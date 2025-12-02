OnePlus 15R 確認配備 1.5K AMOLED 螢幕及 165Hz 刷新率，將於 12 月 17 日發佈

上個月，OnePlus 開始預告將於 12 月 17 日全面發佈的三款新產品：OnePlus 15R、OnePlus Pad Go 2 及 OnePlus Watch Lite。今日，該公司透露了這三款產品的更多細節。

首先是 OnePlus 15R 智能手機。該手機配備了一塊 AMOLED 顯示屏，擁有「1.5K」的解析度及 165Hz 的刷新率。這塊顯示面板在夜間可降低至 2 尼特，啟用減少白點功能時更可降至 1 尼特。此款手機還將使用 OnePlus 新開發的 DetailMax 引擎來提升照片質量，這一技術首次於 OnePlus 15 上亮相，並具備三項「先進技術」：超清模式、清晰爆發及清晰夜景引擎，這三項技術在 15R 中同樣可用。

OnePlus 15R 的性能由高通新近發佈的 Snapdragon 8 Gen 5 SoC 提供，這將是全球首款搭載該晶片組的設備。此外，15R 還配備了內部開發的 G2 Wi-Fi 晶片及觸控反應晶片。

接下來是 OnePlus Pad Go 2，該平板擁有 12.1 吋的顯示屏，解析度為「2.8K」，峰值亮度可達 900 尼特。這顯示出它為 LCD 面板，OnePlus 表示該產品能達到 98% 的 DCI-P3 色域，並支持 Dolby Vision。

最後，OnePlus Watch Lite 在一次充電的情況下，通常使用可持續超過 10 天，這暗示其不會運行 Wear OS。該手錶擁有超過 100 種運動模式、心率監測器及血氧感應器，並配備雙頻 GPS，提供「全面健康追蹤」，包括「60 秒健康概覽」。手錶採用「高端幻影黑」的外觀，材質為不鏽鋼，具備抗刮功能，厚度為 8.9 毫米，重量僅 35 克。

手錶配備了一塊 1.46 吋的 AMOLED 顯示屏，在運動模式下峰值亮度可達 3,000 尼特，日常使用時的峰值亮度則為 600 尼特。它支持與 Android 及 iOS 裝置連接。

