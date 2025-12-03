OnePlus Ace 6T 正式發佈，搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器及 8,300mAh 電池

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
經過幾週的預告，OnePlus 正式在中國發佈了 Ace 6T，這也是首款搭載最近公布的 Snapdragon 8 Gen 5 芯片的手機。該機型目前在中國已可訂購，並預計會作為 OnePlus 15R 在全球上市。
OnePlus Ace 6T 配備了 6.83 吋 AMOLED 顯示屏，支持高達 165Hz 的刷新率，在高亮模式下可達 1,800 尼特亮度，解析度為 1.5K。該面板支持 DC 調光、Dolby Vision 和 HDR10+，並由 Oppo Crystal Shield Glass 保護。手機搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，並配備自家開發的 G2 網絡芯片和顯示芯片。
用戶可以將 Ace 6T 配置為最高 1TB 的 UFS 4.1 儲存空間和 16GB 的 LPDDR5X RAM。與舊款相比，Ace 6T 擁有改進的散熱系統，配備了蒸汽室。OnePlus 宣稱該手機在多款遊戲中支持 165FPS，並在《王者榮耀》中提供 144FPS 的原生支持。
在攝影方面，OnePlus Ace 6T 配備了雙鏡頭系統，主攝像頭為 5,000 萬像素的 Sony IMX906 感應器，並支持光學防抖，還有一個 800 萬像素的超廣角鏡頭。前置攝像頭則為 1,600 萬像素，適合自拍及視頻通話。
該手機還搭載了大容量的 8,300 毫安時電池，並支持 100W 的有線快充。其他規格包括顯示屏內置的超聲波指紋掃描器、IP66/68/69/69K 等級、防水防塵設計、立體聲揚聲器、紅外線傳感器、Bluetooth 6.0、USB-C 2.0 接口，以及 Wi-Fi 7。手機運行基於 Android 16 的 ColorOS 16 系統。
OnePlus Ace 6T 提供 Phantom Green、Electric Purple 和 Flash Black 三種顏色選擇，還有一款《原神》神里綾華限量版，該版本採用 Snowy Blue 顏色，並附有數個配件的收藏盒。
型號
內存 / 儲存
價格
OnePlus Ace 6T
12GB / 256GB
$365 / 約 HK$ 2,847
OnePlus Ace 6T
16GB / 256GB
$410 / 約 HK$ 3,198
OnePlus Ace 6T
12GB / 512GB
$440 / 約 HK$ 3,432
OnePlus Ace 6T
16GB / 512GB
$480 / 約 HK$ 3,744
OnePlus Ace 6T
16GB / 1TB
$550 / 約 HK$ 4,290
《原神》神里綾華限量版
16GB / 512GB
$525 / 約 HK$ 4,095
文章來源：Qooah.com 消息源科技媒體 GSMArena 發文稱，nubia 推出了第一部書本式摺疊屏手機 Nubia Fold。Nubia Fold 12月4日將會在日本售賣，配色僅有黑色，售價為 178560 日元，預計2026年會在更多國家和地區銷售。 關於外觀，Nubia Fold 手機展開的狀態下厚度僅有5.4mm，手機摺疊後厚度也只有 11.1mm，整機重量僅有 249 g。Nubia Fold 的內屏有 8吋，解像度為 2480 x 2200，外屏為 6.5吋，解像度為 2748 x 1172；內外屏都支援 120Hz 高刷，對於多任務處理的場景內屏還優化了分屏模式。 關於規格，Nubia Fold 搭載了高通 Snapdragon 8 Elite 處理器，採用了 12GB+256GB 版本，配備了 6560mAh 的大容量電池，並支援 55W 快充，以及 IP54 級防塵防水，手機還預裝了 Android 15 操作系統。 關於影像，Nubia Fold 後置為三鏡，主鏡為 5000萬像素，超廣角鏡頭為 5000 萬像素，微距鏡頭為 500萬像素，內外屏均搭載了Qooah.com ・ 6 小時前