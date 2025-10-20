不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
ONEREPUBLIC演唱會2026丨10.21優先購票 年初五開Show 即睇搶飛攻略、票價、座位表
搖滾天團OneRepublic《From Asia, With Love》巡演將於2026年2月舉行香港站演出，帶來經典大熱作品以及全新舞台和新歌️！想與OneRepublic過農曆新年，就要留意以下演唱會優先購票及公售詳情！
ONEREPUBLIC演唱會2026丨《From Asia, With Love》香港站詳情
日期: 2026年2月21日
時間: 8:00pm
地點: 亞洲國際博覽館-Arena 1號展館
ONEREPUBLIC演唱會2026丨《From Asia, With Love》香港站票價
ON STAGE PHOTO VIP PACKAGE $2599
較佳位置坐位門票一張
專屬舞台體驗——在藝人即將演出的舞台上拍照（由專業攝影師拍攝，10人一組） *
VIP紀念卡牌及掛繩
VIP獨家禮品一份
專屬周邊商品排隊區
GOLD VIP PACKAGE $1999
企位門票一張
優先入場
VIP紀念卡牌及掛繩
VIP獨家禮品一份
專屬周邊商品排隊區
一般門票 $599 至 $899
ONEREPUBLIC演唱會2026丨《From Asia, With Love》香港站優先購票詳情
藝人優先購票
2025.10.20 (Mon) 2pm - 11:59pm (HKT)
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結
滙豐Mastercard信用卡優先訂票
2025.10.21 (Tue) 2pm - 2025.10.23 (Thu) 10:00am (HKT)
Live Nation 會員優先訂票
2025.10.23 (Thu) 2pm - 11:59pm (HKT)
特選滙豐Mastercard尊屬門票
2025.10.24 (Fri) 2pm - 2026.01.21 (Wed) 11:59pm (HKT)
ONEREPUBLIC演唱會2026丨《From Asia, With Love》香港站公開售票詳情
ONEREPUBLIC《From Asia, With Love》演唱會門票將於10月24日下午2時公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。
ONEREPUBLIC演唱會2026丨《From Asia, With Love》香港站座位表
有待公布。
更多資訊：
CHILL GENKI 音樂祭丨集合PUFFY、Jay Fung、Anson Lo、Edan、Jeremy、Keung To@MIRROR 即睇演出陣容、換飛攻略
其他人也在看
《港樓》小西灣藍灣半島高層三房加工人房1,088萬沽 原業主持貨9年賬面增值128萬
世紀21Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰表示，屋苑本月至今僅4宗成交，與上月同期9宗減少一半以上，剛促成的連租約成交是6座高層A室，單位為三房連主人套房連工人房設計，眺望將軍澳南至日出康城海景，景色開揚，建築面積為1,038平方呎，實用面積為732平方呎，剛以1,088萬元成交，折合實用面積呎價達14,863元。 招潔冰表示，原業主於今年三月以1,150萬元放盤求售，業主終輕微減價62萬元，減幅僅約5%。原業主於2016年6月以960萬元購入單位，持貨9年期間，賬面增值128萬元，期間售價仍有13%升幅。(hc/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
MAMA 2025｜第二輪表演陣容出爐 GD再登MAMA舞台 MIRROR將全員現身
2025 MAMA AWARDS第二輪表演陣容，加入更多 K-POP 偶像歌手及香港男團組合，呈現更震撼演出。全球第一 K-POP 頒獎典禮將於 11 月 28 日起一連兩日在香港舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
清水灣半島｜呎價約1萬元 仲有得揀山景海景
由新地發展的清水灣半島，分兩期發展，在2001至2002年落成，樓齡約23至24年，提供1959伙，涵蓋2房至4房間隔。樓盤當年開售時以豪宅定位，除了提供當時區內罕有的4房大單位，也設規模不小的會所，包括健身室、泳池、網球場、燒烤場及電影院等設施。28Hse.com ・ 13 小時前
叱咤頒獎禮 記者會｜MIRROR 缺席到場粉絲大減 MC最多人撐康堤成新人焦點
男團MIRROR本年度將會缺席叱咤頒獎禮，因此今天（20日）在昂坪舉行的叱咤頒獎禮記者會都不見人，令記者會頓時失色，到場粉絲人數大減。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
iQOO 15 慣例升級：Snapdragon 8 Elite Gen 5、2K 144Hz 螢幕加 7,000mAh 電池
緊接著上週的國產新機潮，vivo 的效能向副牌 iQOO 今天也發布了最新一代旗艦 iQOO 15。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
失業率升至3.9%高於市場預期 政府料不明朗因素影響招聘意欲
政府統計處今日(20日)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由6月至8月的3.7%上升至7月至9月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。 許多主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅。同期，餐飲服務活動業的失業率維持不變，金am730 ・ 10 小時前
湯水食譜│藥膳豬手湯 滿滿骨膠原好風味
過了白露，天氣開始進一步有秋意，也是時候可以開始一點食補。廣東人愛煲湯，原來四川成都流行的一道「蹄花湯」，食味和做法跟廣東老火湯也異曲同工。這個湯主要以豬手加上白芸豆（白豆）來熬煮至豬手軟爛出膠質，煮好後湯水好喝，再以帶點酸辣的蘸料配豬手同吃，這個版本是藥膳湯，加入黨參、 沙參和當歸的藥膳版，在開始晚上有點涼意的天氣最適合食用，即睇如何製作藥膳豬手湯：Yahoo Food ・ 19 小時前
BLACKPINK演唱會｜Rosé高雄演唱會吃鳳梨酥喝五十嵐 BLINK：明天就要去五十嵐報到！
BLACKPINK Rosé吃鳳梨酥，喝五十嵐！韓國天團BLACKPINK在10月18日、19日於高雄開演唱會，Rosé出場時一邊吃著鳳梨酥，一邊喝著五十嵐進場，引起熱話！不少BLINK都表示要跟Rosé去吃同款鳳梨酥和喝五十嵐。Yahoo Food ・ 6 小時前
Miu Miu激減罕有低至半價！經典Matelassé口金包6折入手、入門級「富家千金風」首飾低至$2,190有交易
Miu Miu 手袋、鞋履及首飾勁減低至半價！Miu Miu 近年登上 LYST 熱門品牌榜榜首，經由人氣韓星張員瑛帶貨後，各式單品亦成為了時尚潮人的搶購目標。Mytheresa 突發推出勁減優惠，時尚首飾低至$2,190、手袋超抵$8,760起即有交易，手快有手慢無！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 10 小時前
向太陳嵐爆男演員與富家女鬧離婚 男方冇錢落袋因「媽媽不看好」 何超蓮竇驍成討論話題
向華強太太（陳嵐）近年密密喺社交平台出片，爆料對象不分上下高低，早前自爆對細仔向佑恨鐵不成鋼之外，近日就提醒各位家境不俗嘅女生「下嫁是滅亡之路」，仲大爆有富家女下嫁男星後婚姻觸礁。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？
男生心目中最想娶的職業排行榜。穩坐榜首的職業完全顛覆想像，更有網民表示自己媽媽聽到「這職業」時也會特別有好感，即看看是哪個職業能虜獲男生與長輩的雙重芳心吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台料「風神」明轉往西南方移動 具體轉向地點時間存在變數
【on.cc東網專訊】熱帶風暴「風神」在今日(20日)上午10時，集結在東沙以南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中北部。天文台考慮在今日下午5時至7時直接發出3號強風信號，取代強烈季候風信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今日在電台節目表on.cc 東網 ・ 16 小時前
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
張智霖大方認「怕老婆我第一」！只要袁詠儀數到1就投降，順從的背後是27年深情
香港銀色夫妻張智霖與袁詠儀互動一向是粉絲焦點。近日張智霖在綜藝節目《你好星期六》中，幽默舉手自認「怕老婆我第一 […]姊妹淘 ・ 11 小時前
打風・風神｜天文台直接發三號風球 至少維持至周二下午 6 時｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示，三號風球至少維持至周二下午 6 時。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
渾水專欄│柬埔寨KK園區與港股莊家猛人 （渾水）
英美一出手，便知有沒有。今次連美國司法部都親自出手對付柬埔寨KK園區，涉及的人馬和資金，相信非凡人可想像得到。Yahoo財經專欄 ・ 8 小時前
潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？
每個年代都有不同的「潮語」，早前Netflix《混沌少年時》才知道愛心emoji不同顏色都有不同意思，100分emoji原來不是解作100分而是別的意思。這裡來整理一下00年比較常說的英文潮語，如「sigma」原來不是你直譯的意思，給大家先估一下，再給大家解釋，跟隨00後潮流！Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳偉霆超模妻疑曾遭假富豪騙婚 神秘身份竟然係佢？
【on.cc東網專訊】憑內地劇《許我耀眼》翻紅嘅39歲男神陳偉霆，日前擲下震撼彈，與低調交往4年嘅內地超模何穗官宣一索得男，據知二人已經領證，確認何穗名份。何穗產子消息震撼網友，有網友考古何穗感情史，發現佢喺11年前曾登記結婚，隔年曾晒出結婚證，但未曝光新郎身分東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前