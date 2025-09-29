OnePlus Ace 6 產品規格流出

OnePlus Ace 6 預計將於下月在中國與 OnePlus 15 同時發佈，今日有關 Ace 6 的規格已在微博上曝光。

據悉，該機型將配備「1.5K」解析度的顯示屏，並擁有 165Hz 的刷新率（這也是 OnePlus 15 的一個特點），此外還將搭載一個 7,800 mAh 的電池，支持 120W 有線充電。這意味著 Ace 6 將擁有同尺寸或相似設備中最快的充電電池。

Ace 6 將由去年的 Snapdragon 8 Elite SoC 驅動，並提供五種不同的 RAM/儲存組合：12GB/256GB、12GB/512GB、16GB/256GB、16GB/512GB，以及 16GB/1TB。該裝置還將配備超聲波指紋識別器。

廣告 廣告

據透露，該設備將提供黑色、閃耀白及快銀色三種顏色選擇，重量約為 214 克。其設計應與 OnePlus 15 相似，攝像頭模組將位於手機背面的左上角，形狀為圓角方形。

顏色 RAM / 儲存 價格 黑色 12GB / 256GB $ 799 / 約 HK$ 6,227 閃耀白 12GB / 512GB $ 899 / 約 HK$ 7,006 快銀色 16GB / 256GB $ 999 / 約 HK$ 7,785 黑色 16GB / 512GB $ 1,099 / 約 HK$ 8,564 閃耀白 16GB / 1TB $ 1,299 / 約 HK$ 10,117

推薦閱讀