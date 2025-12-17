OnePlus 15R 發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC、165Hz 1.5K AMOLED 顯示屏及 7,400 mAh 電池

OnePlus 將於今日舉行的活動中發佈 OnePlus 15R 和 OnePlus Pad Go 2，活動時間為 UTC 時間下午 1:30，並會在 YouTube 上進行現場直播。用戶可透過以下直播連結與我們一同收看。

OnePlus 宣傳 OnePlus 15R 為「終極價值旗艦設備」。雖然該公司尚未詳細介紹 15R 的規格，但已確認幾個關鍵功能，包括 Snapdragon 8 Gen 5 SoC、165Hz 1.5K 解析度 AMOLED 顯示屏、7,400 mAh 電池及 DetailMax Engine 成像技術。

另一方面，OnePlus Pad Go 2 被定位為「適合學生和年輕專業人士的平板電腦」，將搭載 Dimensity 7300 Ultra 晶片、12.1 吋顯示屏、10,500 mAh 電池，以及支持觸控筆。

此外，OnePlus 今天還將發佈 OnePlus Watch Lite，該手錶將提供兩種顏色選擇，配備 3,000 尼特的峰值亮度顯示屏及濕觸控支持，並具備雙頻 GPS，電池壽命可達 10 天。Watch Lite 將與 Android 和 iOS 設備兼容。

目前尚未獲悉 OnePlus 對於 15R、Pad Go 2 和 Watch Lite 的具體定價和供應情況，更多詳細資訊我們將持續關注，並期待官方的進一步消息。

