OnePlus Ace 6T 正式發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器及 8,300mAh 電池

經過幾週的預告，OnePlus 正式在中國發佈了 Ace 6T，這也是首款搭載最近公布的 Snapdragon 8 Gen 5 芯片的手機。該機型目前在中國已可訂購，並預計會作為 OnePlus 15R 在全球上市。

OnePlus Ace 6T 配備了 6.83 吋 AMOLED 顯示屏，支持高達 165Hz 的刷新率，在高亮模式下可達 1,800 尼特亮度，解析度為 1.5K。該面板支持 DC 調光、Dolby Vision 和 HDR10+，並由 Oppo Crystal Shield Glass 保護。手機搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，並配備自家開發的 G2 網絡芯片和顯示芯片。

用戶可以將 Ace 6T 配置為最高 1TB 的 UFS 4.1 儲存空間和 16GB 的 LPDDR5X RAM。與舊款相比，Ace 6T 擁有改進的散熱系統，配備了蒸汽室。OnePlus 宣稱該手機在多款遊戲中支持 165FPS，並在《王者榮耀》中提供 144FPS 的原生支持。

在攝影方面，OnePlus Ace 6T 配備了雙鏡頭系統，主攝像頭為 5,000 萬像素的 Sony IMX906 感應器，並支持光學防抖，還有一個 800 萬像素的超廣角鏡頭。前置攝像頭則為 1,600 萬像素，適合自拍及視頻通話。

該手機還搭載了大容量的 8,300 毫安時電池，並支持 100W 的有線快充。其他規格包括顯示屏內置的超聲波指紋掃描器、IP66/68/69/69K 等級、防水防塵設計、立體聲揚聲器、紅外線傳感器、Bluetooth 6.0、USB-C 2.0 接口，以及 Wi-Fi 7。手機運行基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統。

OnePlus Ace 6T 提供 Phantom Green、Electric Purple 和 Flash Black 三種顏色選擇，還有一款《原神》神里綾華限量版，該版本採用 Snowy Blue 顏色，並附有數個配件的收藏盒。

型號 內存 / 儲存 價格 OnePlus Ace 6T 12GB / 256GB $365 / 約 HK$ 2,847 OnePlus Ace 6T 16GB / 256GB $410 / 約 HK$ 3,198 OnePlus Ace 6T 12GB / 512GB $440 / 約 HK$ 3,432 OnePlus Ace 6T 16GB / 512GB $480 / 約 HK$ 3,744 OnePlus Ace 6T 16GB / 1TB $550 / 約 HK$ 4,290 《原神》神里綾華限量版 16GB / 512GB $525 / 約 HK$ 4,095

