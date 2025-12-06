精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
OnePlus 15R 發佈前確認電池容量為 7,400 mAh，支援 80W SuperVOOC 快充
OnePlus 將於 12 月 17 日發佈 15R 手機，同時還會推出 Pad Go 2 和 Watch Lite。日前，該公司已正式確認 15R 的電池容量為 7,400 mAh，這也是 OnePlus 在中國以外市場發售的手機中最大容量的電池（最近公佈的 Ace 6T 在中國的電池容量為 8,300 mAh，仍為紀錄保持者）。
這款電池將支持 80W SuperVOOC 有線快速充電。據說，在使用四年後，電池仍能保持至少 80% 的初始容量。該電池的陽極材料中含有 15% 的矽成分。OnePlus 之前透露，15R 將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，並配備「1.5K」解析度的 AMOLED 屏幕，刷新率為 165Hz，最高亮度可達 1,800 尼特。
此外，15R 還將支持 OnePlus 的 Plus Mind 功能，並具備 Plus Key 按鍵。這些新功能和強大的硬件配置，顯示出 OnePlus 在智能手機市場的進一步創新和競爭力。
HK$1999買「發光手機」？Nothing Phone (3a) Lite 香港登場
文章來源：Qooah.com Nothing 正式推出了 Phone (3a) Lite，Nothing Phone (3a) Lite 有著濃烈的 Nothing 風格、超強功能以及流暢的體驗。Nothing Phone (3a) Lite 提供 8+256GB，有黑色、白色兩個配色可選，建議零售價為 HK$1999。 Nothing Phone(3a) Lite 評測，勝在平價玩到品牌主打功能 外觀設計方面，Phone (3a) Lite 採用透明設計，機身是用玻璃全包，配備視覺紋理，讓整體觀感非常細膩、有質感。 內部使用鋁合金電池框架，讓手機耐用性更強。 Nothing Phone (3a) Lite 配備了 Glyph 燈光，據悉燈光的靈感來源是經典的通知燈設計，Glyph 燈光支援多個大眾喜愛的功能，如 Flip to Glyph 翻轉靜音，這個功能可以在翻轉手機時接收靜音通知，還有 Essential 通知，這個功能可以給關鍵聯絡人設定提示，用戶可以自訂的來電與聯絡人燈光序列，並 Nothing 標誌性的鈴聲使用。 規格方面，Nothing Phone (3a) LiteQooah.com ・ 8 小時前
小米 Xiaomi 17 Ultra 真機曝光，2億像素長焦+1吋主鏡
文章來源：Qooah.com 博主 @TODO普拉斯 發佈微博，向網友分享了一組手機照片，推測可能為小米 17 Ultra 旗艦。 從照片來看，雖然手機進行了手機殼偽裝，但可以看到後置鏡頭模組似乎為矩形相機模組設計。這與前幾代產品堅持使用的餅鏡頭模組不同。 小米 17 Ultra 依舊是以影像能力為核心賣點，照片展示了後置三鏡模組，以及 LED 補光燈和其他輔助傳感器的開孔。 結合網上爆料，小米 17 Ultra 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 處理器，內置 6000mAh 至 7000mAh 電池，是目前主流旗艦手機的水平，可以有效緩解外出使用的續航焦慮。 拍攝方面，推測小米 17 Ultra 搭載一顆 5000 萬像素的 1 吋大底主鏡（OmniVision OV50X）+一個高達 2 億像素的潛望式長焦鏡頭（ISOCELL HP5）+一個 5000 萬像素的超廣角鏡頭。早期傳聞的 5000萬像素 Samsung JN5 長焦傳感器很可能取消。Qooah.com ・ 10 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態
對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
面對抗議無力招架，印度政府不再強制手機廠商預裝官方「網路安全」app
不久前印度政府對 Apple、Samsung、小米等手機廠商提出要求，限其在 90 天內為所有新手機預載名為「Sanchar Saathi」的「網路安全」應用程式。此事一出迅速引發多方抗議，最終政府無法承受反彈壓力，現已宣布將強制安裝改為自願下載。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung Galaxy Tab S11 Amazon 限時減近 8 折，S Pen 精準操控＋頂規效能
Samsung 年度旗艦平板 Galaxy Tab S11 現正於 Amazon 釋出限時 87 折優惠，128GB 容量只需 US$699（約 HK$5,451)，就能把這款融合專業級 S Pen 精準操控與旗艦效能的頂規平板帶回家，平板搭載 Samsung 最新處理器與高刷新率螢幕，無論是多工處理、影音剪輯或暢玩大型遊戲，都能流暢運行。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Apple App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到 Apple 的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
Amazon優惠｜Apple Watch S11 歷史低價，HK$2,560 入手 iPhone 17 最佳拍檔
兩個月前剛剛發佈的 Apple Watch Series 11 首度出現了幅度可觀的折扣，低至 US$329 便可入手，換算後約為 HK$2,560。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
傳小米集團明第三季發布三折疊屏手機 與華為和三星競爭
據專報導小米(01810)相關產品訊息的非官方媒體XiaomiTime，近日一款型號為2608BPX34C的小米新機出現在GSMA數據庫，業界普遍推測該機型為小米MIX系列的三折疊手機－MIX Trifold。目前全球只有華為和三星推出了三折疊屏手機，小米很可能成為第三個量產廠商。 據小米三折疊手機專利圖顯示，MIX Trifold會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型折疊方案，可以有單一螢幕、雙螢幕、三螢幕的三種使用型態。據爆料，預計在2026年第三季發布，與華為和三星展開競爭。 (CW)infocast ・ 1 天前
台灣「長城」端倪初顯？小紅書因「涉詐案過多」被當局封鎖一年
中國內地常因封鎖 FB、IG 等社交平台被批評扼殺言論自由，但一向標榜自己站在對立面的台灣如今卻也開始主動設限，網路「長城」似已初現端倪。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
微軟(MSFT.US)將提高企業和政府版辦公室應用軟件價格
微軟(MSFT.US)周四表示，將從2026年7月起提高其商業和政府客戶的Microsoft 365辦公室應用軟件的全球價格，升幅最高逾16%。 當中Microsoft 365 商業基礎版價格將上漲16.7%，至每位使用者每月7美元；商業標準版價格將上漲 12%，至14美元。企業版計劃的價格漲幅較小，Microsoft 365 E3升8.3%，E5升5.3%。公司指，加價反映Microsoft 365中新增的1,100多項功能，包括人工智能驅動的生產力工具和整合的安全性增強功能。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》高盛料未來數季有更多AI成果公布應用於小米(01810.HK)生態圈
高盛發表報告指，12月1日，字節跳動發布豆包手機助手技術預覽版，專為智慧型手機品牌設計，將豆包大型語言模型整合至行動作業系統，可實現視覺化螢幕內容解讀及跨應用程式操作等多步驟任務。該預覽版已作為工程原型嵌入全新nubia M153手機機型。此前豆包行動鍵盤已於11月下旬登陸iOS與Android平台，顯示字節跳動正戰略性拓展至行動網路基礎設施與智慧手機生態領域。 小米AI佈局方面，報告指，小米積極探索邊緣端大型語言模型與雲端大型語言模型，以滿足不同場景對靈活性與便利性的多元需求。該公司已推出多款專業化大型語言模型，涵蓋視覺、音頻、語音及本地化智能助手，並於11月21日新發布跨具身基礎模型MiMo-Embodied。 該行預期未來數季將有更多AI成果公布，並應用於小米生態圈及其全球規模最大的AIoT連網裝置，將驅動差異化發展，並支持小米「人車家」生態圈的升級策略。予小米「買入」評級，目標價53.5元。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
26 TFlops vs 20 TFlops！2027年主機路線圖曝光，新 Xbox Multi-Die 堆料，PS6主打能效平衡
文章來源：Qooah.com 2027 年，遊戲主機市場將迎來重磅對決 ，Sony PS6（Project Orion）與微軟新一代 Xbox（Magnus）即將登場，兩款主機均搭載 AMD 核心方案，卻秉持截然不同的產品策略。 新 Xbox Magnus 劍指高階性能天花板，採用獨特的雙芯粒(Multi-Die)設計，408mm² 的處理器總面積堪稱豪華。其配備 68 組 RDNA 5 計算單元，26 TFlops 算力對標 RTX 5090，搭配 48GB GDDR7 RAM，為高解像度開放世界遊戲提供充足支撐。110 TOPS 的專用 NPU 更是強化了 AI 圖像重建與低延遲增強能力，而三顆 Zen 6 加八顆 Zen 6C 的核心組合，確保了強勁的多任務處理性能。這款「PC – 主機混合體」將取消實體光碟機，全面兼容 Steam、Epic 等 PC 平台，800-1000 美元的定價，精准鎖定性能發燒友群體。 PS6 則以能效為王，280mm² 的 3nm 單 SoC 設計盡顯巧思。18-20 TFlops 算力對標 RTX 5080，32GB GDDR7 RAM 滿足 4KQooah.com ・ 21 小時前
美的(00300.HK)：機器人戰略包括家電機器人化等三方面
美的集團(00300.HK)副總裁兼首席技術官衛昶表示，美的集團的機器人戰略包括工業機器人智能化、家電機器人化、人形機器人價值化三方面。人形機器人產品方面，集團佈局了類人形機器人、全人形機器人、超人形機器人三種類別。 衛昶特別提到，所謂超人形機器人，是突破人形的極限，聚焦複雜特定場景，打造具特殊功能和極致性能的產品，以期能夠達到最高效率、實現最低的成本。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 18 小時前
高盛:智能機市已被頂級公司和供應鏈壟斷 新增競爭者空間有限
高盛發報告指，12月1日，字節跳動豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，這是一款系統級別的GUI（圖形用戶界面）代理，將豆包大語言模型（LLM）集成到移動操作系統中，實現了對屏幕內容的可視化解析以及包括跨應用操作在內的多步任務處理功能。高盛認為，在中期內，消費者AI終端、互聯網平台與第三方大語言模型及代理之間，圍繞移動互聯網與AI價值鏈的競爭可能會持續。同時，該行認為，智能手機市場已被頂級公司和供應鏈壟斷，為具備差異化技術的新增競爭者留下的空間有限。 (CW)infocast ・ 1 天前
Samsung Exynos 2600 官宣開始，押注 2nm 工藝翻身
文章來源：Qooah.com Samsung 在其 YouTube 官方頻道正式公佈了下一代流動旗艦處理器 Exynos 2600，這款備受關注的處理器將獨家首發於 Galaxy S26 系列手機，該系列機型預計於 2026年初與消費者見面。此前長期處於保密狀態的處理器名稱，終於在萬眾期待中揭開面紗。 此次公佈的預告影片中，Samsung 以「In silence, we listened」（在沈默中，我們傾聽了）傳遞關鍵信號，被外界解讀為對過往 Exynos 處理器性能表現與過熱問題爭議的正面回應。這一表態既展現了 Samsung 正視產品不足的態度，也預示著新一代處理器在用戶關切的核心痛點上將有針對性改進。 作為 Samsung 旗艦處理器的全新力作，Exynos 2600 採用 Samsung 晶圓代工（Samsung Foundry）先進的 2nm 製程工藝，圍繞「核心精煉」與「全層級優化」兩大核心方向打造。Samsung 方面強調，這款處理器旨在 「展現卓越」，可見其在能效提升與性能釋放上投入了大量研發資源，力求實現體驗突破。 按照行業慣例，Samsung 通常會在新一代旗艦Qooah.com ・ 1 天前
台灣指小紅書涉1706宗騙案 被暫行封禁1年
台灣內政部與刑事局宣布，因內地社交平台App小紅書資訊安全檢測不合格，近2年涉1706宗詐騙案，因此決定暫行封鎖1年。台灣警方表示，據反詐騙平台統計，去年小紅書在台涉詐騙案有950宗、總損失為1.3億多元新台幣(下同)，今年1至11月有756宗、總損失達1.1億元，有持續攀升跡象，涉詐手法前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，國安局最近針對中國製應用程式進行資訊安全檢測，共計檢測包括違反個人資料權限等15項指標，小紅書全數不合格，是非常嚴重的問題，彰顯執法機關對其監管產生實質法律真空。馬士元又稱，中國公部門多次開罰小紅書，美國德州則直接禁用，可見小紅書是刻意迴避法律管轄，若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟件，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。#台灣 #小紅書 (CW)infocast ・ 1 天前
「港話通」登陸華為手機應用程式市場 覆蓋主流手機平台
由港話通全維服務有限公司研發的本地智能對話應用「港話通」（HKChat）試行版，正式登陸華為應用程式市場，即日起華為手機用戶便可在Harmony OS平台下載。目前「港話通」已經全面覆蓋iOS、Android和Harmony OS三大平台，意味市面上所有主流手機作業系統，都可以使用「港話通」的智能助手服務，供市民查詢各類日常生活資訊。「港話通」同時亦支援「拍照識別」功能，隨手拍照或上傳圖片，「港話通」便能夠識別圖片內容，例如用手機上傳一張街頭風景，港話通就能夠辨認出所在位置；又或者拍下一張英文告示，港話通亦能即時將內容翻譯。 (LF)infocast ・ 1 天前
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo 國際通 ・ 15 小時前
美加指中國黑客以惡意軟件進行網絡攻擊 中方斥指控沒根據
美國與加拿大的網絡安全機構表示，與中國有關聯的黑客使用惡意軟件，攻擊政府部門和資訊科技實體，構成網絡安全風險。 美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局，以及加拿大網絡安全中心發表聯合公告，指受中國政府支持的黑客，正使用一款名為「Brickstorm」的惡意軟件，滲透政府機構等的網絡，獲得存取權限後，就能竊取登入憑證和其他敏感資訊，並有可能完全控制目標電腦，批評有關的網絡攻擊是中國黑客針對關鍵基礎設施、滲透敏感目標，潛伏其中並加以長期控制、干擾和進行惡意破壞的最新例證。 中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，中方駁斥對相關黑客活動的不負責任說法，批評有關指控沒有任何事實證據，重申中國政府不鼓勵、不支持、也不縱容網絡攻擊。 (ST)#中國黑客 #美股 #美國 #加拿大 (ST)infocast ・ 1 天前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 19 小時前