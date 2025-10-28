本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
OnePlus Turbo 完整規格洩漏，電池容量驚人
OnePlus 最近在中國發佈了 OnePlus 15 和 Ace 6，並且正在開發一系列新設備，這一消息早在本月初已經傳出。這條新系列的首款手機將命名為 OnePlus Turbo，今日其規格已被洩露。
根據報導，OnePlus Turbo 將配備一塊 6.7 英寸的 OLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，刷新率達到 165Hz，核心則搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。此外，這款手機還將配備一個容量達 8,000 mAh 的電池，支持 100W 有線快充。相機方面，後置將有一顆 5,000 萬像素的主攝像頭和一顆 800 萬像素的超廣角鏡頭。設備還將配備 X 軸線性震動馬達、立體聲揚聲器、NFC 支持，以及超聲波屏下指紋傳感器。
目前，OnePlus Turbo 似乎正在印度進行積極測試，預計在未來兩個月內正式推出，包括在印度市場。這意味著該設備有望在今年年底前正式登場。
以下是 OnePlus Turbo 的主要規格：
項目
規格
顯示屏
6.7 英寸 OLED，1.5K，165Hz
處理器
Snapdragon 8 Gen 5
電池
8,000 mAh，100W 有線快充
主攝像頭
5,000 萬像素
超廣角攝像頭
800 萬像素
震動馬達
X 軸線性震動馬達
揚聲器
立體聲揚聲器
NFC
支持
指紋傳感器
超聲波屏下指紋傳感器
