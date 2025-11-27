宏福苑大火｜精神科醫生籲感不安即遠離資訊︱附情緒熱線
OnePlus Ace 6T 將於 12 月 3 日發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器及 8,000mAh 電池
OnePlus 終於公佈了 Ace 6T 的發佈日期，這款手機將成為全球首款搭載 Qualcomm 最新發佈的 Snapdragon 8 Gen 5 晶片組的智能手機。Ace 6T 將於 12 月 3 日在中國首發，感興趣的消費者可前往 OnePlus 中國的官方網上商店預訂這款手機。
這款手機的設計擁有金屬框架，並配備雙鏡頭後置相機系統，AMOLED 顯示屏邊框纖薄，刷新率高達 165Hz。此外，Ace 6T 還搭載 8,000mAh 電池，並支援 100W 快速充電。值得注意的是，手機將配備快捷鍵來取代傳統的警報滑塊，顏色選擇包括電紫、閃黑和瞬綠。
Ace 6T 在中國將運行基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統。與此同時，OnePlus 15R 預計將於 12 月 17 日在全球發佈，而這款 15R 將基於 Ace 6T 進行設計。
推薦閱讀
其他人也在看
域真亞首次「戴帽」 敵帥法蘭都推崇
【Now Sports】王者巴黎聖日耳門反勝熱刺，功臣首推連中三元的域真亞，一個未必很多人記得，是應屆金球獎選舉的三甲人馬。「戴帽」之事，對PSG中場域真亞（Vitinha）原來是首次，他在這場周三歐聯主場勝熱刺5:3的比賽，終於作出生涯突破：「這是我生涯首次演出帽子戲法，甚至是單場比賽梅開二度，所以感覺非常特別。」或許連他一時間也未必記起，他曾在今屆歐洲超級盃對熱刺時射失12碼。葡萄牙國腳域真亞從來擅組織及控制比賽節奏，今仗接連把握射門機會，令人眼前一亮。在金球獎得到第3名的他說：「我實在高興，主要是為了勝利，己隊兩度落後，展示球隊的個性。」連熱刺領隊法蘭也不禁推崇域真亞：「人家擁有金球獎得主（奧斯文丹比利），還有緊接在中場作賽的域真亞。Wow！多出色的球員。」now.com 體育 ・ 2 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！
去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。Yahoo Tech HK ・ 1 週前
大埔宏福苑五級火｜馬雲公益基金會捐3000萬
馬雲公益基金會捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。 阿里巴巴集團啟動首批捐款2000萬元，支援香港火災救援及後續過渡安置、生活物資補給、情緒疏導等。阿里巴巴向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向所有受災家庭和社區表達誠摯慰問，也向每一位逆行而上的救援英雄致以崇高敬意。 螞蟻集團和在港企業AlipayHK首批捐贈1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給等工作。向救災一線的所有消防醫護人員、社會愛心力量致以崇高的敬意。Fortune Insight ・ 32 分鐘前
宏福苑五級火｜李嘉誠基金會、李兆基基金分別捐 3 千萬元 周大福、信和分別捐 2 千萬元｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火至周四（27 日）中午焚燒接近 24 小時，商界和民間機構陸續宣布撥出款項協助救災。其中，李嘉誠基金會宣布捐出 3,000 萬元，周大福集團捐出 2,000 萬元，小米、騰訊，安踏體育都分別表示會捐出 1,000 萬元。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜譚仔米線提供免費堂食 予有需要居民及救援人員 膳心小館製作熱餐送暖｜Yahoo
大埔宏福苑五級火令全港關注，商界和民間繼續自發行動支援。餐飲集團東利多控股旗下的「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」都表示，周四（27 日）和周五（28 日）大埔指定分店都會為有需要的居民及救援工作人員送上免費堂食及外賣食物及飲品，他們可以自行前往分店享用餐點。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
【Aeon】精選打邊爐食材 + 甜品優惠（即日起至03/12）
天氣轉涼，又到打邊爐季節，AEON進行「圍爐開餐 + 甜品夢工場」推廣，大量食材以優惠價發售，包括野菜家族日式火鍋包 $37.9、美國豚燒肉盛 $45.9、美國急凍牛板腱片 $65！YAHOO著數 ・ 2 小時前
科技大佬推必買10大AI股名單「派對才開始！」
在Wedbush分析師Dan Ives眼中，真正的上升周期才剛開始。Ives在Yahoo財經節目上表示：「這場AI革命仍處於非常早期階段。美國只有約3%企業真正走上AI之路；全球更不足1%。」Yahoo財經 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜ 社署調遣社工到庇護中心 大埔區所有服務中心全日開放 新生會流動車提供情緒支援｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，災情今日持續，社署表示，正動員人力和物資為當區居民提供支援，已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站；署方要求大埔區所有青少年中心全日開放運作，支援當區暫時未能照顧子女的家長。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
MUJI無印良品日本官方推介9款冬日實用小物：袖套時尚又保暖、「暖手寶」去日本要搶回家
冬日的幸福感，往往藏在實用又貼心的小物裡！以下9 款MUJI官方IG精選冬日單品，兼顧功能性與性價比，不管是上班、去街還是在家放放鬆，都能精準抵禦寒意讓冬日生活更舒適寫意～Yahoo Style HK ・ 4 小時前
孫藝珍與玄彬「人生四格照」畫面太耀眼！恩愛熱度有增無減，「孫仙」甜美魅力從內到外散發
孫藝珍與玄彬在2025年青龍電影獎上憑雙雙封后封帝，除了在典禮上各種放閃外，日前，孫藝珍更在IG釋出兩人的當天的人生四格照，甜度超標！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
屈臣氏集團：已協調近2萬件物資送往臨時庇護中心 支援大埔受災人士
屈臣氏集團表示，十分關心今次大埔宏福苑火災中受影響的居民，集團旗下香港零售品牌香港屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨日(26日)全力協調將近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等，以支援受影響居民。AASTOCKS ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜富途捐1,000萬港元救災 全力配合樂施會將「毅行者」善款全數用於援助
富途對此次火災事故中受影響的民眾深表關切，並向各前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。 作為「樂施毅行者2025」的首席贊助商，富途積極響應及配合當前救災工作，尊重及全力配合樂施會將「毅行者」所籌得的公眾捐款及物資用於支援救災及相關援助工作。 另外，富途即時啟動港幣1,000萬港元的緊急捐助，用於支持受災家庭的緊急安置、基礎生活物資的快速補給，以及必要的後續協助工作。 富途將持續密切關注災情，與救援及社福機構保持緊密無間的溝通。我們誠摯期望所有受災住民能獲得妥善照顧，並早日恢復穩定正常的社區生活。Fortune Insight ・ 45 分鐘前
「美國製造」變中國代工？特朗普T1手機拖3個月未出貨 設計更疑抄三星
特朗普T1手機宣布三個月仍未推出，被質疑「美國製造」改口成中國代工，更疑抄襲三星設計，引發信任危機。Yahoo財經 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜警方設立限制飛行區 警告無人機違飛最高罰款10萬兼監禁
因應大埔宏福苑早前發生五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作順利進行，警方將於該區設立限制飛行區。限制期間由 2025 年 11 月 27 日上午 8 時起至 11 月 30 日上午上午 8 時止。Yahoo Tech HK ・ 57 分鐘前
遇見小麵今起招股 引海底撈等六基投
連鎖中式麵食品牌遇見小麵(2408.HK)在港招股，計劃全球發售9,736.45萬股H股，當中香港公開發售佔10%，即973.65萬股，國際配售部分佔90%，涉8,762.8萬股。發售價介乎每股5.64至7.04元，預料最多集資約6.86億元。每手買賣單位500股，入場費約3,555.51元。AASTOCKS ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界關注外牆棚架和棚網的阻燃特性。香港執業安全師學會會長李光昇今早（26日）在電台表示，具備阻燃特性的棚網，離開火源約 4 秒便會熄滅，他觀察宏福苑焚燒情況，「有理由相信不是阻燃網」。他指，現時只有勞工處守則，但無相關法例，強制要求地盤使用阻燃網。他續說，若維修地盤沒有安全主任把關，沒有禁煙條款，承建商沒有切實執行安全要求，便會出現風險，「好多人左手揸住枝煙，右手燒焊」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前