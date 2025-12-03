宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
OnePlus Ace 6T 發佈，8 Gen5+165Hz 高幀，2399元起
文章來源：Qooah.com
OnePlus 手機於今日正式推出了 Ace 6T 新品。該機率搭配高通 Snapdragon 8 Gen5 處理器，並公佈了其發售價格。
12GB+256GB 版本首銷價 2399元(人民幣)，16GB+256GB 定價 2699元，12GB+512GB 版本為 2899元，而16GB+512GB 和 16GB+1TB 分別售價 3199元與 3699元。
外觀上，新機提供了掠影綠、電光紫與閃速黑三種配色，背面採用與 OnePlus 15系列「金屬魔方」鏡頭模組設計。
機身左側設有一枚經過升級的實體快捷鍵，用戶可通過按壓快速啓動閃記、振動模式、勿擾、相機、手電筒等多種功能，交互方式比以往的三段式開關更為靈活。其中掠影綠和閃速黑版本運用了絲綢玻璃工藝，觸感細膩且不易沾染指紋。
OnePlus Ace 6T 全球首發的 Snapdragon 8 Gen5 處理器基於 3nm 工藝打造，集成高通第三代 Oryon CPU，包含兩個 3.8GHz 超大核與六個 3.32GHz 性能核心，安兔兔跑分成績已超越前代 Snapdragon 8 Elite。
該機同時內置了「風馳遊戲內核」，並標配 6.83吋 165Hz 高刷新率屏幕、3D超聲波指紋識別以及 8300mAh 大容量電池，支援 100W 超級閃充。
新機採用 LPDDR5X Ultra RAM 與 UFS 4.1 RAM，並率先在《和平精英》中實現了 165Hz 高幀模式。其搭載的3D 超聲波指紋支援濕手與油污環境解鎖。此外，手機還具備 IP66/68/69/69K 多重防塵防水認證，搭載超線性立體雙揚聲器、升級版陀螺儀、360°環繞天線系統，並允許無網絡通信、校園信號優化及電競網絡晶片 G2 等功能。
OnePlus Ace 6T 主鏡為 5000萬像素 Sony IMX906 傳感器，擁有 1/1.56吋感光面積和 OIS 光學防震功能。
文章來源：Qooah.com Samsung 推出首款三摺疊機型——Galaxy Z TriFold。據 Samsung 官方介紹,三摺疊形態「早該問世」,該裝置「通過最先進的可摺疊技術,充分體現了工程上的精湛造詣,專為多摺設計的獨特需求而優化」。 外觀方面,Galaxy Z TriFold 十分輕薄,甚至與 Galaxy Z Fold 7 基本一致。Galaxy Z TriFold 採用的是左右內摺疊的方式,可以很好的保護主屏幕。 Galaxy Z TriFold 在展開狀態時最薄處僅為 3.9mm,屏幕中央的厚度為 4.2mm。整機重量僅 309g。為了更加流暢的摺疊,Galaxy Z TriFold 搭載了兩種不同尺寸的鉸鏈,且具備 IP48 防護等級。 規格方面,Galaxy Z TriFold 外屏為一塊 6.5吋外屏,峰值亮度高達 2600nits。內屏為一塊 10吋 QXGA 解像度的 Dynamic AMOLED 主屏幕,支援 120Hz 刷新率,峰值亮度達 1600nit。 10吋內屏可以並排打開三個不同的應用界面,在多窗口模式下還可以調節大小,大幅度提升工作效率。
文章來源:Qooah.com 科技媒體 SamMobile 展示了 Samsung 首款三摺疊手機 Galaxy Z TriFold 的開箱影片。 此次,Galaxy Z TriFold 的包裝打破一直以來的「環保」策略,整體體積較大,並採用了獨特的珠寶盒式上掀蓋設計。 包裝盒內除了常規的 Galaxy Z TriFold 手機本體、USB-C 數據線和取卡針外,還配送了一個 45W 充電器和一個專用保護套,打破近年 Samsung 高階機型「不送充電器」的慣例。 專用保護套採用的碳纖維紋理表面處理,提升質感和耐用性。手機殼覆蓋了手機背部的鏡頭模組,且專門針對連接鉸鏈部分進行包裹設計,可提供全面的防護。 在 Samsung 的最新宣傳片中,瞭解到 Galaxy Z TriFold 的製造和品質測試過程,表示 Galaxy Z TriFold 的主屏幕可承受 20 萬次摺疊,相當於每天摺疊約 100 次,可持續使用五年時間。該數據來源於 Samsung 內部實驗室的測試,沒有進行實際驗證。作為對比,Galaxy Z Fold 7 的摺疊次數為 50 萬次。
Sony 以 Redefine basic 為主題,今天正式更新 Alpha 系列的中階全幅可換鏡相機 Sony A7 V。其主要升級為品牌首度使用了 3,300 萬像素的「部分堆疊式 CMOS」、配合下放的旗艦級 BIONZ XR 影像處理引擎,帶來多樣化的主體辨識 AF 以及最高每秒 30 張連拍的能力。A7 V 的機身除了有高階機一樣的多角度翻轉螢幕外,更引進了 CF Express-A + UHS-II SD 雙卡槽、兩個 USB-C 介面(10Gbps + 480Mbps),以及 6GHz 無線傳輸,帶來更符合現代使用的互連體驗。
過往 Android 每年推出一個主要版本的規律今年被打破,今天早些時候 Android 16 的第二部分重要更新正式上線,AI、無障礙功能等皆有改進。
摩根士丹利發表報告表示,就字節跳動旗下「豆包」擬推出智能手機AI助理的,雖然理想中的「豆包」生態系看起來很豐富,但執行上存在挑戰。該行認為應用程式類股份仍是AI投資的首選,重申對騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)與美圖(01357.HK)的「增持」評級。 昨日字節跳動釋出一段展示影片,展示新款「豆包」智能手機AI助理,該助理已整合進中興(00763.HK)的樣本手機作業系統。「豆包」智能手機AI助理能夠讀取使用者螢幕、存取智能手機應用程式,並完成複雜任務。這引發部分對C端應用程式可能失去流量入口的擔憂。但該行認為「豆包」助理的推廣存在挑戰。大型智能手機OEM與超級應用程式更傾向於開發自有人工智能助理(own AI assistants),而非依賴字節跳動。該行認為中國的超級應用程式更具主導性。 大摩表示持續看好中國應用程式在AI投資上的機會,包括騰訊(最佳AI應用代理)、阿里巴巴(最佳AI基礎設施)及美圖(AI多模態受益者)。 「豆包」智能手機AI助理是節跳動開發了深度嵌入智能手機作業系統的豆包AI助理,並釋出展示影片。在展示中,AI助理展現了以下能力,包括互動功能
字節跳動旗下 AI 助手「豆包」與中興通訊(00763.HK)宣布,搭載「豆包」手機助手技術預覽版的工程樣機 nubia(努比亞)M153 發售。據產業鏈消息,瑞聲科技(02018.HK)為「豆包」AI 手機的揚聲器和馬達核心供應商,卡位語音交互、觸感交互等 AI 核心入口。「豆包」手機為字節跳動在 AI 硬件領域的首次公開嘗試,具備視覺理解、圖像創作、語音交互等能力,可像人類操作手機完成複雜任務,其顛覆性的系統級 AI 整合與交互模式創新,受到市場高度關注,或引發其他品牌升級熱潮。據悉,瑞聲科技此前已和海外多家大模型巨頭與智能終端企業深度協作,共同探索「AI+終端」創新路徑。公司正為多款下一代 AI 手機、可穿戴設備(如 AI 眼鏡)及全新形態的智能硬件提供關鍵感知方案,包括高性能揚聲器、X 軸線性馬達、麥克風、光波導以及領先的散熱系統等產品。
5英吋豎屏手機。借助三星為該特定硬體類型優化的DeX軟件,用戶還可直接在大尺寸內屏上運行類似桌面電腦的界面。(其他三星手機必須連接外接顯示器才能激活DeX模式。)在DeX模式下,TriFold最多可運行四個獨立的工作區,每個工作區可同時運行五個應用程式。為消除用戶對手機可能損壞的擔憂,三星表示已對手機的鉸鏈、鋁合金邊框和顯示屏技術進行優化,以提高其長期耐用性。此外,如果用戶最終需要維修屏幕,三星還將提供一次性50%的維修費用折扣。TriFold最薄處僅為3.15 英吋)。內置一塊5600毫安時的電池,這是三星迄今為止在折疊屏手機中使用的最大容量電池。在TriFold屏幕完全展開的情況下,該電池可支持長達17小時的連續視頻播放。不過,在三星向彭博提供的規格參數中,並未提及電池在常規使用場景下的續航時間。
澳門通與支付寶合作,正式在澳門推出MPay「碰一下」,為本地居民帶來「一碰即付」的全新支付消費體驗。該服務的推出,標誌著澳門移動支付生態邁入新階段,不僅為本地數字服務開闢了新入口,更有望進一步激活澳門本地消費潛力,助力廣大商戶加速數字化轉型,共同推動澳門數字經濟和智慧城市建設。「碰一下」是支付寶於2024年7月在中國內地推出的創新體驗。它採用了近場通信(NFC)及條碼支付技術,用戶無需事先打開 APP,只需解鎖手機後輕觸商家「碰一下」收款設備即可進行支付。該功能上線後,迅速贏得了用戶和商家的青睞。上線僅一年多,用戶規模便突破2億,覆蓋全國超400個城市、5000餘個品牌及千萬門店。基於「碰一下」技術,MPay同樣實現了「開通即用、一碰即付」的便捷體驗。用戶在結賬時無需手忙腳亂地尋找付款碼,也無需中斷手機當前操作,支付體驗較傳統的「掃一掃」更加自然流暢。值得一提的是,該功能需在手機解鎖狀態下才能完成交易。若手機處於熄屏或未解鎖狀態,即使貼近設備也不會觸發支付,確保用戶支付過程安全可靠。為加速在澳普及,即日起至12月底,澳門通與支付寶推出專項優惠:用戶每日首筆使用MPay「碰一下」支付可立