OnePlus 15R Ace Edition 將於 12 月 17 日發佈，新增電紫色版本

OnePlus 15R 將於 12 月 17 日發佈，品牌早前已經透露了其 Charcoal Black 和 Mint Green 版本的設計。現在，OnePlus 宣布推出第三個版本，即 OnePlus 15R Ace Edition，將以 Electric Violet 顏色亮相。

OnePlus 表示，OnePlus 15R Ace Edition 特別適合想要展現自己為頂尖玩家的用戶，並配備玻璃纖維背蓋，表面覆蓋有印有「Ace」字樣的塗層。然而，OnePlus 15R Ace Edition 與 Charcoal Black 和 Mint Green 版本之間的差異僅限於外觀，因為所有版本的功能和規格均相同。

所有型號均搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC、7,400 mAh 電池、165Hz 顯示屏，以及我們在 OnePlus 15 上看到的 DetailMax Engine。

型號 顏色 處理器 電池 顯示屏 價格 OnePlus 15R Charcoal Black, Mint Green Snapdragon 8 Gen 5 7,400 mAh 165Hz $599 / 約 HK$ 4,672 OnePlus 15R Ace Edition Electric Violet Snapdragon 8 Gen 5 7,400 mAh 165Hz $619 / 約 HK$ 4,837

