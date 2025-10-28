OnePlus Turbo 完整規格洩漏，電池容量驚人

OnePlus 最近在中國發佈了 OnePlus 15 和 Ace 6，並且正在開發一系列新設備，這一消息早在本月初已經傳出。這條新系列的首款手機將命名為 OnePlus Turbo，今日其規格已被洩露。

根據報導，OnePlus Turbo 將配備一塊 6.7 英寸的 OLED 顯示屏，解析度為「1.5K」，刷新率達到 165Hz，核心則搭載 Snapdragon 8 Gen 5 處理器。此外，這款手機還將配備一個容量達 8,000 mAh 的電池，支持 100W 有線快充。相機方面，後置將有一顆 5,000 萬像素的主攝像頭和一顆 800 萬像素的超廣角鏡頭。設備還將配備 X 軸線性震動馬達、立體聲揚聲器、NFC 支持，以及超聲波屏下指紋傳感器。

廣告 廣告

目前，OnePlus Turbo 似乎正在印度進行積極測試，預計在未來兩個月內正式推出，包括在印度市場。這意味著該設備有望在今年年底前正式登場。

以下是 OnePlus Turbo 的主要規格：

項目 規格 顯示屏 6.7 英寸 OLED，1.5K，165Hz 處理器 Snapdragon 8 Gen 5 電池 8,000 mAh，100W 有線快充 主攝像頭 5,000 萬像素 超廣角攝像頭 800 萬像素 震動馬達 X 軸線性震動馬達 揚聲器 立體聲揚聲器 NFC 支持 指紋傳感器 超聲波屏下指紋傳感器

推薦閱讀