OnePlus Open 在北美發佈基於 Android 16 的 OxygenOS 16 更新，新增流暢拖放動畫功能

OnePlus Open 上月在印度及歐洲獲得基於 Android 16 的 OxygenOS 16 穩定更新，現已擴展至北美市場。這款可摺疊手機在北美獲得了 OxygenOS 16.0.1.300 更新，固件版本為 CPH2551_16.0.1.300(EX01)。

此次更新帶來了流暢的拖放動畫，適用於主屏幕圖標、小工具及文件夾。同時，Trinity Engine 會優化工作負載及資源，以確保在不同使用場景下的流暢表現。

廣告 廣告

此外，照片應用程式也獲得了視覺上的更新，旨在提升沉浸式體驗，而時鐘、計算器及指南針等應用則進行了重新設計，以提供更具吸引力的使用體驗。

推薦閱讀