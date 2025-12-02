騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
OnePlus 15R 確認配備 1.5K AMOLED 螢幕及 165Hz 刷新率，將於 12 月 17 日發佈
上個月，OnePlus 開始預告將於 12 月 17 日全面發佈的三款新產品：OnePlus 15R、OnePlus Pad Go 2 及 OnePlus Watch Lite。今日，該公司透露了這三款產品的更多細節。
首先是 OnePlus 15R 智能手機。該手機配備了一塊 AMOLED 顯示屏，擁有「1.5K」的解析度及 165Hz 的刷新率。這塊顯示面板在夜間可降低至 2 尼特，啟用減少白點功能時更可降至 1 尼特。此款手機還將使用 OnePlus 新開發的 DetailMax 引擎來提升照片質量，這一技術首次於 OnePlus 15 上亮相，並具備三項「先進技術」：超清模式、清晰爆發及清晰夜景引擎，這三項技術在 15R 中同樣可用。
OnePlus 15R 的性能由高通新近發佈的 Snapdragon 8 Gen 5 SoC 提供，這將是全球首款搭載該晶片組的設備。此外，15R 還配備了內部開發的 G2 Wi-Fi 晶片及觸控反應晶片。
接下來是 OnePlus Pad Go 2，該平板擁有 12.1 吋的顯示屏，解析度為「2.8K」，峰值亮度可達 900 尼特。這顯示出它為 LCD 面板，OnePlus 表示該產品能達到 98% 的 DCI-P3 色域，並支持 Dolby Vision。
最後，OnePlus Watch Lite 在一次充電的情況下，通常使用可持續超過 10 天，這暗示其不會運行 Wear OS。該手錶擁有超過 100 種運動模式、心率監測器及血氧感應器，並配備雙頻 GPS，提供「全面健康追蹤」，包括「60 秒健康概覽」。手錶採用「高端幻影黑」的外觀，材質為不鏽鋼，具備抗刮功能，厚度為 8.9 毫米，重量僅 35 克。
手錶配備了一塊 1.46 吋的 AMOLED 顯示屏，在運動模式下峰值亮度可達 3,000 尼特，日常使用時的峰值亮度則為 600 尼特。它支持與 Android 及 iOS 裝置連接。
推薦閱讀
其他人也在看
宏福苑五級火︱安基苑棚網「即剪即燒」 現火舌 今早拆網 居民憂工程爆尾︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火奪取過百人性命，正進行大維修工程的牛頭角居屋安基苑，與宏福苑同樣聘用鴻毅建築師有限公司為工程顧問。工程承建商偉利建築工程周一（1日）在安基苑示範燒棚網，向住戶證明棚網符合安全標準。惟有住戶家屬向《Yahoo新聞》提供片段所見，其中取自屋苑C座的棚網樣本，地盤工燃點了 20 多秒起火，其後燒近兩分鐘才熄滅，過程中有火舌掉下。有觀看測試的居民稱：「着咗好耐，乜都燒咗啦！」由於鴻毅建築師兩名董事涉貪污被捕，住戶家屬亦擔心出現「監督真空」， 憂工程變「爛尾」。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
Netflix 悄悄砍掉手機投放電視功能，僅少部分老裝置不受影響
Netflix 日前在未發佈任何公告的情況下，悄然移除了行動 app 中投放畫面至電視的功能，引發了不小的反對聲浪。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
三星三摺 Galaxy Z TriFold 更多資料曝光，首售只有2萬部，即買即賺
文章來源：Qooah.com Android 陣營首款量產三摺旗艦 Samsung Galaxy Z TriFold 正式曝光，憑借獨特設計與稀缺產量引發市場熱議。這款定位技術展示的旗艦機型，不僅填補了 Android 陣營三摺產品的空白，更以極致參數刷新了摺疊屏行業的想象。 據博主 @剎那數碼 爆料，Samsung Galaxy Z TriFold 全球產量目標僅 10 萬台，初期供貨量更是僅有 2 萬台，稀缺屬性拉滿。即便如此，國內線下盲定人數已突破 1 萬人，「搶到即賺」成為不少消費者的共識。該機採用創新 G 型摺疊方案，與 HUAWEI Mate XTs 的 S 型摺疊形成差異化競爭，兩塊屏幕向中間摺疊，兼顧便攜性與實用性。 在核心參數方面，新機外屏尺寸約 6.5 吋，滿足日常單手握持操作；內屏展開後可達 10 吋，屏幕比例接近平板電腦，無論是辦公文檔處理還是影音娛樂都能帶來沈浸式體驗。機身厚度控制堪稱驚艷，展開狀態僅 4.2mm，摺疊後也僅 14mm，在摺疊屏中處於領先水平。值得一提的是，它搭載了 Samsung 摺疊屏系列史上最大的 5600mAh 電池，有望解決摺疊屏手機Qooah.com ・ 18 小時前
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025官網開賣！絕美奢華流星禮盒 24件美妝品+送9件護膚、香水小禮品
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在官網推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。此外，官網買滿$3,000，更送價值$2,325的9件護膚、香水小禮品，各位YSL粉絲們快去搶貨啦！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【OK便利店】Circle K 抵食套餐（即日起至17/12）
即日起至17/12到Circle K 選購優惠套餐，午餐又多個抵食選擇啦！吞拿魚沙律味增飯糰配道地極品無糖茶只需$16/份，如何口味嘅飯飯配指定飲品只需＄23/份，Circle K潛艇配雀巢咖啡CAFE系列任何口味只需＄28/份。YAHOO著數 ・ 4 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 1 小時前
宏福苑大火 ｜Rubberband辦音樂會籌款 全數票房收入捐災民
大埔宏福苑五級火帶走至少151人性命，多人受傷，大量居民喪失家園。各界連日出錢出力向居民伸出援手，演藝界紛紛捐款支援，楊千嬅、Jer柳應廷等亦將演唱會部分收入捐給災民。今日（2日），Rubberband宣布為災民開籌款SHOW，並計劃將音樂會收入捐出「是次演出全數票房收入，將不扣除成本捐予協助宏福苑受災居民」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「2025最爛韓劇」票選！《問問星星吧》第二，冠軍也太爛了！
2025來到12月，今年各位戲迷追了幾多套劇？回顧一系列今年推出的韓劇，《苦盡柑來遇見你》、《未知的首爾》等佳作成為年度佳話，但同時也有不少劇集獲得反面的評價，有韓國傳媒選出「2025最爛的韓劇」TOP6，其中全智賢《暴風圈》第4，《魷魚遊戲3》第3，冠軍你又有無睇過？《十二使者》由馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭弼、康美娜、成愉頻、安芝慧、雷嘉汭等，是一部以東方十二生肖為背景的奇幻動作劇，講述以人的形態生活在世間的12位天使保護人類免受惡靈侵害的故事。但幼稚毫無高潮的劇情，讓觀眾大失所望。「2025最爛韓劇」TOP 1：《十二使者》《問問星星們》被選為2025最差韓劇第2名，由李敏鎬、 孔曉振主演，並由《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇執導，光是製作期準備時間就耗時5年，並以「500億韓元」的天價製作費製作，但超級奇怪的劇情設定，可以說是刷新觀眾三觀。「2025最爛韓劇」TOP 2：《問問星星吧》《魷魚遊戲》被選為2025最差韓劇第3名，雖然劇集第一季造成世界追劇熱潮，成為經典，不過後續兩季評價每況愈下，第三季結局最後找來Cate Blanchett現身，留下開放式結局，ELLE.com.hk ・ 6 小時前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
前港男梁裕恆曾任消防員 Threads出PO「每次出車都好興奮」被網民炮轟不恰當
大埔宏福苑於11月26日發生大火造成嚴重傷亡，無數市民失去居所，引起全球關注。全港市民都非常感謝消防員英勇無畏，奮不顧身地滅火及救人，而2016落選港男梁裕恆亦曾做過消防員，近日喺社交網站出PO分享自己曾參與2016年牛頭角迷你倉大火嘅救援行動，其言論被網民炮轟。佢喺事隔一日後發文道歉，不過之後又del走道歉PO。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
濱崎步演唱會遭取消 恩師嘆：像在殺雞儆猴
[NOWnews今日新聞]日本天后濱崎步原訂上個月在上海舉行演唱會，怎料演出前一天臨時遭取消，但她仍敬業完成「無人演唱會」，消息一出引發國際娛樂圈關注。濱崎步的恩師、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人，昨（...今日新聞 娛樂 ・ 6 小時前
Salomon靚鞋低至4折搶！XT-6奶油色折後$1,200、「忍者鞋」RX Marie Jeanne折後$815
Salomon不僅深受戶外運動愛好者喜愛，也在近年成為潮流圈的寵兒。告訴大家一個好消息，現在是入手Salomon的絕佳機會！因為今年NET-A-PORTER的Black Friday狂歡優惠中，涵蓋了Salomon多款人氣鞋履，最低可享4折優惠，其中經典機能跑鞋XT-6奶油色折後僅需 $1,200，而話題度極高的「忍者鞋」RX Marie Jeanne更只要$815即可入手。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜M4 MacBook Air 創新低，HK$5,750 平過香港 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電
對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號創下了歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
挑釁慶祝惹怒LBJ 布祿斯：絕不向他低頭
【Now Sports】迪倫布祿斯周一帶領鳳凰城太陽擊敗洛杉磯湖人，在場內與勒邦占士互噴垃圾話，賽後更向記者表示，不會屈服於大帝的「強權」下。論表現，迪倫布祿斯（Dillon Brooks）今場確實勝過勒邦占士，貢獻了33分，協助作客的太陽以125:108取勝，而且在離第2節就快完結時，成功避過占士出手攔截，在長傳快攻中上籃入樽，而得完分後還對著這名前輩，大力揮動手臂及聳肩，模仿對方過去所用過的慶祝動作。占士後來在比賽暫停期間，曾向布祿斯和太陽後備席噴垃圾話，而賽後被問到占士說了甚麼，他未有正面回答：「我就只想告訴他，我在這裡，而且持續變強，也太會在場上對他嘻笑或做甚麼。他喜歡別人向他低頭，俯首稱臣，但我是絕對不會的。」另外，迪倫布祿斯的挑釁行為，還包括在盧卡當錫射完罰球後，與湖人隊友擊掌時，他也伸出手來，雖然當錫已意識到不對，但還是觸碰到了他的手。對於湖人7連勝斷纜，今場轟38分的當錫顯得自責，皆因他在比賽中有多達9次失誤，而教練雷迪克則認為球隊無法發揮正常水平，但他也解釋不了為何會這樣。now.com 體育 ・ 1 小時前
投資者棄虛幣轉金銀 金價年內升六成
周一黃金與白銀價格顯著上升，金價年內累計升逾六成，銀價翻倍，而比特幣較年初下跌約9%。投資者因聯儲局可能減息、美元走弱及日元波動，轉向貴金屬避險，加密貨幣拋售亦進一步推動金銀反彈。高盛及瑞銀均對金價前景持樂觀態度，認為其避險及投資組合多元化功能仍具吸引力，分別預計明年底金價可升至4,900美元及4,500美元。Yahoo財經 ・ 2 小時前
食物安全｜HKTVmall有售開心果醬檢出黃曲霉毒素超標！食安中心呼籲停止食用、或增患癌風險
開心果愛好者要留意！食環署食物安全中心於11月27日公布，透過恆常食物監測計劃，從HKTVmall英式超市抽取來自意大利的開心果醬Convivia Pure Pistachio Paste Deluxe 100%進行檢測，結果顯示樣本每公斤含十五微克黃曲霉毒素，比《食物內有害物質規例》（第132AF章）規定可容許量高出五微克。食物安全中心更指出「天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌，長期攝入可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。」Yahoo Food ・ 1 小時前