支援 80W SuperVOOC 快充

OnePlus 將於 12 月 17 日發佈 15R 手機，同時還會推出 Pad Go 2 和 Watch Lite。日前，該公司已正式確認 15R 的電池容量為 7,400 mAh，這也是 OnePlus 在中國以外市場發售的手機中最大容量的電池（最近公佈的 Ace 6T 在中國的電池容量為 8,300 mAh，仍為紀錄保持者）。

這款電池將支持 80W SuperVOOC 有線快速充電。據說，在使用四年後，電池仍能保持至少 80% 的初始容量。該電池的陽極材料中含有 15% 的矽成分。OnePlus 之前透露，15R 將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，並配備「1.5K」解析度的 AMOLED 屏幕，刷新率為 165Hz，最高亮度可達 1,800 尼特。

廣告 廣告

此外，15R 還將支持 OnePlus 的 Plus Mind 功能，並具備 Plus Key 按鍵。這些新功能和強大的硬件配置，顯示出 OnePlus 在智能手機市場的進一步創新和競爭力。

推薦閱讀