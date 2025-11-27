OnePlus Ace 6T 將於 12 月 3 日發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器及 8,000mAh 電池

OnePlus 終於公佈了 Ace 6T 的發佈日期，這款手機將成為全球首款搭載 Qualcomm 最新發佈的 Snapdragon 8 Gen 5 晶片組的智能手機。Ace 6T 將於 12 月 3 日在中國首發，感興趣的消費者可前往 OnePlus 中國的官方網上商店預訂這款手機。

這款手機的設計擁有金屬框架，並配備雙鏡頭後置相機系統，AMOLED 顯示屏邊框纖薄，刷新率高達 165Hz。此外，Ace 6T 還搭載 8,000mAh 電池，並支援 100W 快速充電。值得注意的是，手機將配備快捷鍵來取代傳統的警報滑塊，顏色選擇包括電紫、閃黑和瞬綠。

廣告 廣告

Ace 6T 在中國將運行基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統。與此同時，OnePlus 15R 預計將於 12 月 17 日在全球發佈，而這款 15R 將基於 Ace 6T 進行設計。

推薦閱讀