OnePlus 15R 發佈，配備 7,400mAh 電池及 80W 有線充電

OnePlus 在上個月已經部分宣佈了 OnePlus 15R，現在終於公開了完整的規格和定價詳情。根據之前的消息，15R 將與中國專屬的 OnePlus Ace 6T 共享大部分主要規格，但 15R 仍然有一些小的差異。

雖然 Ace 6T 配備了一個巨大的 8,300 毫安時電池，但 15R 的電池容量則降至 7,400 毫安時，這仍然相當出色。它使用了矽碳（Si-C）陽極，並且支持稍慢的 80W 有線充電，與 Ace 6T 的 100W 充電速度相比。

廣告 廣告

OnePlus 15R 在攝像頭方面有升級，但僅限於前置攝像頭，配備了 3,200 萬像素的攝像頭，而 Ace 6T 只有 1,600 萬像素。另一個主要變化在於軟件方面，15R 預載基於 Android 16 的 OxygenOS 16，並搭載完整的 OnePlus AI 套件。

15R 的其他主要規格與 Ace 6T 一致，配備了 6.83 吋 AMOLED 顯示屏，解析度為 FHD+，且具備 165Hz 可變刷新率，顯示屏由 Gorilla Glass 7i 保護。手機搭載 Qualcomm 的 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，並配有 12GB LPDDR5X Ultra RAM 和 256GB 或 512GB UFS 4.1 存儲空間。

在背面，15R 擁有一個雙攝像頭組合，其中主要攝像頭為 5,000 萬像素（IMX906），具備 24mm 等效焦距和光學防抖。還配有一個 16mm 等效的 800 萬像素超廣角鏡頭，具備 112° 的視場角。15R 也具備完整的 IP66、IP68、IP69 和 IP69K 防護等級。

OnePlus 15R 將提供 Charcoal Black 和 Mint Breeze 顏色選擇。12GB/256GB 的基本版定價為 $699 / 約 HK$ 5,442，而 12GB/512GB 版本的價格則為 £729 / 約 HK$ 5,686。印度的定價分別為 INR 47,999 和 INR 52,999。

預訂已經於今天開始，開賣則定於 1 月 15 日。至 1 月 21 日在 OnePlus.com 訂購 12GB/512GB 版本的用戶可享有 £100 的折扣，並獲贈一個免費的 120W 充電器套件以及一對 OnePlus Buds 4 或 OnePlus 15R Sandstone 磁性保護殼。

推薦閱讀