OnePlus 15s/15T 旗艦芯片及大容量電池信息洩漏

根據來自微博的知名消息來源 Digital Chat Station 的最新傳聞，一加（OnePlus）正在研發一款配備旗艦芯片的小屏幕設備，預計將以 OnePlus 15T 或 OnePlus 15s 為名，具體取決於市場。這款新設備將是 OnePlus 13T 和 13s 的後繼產品，兩者均於今年早些時候發佈。15T/15s 預計將於 2026 年上半年亮相，並搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC。

根據目前的信息，這款設備的顯示器尺寸為 6.31 吋，解析度為「1.5K」，最有可能採用 LTPS 技術，顯示屏為平面設計，四邊邊框對稱且纖薄，並內置 3D 超聲波指紋傳感器。此款設備應該還會獲得 IP68 認證，以防塵防水，其電池容量約為 7,000 mAh，這在如此尺寸的手機中實屬不易。此前的傳聞提到，15T/15s 將在背面增加第三個攝像頭。

以下是有關 OnePlus 15T/15s 的預期規格：

規格 詳細信息 顯示屏 6.31 吋，1.5K LTPS，平面 處理器 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC 電池容量 約 7,000 mAh 防護等級 IP68 防塵防水 指紋傳感器 內置 3D 超聲波指紋傳感器 攝像頭 背面第三個攝像頭（詳細信息待定）

這些信息仍需進一步確認，隨著發佈日期的臨近，更多細節有望浮現。

