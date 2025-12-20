OnePlus Turbo 將配備史上最大容量電池，性能表現持續強勁

幾天前，一加中國總裁李傑確認品牌正在開發一個名為 Turbo 的新系列。這一消息此前已經傳出過，根據李的說法，該系列的首款設備將「繼承一加旗艦的強大性能基因」，同時擁有同類中最強的電池續航能力。如果對於 Turbo 的電池容量有疑問，李今天提供了一些線索——Turbo 將擁有一加智能手機中最大的電池。

這意味著它將超越 Ace 6T 的 8,300 mAh 電池，成為一加系列中的新紀錄保持者。根據一位在微博上活躍的爆料者，Turbo 的電池容量將為 9,000 mAh，而首款 Turbo 設備將於明年一月在中國上市。

這位爆料者還暗示，Turbo 系列將使用與 Ace 6T（以及國際版的 15R）相同的 Snapdragon 8 Gen 5 SoC。另一位爆料者則透露，Turbo 系列將最初包括兩款型號，均配備 9,000 mAh 電池、165Hz 刷新率屏幕，並採用 Snapdragon 8 系列芯片組。

