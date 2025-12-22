OnePlus Turbo 型號 PLU110 現身 Geekbench，搭載 Snapdragon 8s Gen 4 SoC 及 16GB RAM

OnePlus 已確認正在開發一系列全新的智能手機，該系列將命名為 Turbo。根據最近的消息，該品牌初步將發佈兩款設備，其中一款可能已在 Geekbench 線上數據庫中被發現，型號為 PLU110。

這款手機搭載 Snapdragon 8s Gen 4 SoC，配備 16GB RAM，並運行 Android 16。根據過去的傳聞，這款設備應該配備「1.5K」解析度的顯示屏，並具備 165Hz 的刷新率，同時還將配備一塊巨大的 9,000 mAh 電池。

廣告 廣告

至於 Turbo 系列的另一款手機，傳聞中將搭載 Snapdragon 8 Gen 5 SoC，同樣配備大容量電池和相同的顯示刷新率。這對手機預計將於一月份在中國發佈。

推薦閱讀