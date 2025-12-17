OnePlus Pad Go 2 配備 12.1 吋顯示屏及 5G 功能，OnePlus Watch Lite 電池續航達 10 天

OnePlus 最近發佈了新的產品，包括 OnePlus 15R、全新的 Go 平板電腦和 Lite 智能手錶，專注於提供具性價比的設備。我們在另一篇文章中已經介紹了手機，現在來看看平板和手錶的詳細資訊。

OnePlus Pad Go 2 擁有更大的 12.1 吋顯示屏，相比於原版的 11.35 吋有所提升。顯示屏仍然保持 7:5 的長寬比，並稱之為「ReadFit」，新顯示屏的解析度也有所提升，達到 284ppi。該平板配備了更高品質的面板，具備 98% DCI-P3 色域、900 nits 的 HBM 模式以及對 Dolby Vision 的支援，適合觀看電影和電視節目。

平板的電池容量提升至 10,500mAh（原為 8,000mAh），能夠提供長達 15 小時的視頻播放時間，待機時間可達 60 天。電池同樣支援 33W SuperVOOC 快充技術，並具備反向充電功能。

OnePlus Pad Go 2 的性能也有所提升，搭載了 Dimensity 7300-Ultra 晶片，這是一款 4nm 的芯片，相比於原版 Pad Go 使用的 6nm Helio G99 來說，性能表現更佳。Dimensity 晶片擁有更新的 CPU 核心（A78/A55 對比 A76/A55）以及更新的 GPU（Mali-G615 MC2 對比 Mali-G57 MC2）。OnePlus 在這款平板上啟用了強大的 Open Canvas 多任務系統。

另外，選配的手寫筆 Stylo 提供低延遲、高靈敏度的繪畫體驗，能在 12.1 吋的大屏幕上使用。該手寫筆擁有快速充電的特性，充電 10 分鐘即可使用半天。OnePlus 的 OxygenOS 提供了一系列 AI 工具，包括 AI Writer、AI Recorder 和 AI Summary。

OnePlus Pad Go 2 提供兩種顏色：Lavender Drift 和 Shadow Black。後者可選配 5G 連接，並且是首款具備 SIM 卡插槽的 OnePlus 平板，更加方便用戶選擇傳統 SIM 卡或 eSIM。平板還能透過手機借用 5G 連接，當手機和平板靠近時，平板可自動連接，該系統比傳統熱點分享節省 30% 的電力。

OnePlus Pad Go 2 現已開始接受預訂，並將於 12 月 24 日正式上市，價格如下：

型號 內存/存儲 價格 (MSRP) OnePlus Pad Go 2 8GB/128GB Wi-Fi £320 / 約 HK$ 2,496 8GB/256GB Wi-Fi ₹30,000 / 約 HK$ 7,740 8GB/256GB 5G £400 / 約 HK$ 3,120 Stylo (選配) £80 / 約 HK$ 624 保護殼 £40 / 約 HK$ 312

注意，5G 版本僅提供 256GB 存儲選擇。在預訂期間，消費者可享有即時 £50 折扣。經過驗證的學生和企業買家可享額外 10% 折扣。此外，還有價值 £250 的免費禮品（數量有限）。在印度，限時優惠可享 ₹1,000 折扣，並可再通過銀行優惠減少高達 ₹2,000 的價格。手寫筆也可免費獲得（限時優惠）。

如錯過 12 月 24 日的截止日期，消費者仍可參加至 1 月 31 日的另一促銷活動，享有 £50 折扣並獲得價值 £120 的 OnePlus 耳機（數量有限）。學生和企業用戶的 10% 折扣也將適用。此外，若進行以舊換新，將額外獲得 £30 獎勵。

OnePlus Watch Lite 雖然名為「Lite」，但其 316L 不銹鋼機身僅厚 8.9mm，為目前最薄的 OnePlus 手錶。表殼有銀色和黑色可供選擇，並配有氟橡膠表帶。

這款手錶配備了 1.46 吋 OLED 顯示屏，在運動模式下可達 3,000 nits 的亮度。若從事水上運動，Aqua Touch 功能可以檢測濕潤的手指。這款手錶並非運行 Wear OS，而是自家開發的操作系統。雖然有一些劣勢，但其電池壽命可達 10 天，充電速度也很快，充電 10 分鐘可使用 24 小時。

OnePlus Watch Lite 可與 Android 和 iOS 手機配對，雙設備配對功能允許同時連接兩部 Android 設備。這款手錶支援 100 多種運動模式，其中 12 種被標示為「專業運動模式」，包括跑步、網球、跳繩和羽毛球。羽毛球模式能分析揮拍速度、擊球分佈和擊球類型，而跑步模式則利用精確的雙頻 GPS 追蹤（L1/L5）和新的乳酸閾值檢測功能。

在健身房中，這款手錶能將心率資料傳送至相容設備。除此之外，OnePlus Watch Lite 也具備先進的健康追蹤和健康模式，包括 60 秒健康概覽、睡眠追蹤（分析血氧、呼吸和心率）及皮膚溫度的考量。心臟健康的洞見包括心率、靜息心率和 SpO2 檢測。

與平板一樣，OnePlus Watch Lite 也已開始接受預訂，並將於 12 月 24 日上市，價格為 £180 / 約 HK$ 1,404，充電底座售價為 £30 / 約 HK$ 234。在預訂期間，消費者可享有 £20 折扣及價值 £80 的 OnePlus 耳機（數量有限）。另外，還有 £20 的以舊換新獎勵，經過驗證的學生和企業買家可享額外 10% 折扣。

購買 OnePlus 15R 的用戶，還可搭配 Pad Go 2 獲得 35% 的折扣；若選擇手錶，則 OnePlus Watch Lite 將享受 40% 的折扣。此外，還有 2 合 1 的充電線（可同時為手機和手錶充電）以半價出售。

