OnePlus Ace 6T 發佈，8 Gen5+165Hz 高幀，2399元起

OnePlus 手機於今日正式推出了 Ace 6T 新品。該機率搭配高通 Snapdragon 8 Gen5 處理器，並公佈了其發售價格。

12GB+256GB 版本首銷價 2399元(人民幣)，16GB+256GB 定價 2699元，12GB+512GB 版本為 2899元，而16GB+512GB 和 16GB+1TB 分別售價 3199元與 3699元。

外觀上，新機提供了掠影綠、電光紫與閃速黑三種配色，背面採用與 OnePlus 15系列「金屬魔方」鏡頭模組設計。

機身左側設有一枚經過升級的實體快捷鍵，用戶可通過按壓快速啓動閃記、振動模式、勿擾、相機、手電筒等多種功能，交互方式比以往的三段式開關更為靈活。其中掠影綠和閃速黑版本運用了絲綢玻璃工藝，觸感細膩且不易沾染指紋。

OnePlus Ace 6T 全球首發的 Snapdragon 8 Gen5 處理器基於 3nm 工藝打造，集成高通第三代 Oryon CPU，包含兩個 3.8GHz 超大核與六個 3.32GHz 性能核心，安兔兔跑分成績已超越前代 Snapdragon 8 Elite。

該機同時內置了「風馳遊戲內核」，並標配 6.83吋 165Hz 高刷新率屏幕、3D超聲波指紋識別以及 8300mAh 大容量電池，支援 100W 超級閃充。

新機採用 LPDDR5X Ultra RAM 與 UFS 4.1 RAM，並率先在《和平精英》中實現了 165Hz 高幀模式。其搭載的3D 超聲波指紋支援濕手與油污環境解鎖。此外，手機還具備 IP66/68/69/69K 多重防塵防水認證，搭載超線性立體雙揚聲器、升級版陀螺儀、360°環繞天線系統，並允許無網絡通信、校園信號優化及電競網絡晶片 G2 等功能。

OnePlus Ace 6T 主鏡為 5000萬像素 Sony IMX906 傳感器，擁有 1/1.56吋感光面積和 OIS 光學防震功能。