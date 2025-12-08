OnePlus Pad Go 2 配備 10,050 mAh 電池，12.1 吋顯示屏解析度達 2800 x 1980 像素

OnePlus 最近公布了即將發佈的 Pad Go 2 平板電腦的更多規格，該產品將於 12 月 17 日與 OnePlus 15R 和 Watch Lite 一同亮相。Pad Go 2 配備 12.1 吋顯示屏，最高亮度可達 900 尼特，畫面比例為 7:5，屏佔比達到 88.5%，解析度為 2800 x 1980 像素。顯示屏還支持 Dolby Vision 技術。

該平板搭載 10,050 毫安時電池，並支持 33W 快速充電和 6.5W 反向充電。Shadow Black 顏色的 8GB/256GB 版本將提供 5G 連接功能。Pad Go 系列首次支持觸控筆，OnePlus 將推出 Pad Go 2 Stylo，具備 4,096 個壓力感應點。

該平板將由 MediaTek Dimensity 7300-Ultra SoC 提供動力，並擁有多項人工智能功能，包括 AI Writer、AI Translation、AI Summary 和 AI Recorder。OnePlus Pad Go 2 將於 12 月 18 日在印度開放在線購買。

