OnePlus 15T 配備 6.3 吋 165Hz 顯示屏及 7,000 mAh 電池，將於 2026 年上半年發佈

在十月，資訊來源 Digital Chat Station 曾透露一款 OnePlus 智能手機的規格，預計在 2026 年上半年上市。近日，DCS 再次分享了 OnePlus 15T 的詳細規格，這款手機將配備一塊 6.3 吋、165Hz 刷新率的 1.5K 顯示屏，並內建 3D 超聲波指紋掃描器。

OnePlus 15T 將採用金屬框架，並搭載至少 7,000 mAh 的電池。這款智能手機的後置攝像頭將具備長焦鏡頭。此外，DCS 還提到，OnePlus 將為 15T 提供一款白色/灰色的磁性快扣保護殼作為配件。

DCS 進一步指出，OnePlus 15T 可能是該公司在小型化設計中唯一一款以性能為主的手機。回顧 OnePlus 13T，這款智能手機同樣配備了一塊 6.31 吋、1.5K 的顯示屏和 3D 超聲波指紋掃描器，並搭載 7,000 mAh 的電池，還具備 IP68 防護等級。

OnePlus 13T 的核心處理器為 Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC。由於 DCS 表示 15T 將是 OnePlus 唯一以性能為重點的小型手機，這意味著他們在十月提到的手機可能就是該款型號。

