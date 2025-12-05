OnePlus 15R 發佈 7,400 mAh 電池，支持 80W SuperVOOC 快充

OnePlus 定於 12 月 17 日發佈 15R，還將推出 Pad Go 2 和 Watch Lite。在此之前，該公司已正式確認 15R 的電池容量為 7,400 mAh，這是 OnePlus 在中國以外發售的手機中最大的一款（最近發佈的 Ace 6T 在中國的電池容量為 8,300 mAh）。這款電池將支持 80W SuperVOOC 有線充電，並且據稱在使用四年後仍能保持至少 80% 的初始容量。

15R 的電池內部使用了 15% 的矽成分。OnePlus 之前已透露，15R 配備 Snapdragon 8 Gen 5 處理器，並擁有一塊 AMOLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，刷新率達到 165Hz，亮度可達 1,800 尼特（nits）在高亮模式下。該機型還將支持 OnePlus 的 Plus Mind 功能，並配備 Plus Key。

廣告 廣告

規格 數值 電池容量 7,400 mAh / 約 HK$ 57,620 充電功率 80W SuperVOOC 處理器 Snapdragon 8 Gen 5 顯示屏 AMOLED，1.5K，165Hz 最高亮度 1,800 nits

推薦閱讀